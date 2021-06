Vì sao hệ thống đường Trường Sơn được gọi là đường 559?

Câu 2: Đèo Hải Vân cắt ngang dãy núi nào của Trường Sơn? A. Dãy Giăng Màn

B. Dãy An Khê

C. Dãy Himalaya

D. Dãy Bạch Mã Theo Atlas Địa lý Việt Nam, đèo Hải Vân cao khoảng 500 m (so với mực nước biển), dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã (một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra sát biển) ở giữa ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế (ở phía Bắc) và thành phố Đà Nẵng (ở phía Nam).