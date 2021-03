Vì sao Jennifer Lopez ngừng đóng phim?

Nữ diễn viên tranh thủ mùa dịch bệnh để tận hưởng cuộc sống. Cô có sự nghiệp thành công và cuộc sống yên bình bên cạnh hôn phu Alex Rodriguez và 4 con.

Jennifer Lopez là một trong những người phụ nữ đa tài của Hollywood. Cô thành công trong nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên, doanh nhân, vũ công, nhà sản xuất và thậm chí là thiết kế thời trang.

Trong lĩnh vực ca hát, nữ ca sĩ thành công với loạt hit như Let's Get Loud, On The Floor và Jenny From The Block. Cái tên J.Lo cũng ghi dấu ấn qua những bộ phim như Maid In Manhattan, Selena và The Wedding Planner.

Gần đây, nữ ca sĩ vướng tin ly hôn với Alex Rodriguez sau hai lần tạm hoãn cưới vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, đôi tình nhân đã phủ nhận thông tin và cho biết họ đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm.

Thông tin ly hôn được đưa ra giữa lúc nữ diễn viên đang ở Dominica thực hiện dự án mới, còn cựu cầu thủ bóng chày ở lại Miami, Florida, Mỹ, theo OK! Magazine.

Tuy vẫn miệt mài làm việc nhưng thực tế khán giả chứng kiến sự vắng mặt của Jennifer Lopez đã 2 năm, kể từ vai chính trong Hustlers (2019) - bộ phim giúp cô nhận đề cử ở Quả cầu Vàng và SAG.

J.Lo đang tạm nghỉ

Theo Page Six, lý do lớn nhất Jennifer Lopez tạm ngừng đóng phim là vì cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm bận rộn.

Jennifer Lopez nổi tiếng với thái độ làm việc chăm chỉ. Trong năm 2019-2020, nữ ca sĩ thu về hai hợp đồng khổng lồ, trong đó có Hustlers - bộ phim cô đóng vai vũ công thoát y Ramona - được quay trong 29 ngày và Super Bowl.

Trong video được chính J.Lo đăng tải hồi tháng 9/2019, nữ ca sĩ cho biết cô gặp nhiều khó khăn trong việc quay phim, nhất là phải học cách múa cột chuyên nghiệp.

Jennifer Lopez dành nhiều thời gian cho gia đình sau thời gian bận rộn.

Chưa kịp hồi phục sau khi ghi hình bộ phim khó khăn, ngôi sao sinh năm 1969 tiếp tục tham gia tập luyện cho Super Bowl Halftime Show 2020, nơi cô biểu diễn cùng Shakira tại Sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida, Mỹ.

Trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân phải làm việc chăm chỉ trong nhiều tháng. “Tôi trở lại tập luyện cho Super Bowl ngay sau khi hoàn thành Hustlers. Hai công việc cách nhau chỉ khoảng một thời gian ngắn”, cô nói.

Ngày 16/2, trên Instagram cá nhân, J.Lo đăng bức ảnh diện bikini khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 52. “Thư giãn và nạp năng lượng”, nữ ca sĩ chú thích với ẩn ý tạm gác mọi công việc trong mùa dịch, tận hưởng cuộc sống.

Trước khi vô cớ vướng vào thông tin đường ai nấy đi với hôn phu, Jennifer Lopez dành nhiều thời gian bên Alex Rodriguez và các con gồm cặp song sinh Max và Emme (với chồng cũ) và các con gái của Rodriguez là Natasha và Ella.

Trong khi nhiều người phải ở nhà vì đại dịch, J.Lo lại cho rằng đây là thời gian để cô tận hưởng cuộc sống với gia đình. "Tôi không để mình bị mắc kẹt ở nhà”, J.Lo nói với Elle.

Ngôi sao sinh năm 1969 có ý định kết hôn với Rodriguez vào năm 2020, nhưng mọi kế hoạch phải tạm hoãn vì dịch bệnh. “Chúng tôi đã hoãn cưới hai lần. Chúng tôi lên nhiều ý tưởng nhưng phải hủy bỏ vì tình hình không cho phép”, nữ ca sĩ nói thêm.

