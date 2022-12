Vì sao hội 'phốt Tinder' ngày càng nhiều

Đây là các hội nhóm, nơi phụ nữ kể lại những trải nghiệm tồi tệ khi hẹn hò qua ứng dụng hẹn hò, hoặc họ bị lừa khi sử dụng Tinder.

Nhiều phụ nữ thường tham gia nhóm kín để hỏi xem chàng trai mình đang làm quen trên app có đang hẹn hò với ai không. Ảnh: Mmuffin/Metro.co.uk.

Từ tháng 3/2022, "Are We Dating the Same Guy?" (Chúng ta có đang hẹn hò cùng một người đàn ông?), một nhóm Facebook tập trung chia sẻ trải nghiệm hẹn hò tồi tệ của phụ nữ trên app hẹn hò như Tinder hay Hinge, xuất hiện ở New York (Mỹ).

Ban đầu, đây chỉ là nhóm kín để phụ nữ trong thành phố "check" xem người họ "match" được có đang hẹn hò ai khác hay không. Nó nhanh chóng lan rộng ra khắp các thành phố trên thế giới với hàng trăm nghìn thành viên, trở thành nơi chia sẻ trải nghiệm và xin lời khuyên hẹn hò trên app.

Theo The Guardian, phụ nữ cuối cùng cũng tập hợp lại và đứng lên để chống lại cạm bẫy của văn hóa "hẹn hò qua app".

"Các chàng trai, hãy thắt chặt dây an toàn. Nếu anh ngược đãi một cô gái, hoặc chỉ hẹn hò chơi bời, mọi thứ sắp chấm hết vì anh sẽ bị tóm", một người dùng nói trong một video trên TikTok.

Bóc phốt hẹn hò

Nancy Jo Sales, tác giả nổi tiếng kiêm nhà báo cộng tác với nhiều tạp chí hàng đầu, đã tham gia các nhóm "bóc phốt Tinder" vào đầu năm nay. Điều cô nhận thấy rõ nhất là hầu hết phụ nữ đang cố gắng bảo vệ nhau, bao gồm khỏi việc bị tấn công tình dục.

Trong nhóm, một phụ nữ sống tại vùng bờ biển phía đông nước Mỹ đã đăng bài về cuộc hẹn hò tồi tệ với người đàn ông, khi anh ta đè cô xuống và bóp cổ. Những người cùng nhóm nhẹ nhàng hướng dẫn cô cách báo cáo sự việc với nền tảng để bảo vệ cả những phụ nữ khác.

Cô gái đồng ý làm theo, sau đó cô đăng ảnh chụp màn hình cho thấy anh ta đã bị cấm (tuy nhiên điều này không ngăn được việc anh ta tham gia ứng dụng hẹn hò khác và lặp lại hành vi của mình).

Nhiều phụ nữ chia sẻ trải nghiệm tồi tệ khi hẹn hò qua ứng dụng. Ảnh minh họa: oatawa/iStockphoto.

Câu chuyện kịch tính nhất mà Nancy Jo Sales đọc được là một người đàn ông có vợ và 4 con bị lộ chuyện hẹn hò với phụ nữ trên app. Một số người quen của vợ anh ta đã nhìn thấy bài đăng đó, nói rằng họ sẽ liên lạc để mách với cô ấy.

"Are We Dating the Same Guy?" được khởi xướng bởi 3 người phụ nữ, không ai trong số họ muốn tìm kiếm sự nổi tiếng. Thông tin về họ trên mạng xã hội rất ít, tạo ra một bầu không khí bí ẩn đối với hội nhóm này.

Một người muốn tham gia phải chấp thuận và tuân theo một danh sách dài các quy tắc, gồm cả không chia sẻ bất kỳ thông tin nào của người dùng hoặc bài đăng của họ công khai.

Các nhóm bóc phốt hẹn hò qua app đầy rẫy những câu chuyện về thái độ coi thường phụ nữ, cùng những lời khuyên thiết thực từ người trong cuộc về cách điều chỉnh mình trong nền văn hóa hẹn hò đang bị phá vỡ.

Các thành viên cảnh báo và hỗ trợ những cô gái tổn thương vì bị ghost (khi đối phương đột ngột cắt đứt liên lạc mà không có lời giải thích), bị lừa tình hay bị đối tác lừa tiền.

Chống lại kẻ đi săn

Nhiều người phụ nữ thường rất hài hước khi chia sẻ về những buổi hẹn hò tồi tệ và mối quan hệ không như ý muốn. Họ cũng thật lòng về chuyện tìm được mối quan hệ thân mật thực sự khó như thế nào.

"Tại sao chúng ta khó gặp được một người đàn ông yêu mình thật lòng", một người đặt câu hỏi. Một người dùng khác đáp lời: "Rất đơn giản. Đó là do văn hóa quẹt app" - miêu tả cách người ta bị thu hút bởi vẻ bề ngoài trên app hẹn hò.

Trên nhóm "phốt", các cô gái cũng đăng ảnh chàng trai họ đã hẹn hò được một thời gian, hỏi xem liệu có ai khác cũng đang trong mối quan hệ với người đó không. Và nhiều anh chàng đã bị bóc mẽ.

Những cô gái cùng đưa ra lời khuyên để tránh "bẫy hẹn hò". Ảnh: Zirby.

Thông thường, các cô gái sẽ bày tỏ sự cảm ơn với nhau khi được chia sẻ thông tin. "Nhóm này thật sự tuyệt vời", "Tôi thấy may mắn khi chúng ta có một hội nhóm để ngăn chặn việc sập bẫy những kẻ 'săn mồi'", một số người bình luận.

Một vấn đề còn gây tranh cãi ở hội phốt Tinder đó là quyền riêng tư của nam giới. Các quản trị viên cố gắng bảo vệ nó, liên tục đưa ra lời nhắc nhở thành viên tuân thủ nghiêm ngặt trong thực thi nguyên tắc, không đưa ra lời "buộc tội" hay biến câu chuyện thành "phỉ báng".

Những nhóm như "Are We Dating the Same Guy?" thậm chí bị cáo buộc hoạt động trong nền văn hóa "điều tra Internet" ngày càng vô pháp, nơi người dùng Facebook hay TikTok công khai sỉ nhục đàn ông như thể là quan tòa, đôi khi gây hậu quả trong đời thực.

Nhưng đây cũng được coi là một ví dụ về việc phụ nữ tự mình xử lý các hệ thống có vấn đề, bảo vệ bản thân khỏi những hành vi độc hại đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Trong một nghiên cứu về những phụ nữ có sử dụng app hẹn hò trong 15 năm qua, hơn 1/3 cho biết họ đã bị tấn công tình dục bởi một người mà họ gặp trên ứng dụng.

Trong một thế giới lý tưởng, hội phốt Tinder hay những nhóm tương tự sẽ không cần phải tồn tại, khi các ứng dụng hẹn hò đứng ra bảo vệ người dùng của họ nhiều hơn. Ví dụ, nền tảng sẽ kiểm tra người dùng của mình, cung cấp kiểm tra lý lịch, kiểm tra độ tuổi và bằng chứng về việc ai đó đã kết hôn hay chưa.

Các "hội phốt" mọc lên và ngày càng lan rộng để phản ứng lại với tình trạng lạm dụng phổ biến, không được kiểm soát trên ứng dụng hẹn hò - từ lừa đảo đến cưỡng hiếp.