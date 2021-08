Vì sao hộp đen trên máy bay có màu cam?

3. Ai là cha đẻ của hộp đen? Abraham Karem

Santos Dumont

Henri Giffard

David Warren Theo The New York Times, tiến sĩ David Warren được công nhận là người đầu tiên tạo ra nguyên mẫu của hộp đen ngày nay. Ý tưởng để ông Warren chế tạo hộp đen một phần được truyền cảm hứng từ vụ tai nạn máy bay của cha khi ông mới 8 tuổi. Ban đầu, sáng kiến này không được đón nhận tại quê nhà Australia. Sau đó, một quan chức cấp cao về hàng không tại Anh biết đến điều này và đã mời ông Warren đến Anh để bàn luận kỹ hơn. Chuyến bay từ Australia đến Anh cũng chính là khoản thù lao duy nhất mà ông Warren nhận được cho việc chế tạo chiếc hộp đặc biệt. Trong một phỏng vấn với The Age, cha đẻ của hộp đen cho biết ông không hối hận khi không "đòi" tiền bản quyền cho sản phẩm này. Dù Chính phủ đề nghị, ông vẫn sẽ từ chối. Ảnh: Aviation Voice.