Tuy nhiên, Lopez và Rodriguez đã chia sẻ họ dành nhiều thời gian bên nhau, đợi ngày ổn định sẽ tổ chức lễ cưới. "Chúng tôi vẫn ổn, không có gì vội vàng. Mọi thứ sẽ đến nếu đúng thời điểm", cô nói với Access Hollywood.

Jennifer Lopez không ngừng làm việc

Mặc dù dành chút không gian riêng tư để nghỉ ngơi, Jennifer Lopez vẫn tranh thủ hoàn thành nhiều công việc lúc bộ phim Hustlers phát hành và trong thời gian diễn ra chương trình Super Bowl.

Nữ ca sĩ tập trung vào sản phẩm âm nhạc, cùng lúc đó tranh thủ tham gia bộ phim Marry Me. Lẽ ra J.Lo sẽ trở lại màn ảnh rộng vào năm 2021 nhưng theo Deadline, đại dịch đã đẩy ngày phát hành đến tháng 2/2022.

Jennifer Lopez miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi 52.

Lopez cũng chăm phát hành sản phẩm âm nhạc. Nữ ca sĩ và Maluma đã phát hành hai ca khúc Pat Ti và Lonely, trong đó cả hai hát tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Tháng 11/2020, J.Lo cũng phát hành đĩa đơn solo In The Morning.

Trong MV, nữ ca sĩ đóng vai thiên thần bị đày xuống phàm trần. Ở tuổi 51, cô tự tin khỏa thân, khoe dáng chuẩn và mang cánh thiên thần.Vogue khen nữ ca sĩ đầu tư về mặt hình ảnh trong sản phẩm âm nhạc. Cô sử dụng nhiều trang phục đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng như Iris van Herpen, Marco Marco, Valentino...

Đầu tháng 1/2021, ngôi sao gốc Latin tung ra dòng sản phẩm làm đẹp mang tên JLo Beauty. Từ vai trò ca sĩ, diễn viên, cô chính thức bước sang lĩnh vực kinh doanh sắc đẹp và gọi đây là “giấc mơ 30 năm của đời mình”.

Một J.Lo nỗ lực

Nói về vai diễn trong Hustlers, nữ diễn viên cho biết cô đã mất nhiều thời gian để hóa thân thành vũ công thoát y chuyên nghiệp. Hai tháng trước khi bộ phim bấm máy, cô đã thuê biên đạo múa Johanna Sapakie để làm việc. Thậm chí, ngôi sao đa tài còn lắp cột ở mọi căn nhà, từ Miami, Los Angeles cho đến New York để tiện cho việc tập luyện, theo Hollywood Reporter.

Những cảnh nhào lộn trên phim của J.Lo có thể trông dễ dàng, nhưng trên thực tế cô phải trải qua quá trình khó khăn. “Tôi phải nhào lộn rất nhiều. Việc tập luyện khiến tôi bầm tím cả người, nhiều hơn những gì mình đã làm suốt mấy mươi năm qua”, nữ diễn viên nói trên Instagram.

Vai diễn vũ công múa cột là bước tiến trong sự nghiệp của Jennifer Lopez.

“Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn. Đây chắc chắn là điều khó khăn nhất tôi từng làm nhưng nó rất xứng đáng”, cô khẳng định.

J.Lo cũng thừa nhận những gì cô trải qua với Hustlers đều đau đớn nhưng cũng rất đáng giá, khi vai diễn mang lại cho cô nhiều tiền bạc và danh tiếng trong điện ảnh. Trên thực tế, vai vũ nữ giúp nữ diễn viên được đề cử giải Quả cầu Vàng thứ hai trong sự nghiệp kể từ năm 1998.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Jennifer Lopez tiết lộ triết lý sống: “Tôi làm việc chăm chỉ hơn nhiều người. Trong suốt sự nghiệp, tôi chỉ biết cố gắng và nỗ lực hơn. Khi người ta ngủ, tôi làm. Tôi luôn không ngừng sáng tạo”.