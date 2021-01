Vì sao HAGL thất bại trước CLB Sài Gòn?

HLV Kiatisuk Senamuang được chờ đợi mang lại sự khởi sắc cho HAGL nhưng ông cần thêm nhiều thời gian để làm được điều đó.

Tối 17/1, HAGL có chuyến làm khách trên sân của CLB Sài Gòn ở vòng 1 V.League. Người hâm mộ phủ kín các khán đài sân Thống Nhất, phóng viên đứng chật phòng họp báo. Sức hút của các cầu thủ HAGL vốn đã lớn, giờ còn được đẩy lên cao hơn với sự xuất hiện của HLV Kiatisuk.

Trên khán đài, HAGL là đội được dành nhiều tình cảm hơn. Nhưng dưới sân, CLB Sài Gòn giành được 3 điểm.

Ý đồ tấn công của Kiatisuk

Trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, HLV Kiatisuk sử dụng sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu đội Sài Gòn, HAGL ra sân với 3 trung vệ là Kim Dong-su, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Hữu Tuấn. Hai cầu thủ chạy cánh là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Kiên Quyết.

Với đội hình này, HLV Kiatisuk muốn đảm bảo sự cân bằng. Ở trạng thái phòng ngự, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương, vốn không giỏi tranh chấp, bám đuổi, sẽ không quá vất vả.Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, ý đồ đánh biên của HAGL khá rõ ràng. Họ có Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn là 2 nhân tố giỏi xuyên phá nhờ kỹ thuật cá nhân và tốc độ tốt.

Bên cạnh đó, Văn Thanh và Kiên Quyết cũng có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Phía trong, ngoại binh Washington Brandao có thể hình cao lớn là trung phong cắm, sẵn sàng đón những đường căng ngang hoặc tạt bổng.

Tuy nhiên, HAGL đã triển khai tấn công thiếu hiệu quả, đặc biệt trong hiệp một. Đội bóng phố núi chủ yếu đưa bóng sang cánh trái, nơi có sự góp mặt của Kiên Quyết. Tuy nhiên, cầu thủ này lại có những pha xử lý cuối cùng thiếu quyết đoán. Trong nhiều trường hợp, anh tạt bóng không chính xác hoặc chần chừ, làm lỡ nhịp tấn công của HAGL.

Công Phượng cũng có ít tình huống khoét sâu xuống biên nhận bóng và đột phá. Vì vậy, những pha đánh biên trái của HAGL có phần đơn điệu.

Khả năng tấn công biên của HAGL bị hạn chế khi cả Công Phượng lẫn Văn Toàn bó vào trong nhiều hơn. Đồ họa: Nguyên Anh.

Ở bên cánh đối diện, Văn Thanh và Văn Toàn, 2 tuyển thủ quốc gia, cũng không tạo được sự kết nối. Văn Toàn di chuyển vào trung lộ để hỗ trợ cặp tiền vệ trung tâm khá nhiều. Do đó, anh không phát huy được những điểm mạnh nhất của mình.

Trong 2 trận giao hữu với CLB Nam Định và Khánh Hòa, Văn Toàn là người chơi hay nhất bên phía HAGL. Anh đóng góp vào cả 3 bàn thắng mà HAGL ghi được. Hai trong số đó đến từ những pha đi bóng tốc độ ở gần sát đường biên ngang. Văn Toàn đã không được làm điều tương tự trong hiệp một của trận đấu với CLB Sài Gòn.

Đến hiệp 2, khi Triệu Việt Hưng và Dụng Quang Nho vào sân, Văn Toàn mới được giải phóng. Hai cầu thủ trẻ này tạo ra nguồn năng lượng lớn nhờ sự xông xáo, tranh chấp quyết liệt.

Nhờ vậy, Văn Toàn được chơi bám biên nhiều hơn, thực hiện nhiều pha đột phá hơn. Tuy nhiên, anh vẫn không thể giúp HAGL tạo ra những cơ hội ngon ăn.

