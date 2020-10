Vì sao hồ Kẻ Gỗ liên tục điều chỉnh lượng xả?

Từ 7h đến 9h sáng 26/10, hồ Kẻ Gỗ liên tục điều chỉnh lượng xả tràn ở 3 mức khác nhau. Việc này nhằm ứng phó với triều cường, giảm ngập cho hạ du.

Trưa 26/10, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết đơn vị sẽ liên tục điều chỉnh lượng xả tràn trong hôm nay.

Lúc 7h, hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng 350 m3/giây như thông báo phát ra hôm qua (mức 300-400 m3/giây). Đến 9h, hồ đã hạ lưu lượng xả xuống 250 m3/giây và các giờ tiếp theo giảm xuống 200 m3/giây.

Hồ Kẻ Gỗ phải liên tục điều chỉnh lượng xả tràn để ứng phó triều cường. Ảnh: N.D.

“Sáng nay, hạ du Kẻ Gỗ có triều cường. Theo dự báo, 12h là đỉnh triều. Vì thế, hồ Kẻ Gỗ giảm dần lưu lượng xả để khi triều lên thì mực nước ở hạ du không dâng lên, hạn chế ngập”, ông Tâm nói.

Cũng theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, từ tối qua đến sáng nay, khu vực Kẻ Gỗ mưa rất nhỏ và lượng nước đến hồ chỉ 20 m3/giây nên lúc 9h, mực nước hồ hạ còn 29,98 m, tương ứng dung tích 273 triệu m3. Mục tiêu của đơn vị quản lý hồ là hạ mực nước xuống 29 m nhằm đảm bảo an toàn và đón cơn bão số 9.

Một ngày trước, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc tăng lượng xả tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Theo thông báo này, do ảnh hưởng của bão số 8 suy yếu, khu vực Hà Tĩnh từ chiều 25 đến 27/10 có mưa với lượng từ 50-150 mm.

Còn từ chiều 28 đến 31/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 (bão Molave) kết hợp với không khí lạnh tăng cường, Hà Tĩnh có mưa rất to, lượng mưa dự báo phổ biến từ 300-500 mm/đợt, cục bộ có nơi từ 600-700 mm/đợt.

Để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ của cơn bão số 9, từ 7h ngày 26/10, tràn Dốc Miếu Kẻ Gỗ xả với lưu lượng 300-400 m3/giây. UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ được đề nghị khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.