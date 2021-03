Vì sao Ivanka được em trai Eric Trump ủng hộ vô điều kiện

Eric cũng thể hiện sự ủng hộ chị gái Ivanka trong vai trò doanh nhân. Trong cuốn sách The Trump Card: Playing to Win in Work and Life (2019), Ivanka cho biết cô và các anh em trai làm việc như một nhóm và phát huy thế mạnh của nhau khi đưa ra quyết định liên quan đến tập đoàn gia đình The Trump Organization. Ảnh: Paul Morigi/WireImage.