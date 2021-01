Vì sao Ivanka Trump bị nhiều bạn thân quay lưng?

Trước khi Donald Trump thành công trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, Chelsea Clinton - con gái của Hillary Clinton - và Ivanka Trump từng là bạn thân. Hai người thân thiết từ mạng xã hội đến đời thực. Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác khi bà Hillary thất thế. Con gái cựu Tổng thống Bill Clinton thừa nhận trên Watch What Happens Now hồi tháng 10/2020 rằng cô không còn nói chuyện với Ivanka. "Tôi không muốn làm bạn với một người như thế”, cô nói về người bạn từng thân.