Cơ hội rõ ràng nhất mà đội khách tạo ra được trong hiệp 2 là cú sút xa chạm khung gỗ của Việt Hưng và pha dứt điểm của Lê Đức Lương bị thủ thành Phạm Văn Phong cản phá.

Văn Toàn, mũi khoan lợi hại của HAGL, không có nhiều tình huống đột phá sở trường trong cuộc đối đầu CLB Sài Gòn. Ảnh: Y Kiện.

CLB Sài Gòn phòng ngự tốt

Thủ môn Văn Phong tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như mùa giải trước để có những pha cứu nguy cho CLB Sài Gòn. Đồng thời, đội chủ nhà đã xây dựng được một hệ thống phòng ngự tốt.

Trong sơ đồ 4-5-1 mà HLV Vũ Tiến Thành sử dụng, Woo Sang-ho và Cao Văn Triền đảm nhận tốt vai trò của 2 tiền vệ phòng ngự. Họ thường xuyên giữ cự ly hợp lý với cặp trung vệ Thiago - Lê Cao Hoài An để khiến HAGL không thể tung ra những miếng đánh trung lộ.

Những đường chọc khe vào khoảng trống giữa 2 trung vệ, hoặc giữa trung vệ vào hậu vệ cánh đã không xuất hiện. Xuân Trường thực hiện một số pha phất bóng dài để Văn Toàn tận dụng tốc độ nhưng không thành công. Trong khi đó, các nỗ lực đột phá cá nhân của Minh Vương và Công Phượng cũng dễ dàng bị hóa giải.

Ở trận đấu này, HAGL là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể hiện được hiệu quả. HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ sau trận: "HAGL của Kiatisuk chơi rất tốt, kiểm soát bóng tốt, kỹ thuật hơn. Chúng tôi chơi kiên trì và chờ đợi sai lầm từ đối thủ. Đỗ Merlo đã tận dụng được điều đó và ghi bàn".

Ông cũng dành lời khen cho cặp trung vệ: "Thiago và Hoài An chưa thi đấu cùng nhau nhiều nhưng đã thể hiện được sự ăn ý. Tôi cảm thấy may mắn vì chiêu mộ được Hoài An. Thiago và Hoài An chơi chắc chắn và mạnh mẽ".

Dù CLB Sài Gòn vừa thay đổi lớn về mặt nhân sự với 21 tân binh, họ vẫn có màn trình diễn khá tốt. Trong đội hình xuất phát, HLV Vũ Tiến Thành còn 4 người cũ là Phạm Văn Phong, Cao Văn Triền, Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Văn Ngọ.

Woo Sang-ho (số 6) luôn hỗ trợ các trung vệ khi HAGL có bóng, trong khi đó Lê Cao Hoài An (phải) là điểm sáng của CLB Sài Gòn. Ảnh: Quang Thịnh.

Phần lớn cầu thủ còn lại đều là những người đã khẳng định được đẳng cấp ở V.League như Nguyễn Công Thành, Đỗ Merlo, Thiago. Hậu vệ phải Trần Mạnh Cường, người ít tên tuổi hơn, cũng đã thi đấu 16 trong 18 trận của CLB Nam Định ở mùa giải 2020.

Trong khi đó, Matsui và Woo Sang-ho là những cầu thủ đẳng cấp. Đó là lý do CLB Sài Gòn chơi khá gắn kết và giành được chiến thắng.

Ở vòng 1, giống như những HLV ngoại khác là Ljupko Petrovic, Alexandre Polking, Kiatisuk đã phải nhận một thất bại. Tuy nhiên, chiến lược gia người Thái Lan mới có 2 tuần làm việc cùng cầu thủ HAGL.

Như HLV Vũ Tiến Thành từng nhận định, HAGL sẽ nguy hiểm hơn với triết lý kỹ thuật mà Kiatisuk mang lại. Bản thân "Zico Thái" cũng nói rằng ông không hề cảm thấy áp lực dù vừa nhận trận thua ở vòng đầu tiên.

Sự tự tin của Kiatisuk có thể là thứ giúp HAGL chuyển mình mạnh mẽ hơn trong những trận đấu sắp tới.