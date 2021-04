Vì sao HAGL suýt thua An Giang?

Nếu đối thủ hôm qua không phải An Giang mà là một CLB V.League, đội dự bị của HAGL sẽ thua bao nhiêu bàn trước khi Văn Toàn vào sân?

Cơn địa chấn chút nữa đã xuất hiện ngay trong ngày mở màn Cúp Quốc gia (23/4) trên sân của CLB đứng đầu V.League khi An Giang vươn lên dẫn trước HAGL. Những dự đoán trước giờ bóng lăn đã trở thành sự thật khi đội hình dự bị của HAGL gặp rất nhiều khó khăn để thắng 2-1 trước đối thủ hạng Nhất.

Chiến thắng ngẹt thở trước đối thủ yếu cho thấy HAGL của Kiatisuk Senamuang vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Đội hình dự bị của HAGL gặp cực kỳ nhiều khó khăn trước An Giang. Ảnh: Quang Thịnh.

Phút sợ hãi của HAGL

Dù cất 10 cầu thủ đá chính, chất lượng nhân sự của HAGL vẫn vượt trội đối thủ. Phần lớn đội hình HAGL là các tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia và U23, nhiều người dày dạn kinh nghiệm V.League như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Việt, Triệu Việt Hưng... Bên kia sân, An Giang tới từ giải hạng Nhất với phần lớn đội hình vô danh. Cầu thủ An Giang quen thuộc nhất lại là một người được cho mượn từ chính HAGL: Âu Dương Quân.

Lực lượng vượt trội, cộng thêm lợi thế sân nhà và tâm lý e dè từ đối thủ, HAGL lẽ ra phải có chiến thắng dễ dàng. Nhưng suốt 86 phút đầu, những gì đội hình hai HAGL làm tốt chỉ là kiểm soát bóng và tạo ra vài cơ hội. Việc thiếu thực tiễn thi đấu làm ảnh hưởng tới cảm giác bóng của họ. Ở nhiều tình huống quyết định, cầu thủ HAGL đều xử lý không chuẩn chỉ. Điều đó xuất hiện tại cả hàng công và hàng thủ.

Tình huống điển hình của trận đấu tới ở phút 71. Từ một pha triển khai tại sân nhà, không chịu áp lực nào đáng kể, Văn Việt vẫn cầm bóng đâm thẳng vào tiền đạo An Giang. Anh bị Lê Hữu Phước lấy bóng trong chân, để cầu thủ 20 tuổi của An Giang thoải mái phô diễn kỹ thuật trước khi mở ra tình huống dẫn tới bàn thắng cho An Giang.

Ở tuổi 32, Văn Việt không thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Trình độ của anh được thừa nhận khi đá chính cho tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với U22 hồi năm ngoái tại Quảng Ninh. Nhưng việc thiếu thực tiễn thi đấu đã ảnh hưởng không nhỏ tới anh. Mùa này, Văn Việt mới 3 lần vào sân, được đá vỏn vẹn 98 phút.

Cựu trung vệ của CLB Quảng Ninh không phải người duy nhất lóng ngóng. Phút 17, Trần Bảo Toàn đối mặt thủ môn An Giang nhưng dứt điểm vội vàng, bỏ lỡ cơ hội. Phút 61, tiếp tục là Bảo Toàn giật mình sau pha phối hợp tinh quái của Việt Hưng và Nguyễn Tuấn Anh. Anh dường như không tính được rằng Tuấn Anh sẽ đánh gót hay như thế, và suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội tấn công nguy hiểm.

HAGL lẽ ra đã nhận thất bại nếu Kiatisuk không vội vã thực hiện 5 quyền thay người trong hiệp hai. Chỉ trong 6 phút, Văn Toàn cùng nhóm đá chính đã làm được điều mà toàn bộ đội hình dự bị không làm nổi suốt cả trận.

Lần thứ hai ở mùa giải này, HLV Kiatisuk phải dùng hết cả 5 quyền thay người. Ảnh: Quang Thịnh.

Chênh lệch lớn giữa nhóm đá chính và dự bị

Đối đầu An Giang mới là lần thứ hai ở mùa này, HLV Kiatisuk phải dùng hết cả 5 quyền thay người. Trong đó, 4 quyền được sử dụng cùng lúc ở phút 79, 7 phút sau bàn mở tỷ số của An Giang. Những người được tung vào sân đều thuộc hàng công. Họ là Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Trần Minh Vương và chân sút nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương.

Sự xuất hiện đồng loạt của họ nghĩa là Kiatisuk đã hết kiên nhẫn. Ông tin rằng những cầu thủ đang đứng trên sân là không đủ để giúp HAGL ngược dòng trước An Giang. Thực tế cũng chứng minh điều đó. Hai bàn của HAGL đều được thực hiện trực tiếp bởi nhóm cầu thủ vào sân thay người. Văn Toàn mang về quả phạt đền, Văn Thanh dứt điểm thành công ở bàn đầu tiên. Tiếp tục là Toàn kiến tạo cho Đại Dương tại bàn thứ hai. Những người phát động cho Văn Toàn lần lượt là Tuấn Anh và Minh Vương. Tuấn Anh vào sân trước 4 người đồng nghiệp (phút 52).

Nếu không có nhóm này, HAGL đã bị loại ngay tại vòng đầu Cúp Quốc gia 2021.

Kiatisuk đang rất thành công ở V.League, nhưng dấu hiệu phụ thuộc vào nhóm đá chính đã xuất hiện. Hầu hết đội hình chính đá đủ hoặc gần đủ 10 trận tại V.League. Ngoài Tuấn Anh, số còn lại đều khỏe mạnh, chưa dính chấn thương nào nghiêm trọng. Vấn đề là họ sẽ duy trì điều đó bao lâu? Cỗ máy HAGL sẽ vận hành thế nào nếu thiếu vài bánh răng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn?

Chúng tôi đã không kiểm soát được 15 phút cuối khi HAGL tung nhiều cầu thủ chính vào sân. Chênh lệch đã thể hiện. HLV Trịnh Văn Hậu (An Giang)

90 phút trước An Giang cho thấy chênh lệch cực lớn giữa nhóm đá chính và dự bị của HAGL. Ở V.League 2021, không CLB nào có chênh lệch phút thi đấu lớn như vậy.

Mùa trước, cũng trong trận đầu tại Cúp Quốc gia, cũng trước một đối thủ hạng Nhất (Đồng Tháp), CLB Hà Nội ra sân với 6 vị trí dự bị nhưng vẫn đè bẹp đối thủ 3-0. Họ đã làm điều đó trong nhiều mùa, trước nhiều đối thủ, thậm chí cả ở V.League hay cúp châu Á. Đương kim vô địch Viettel cũng nhiều lần làm được điều này. HAGL thì chưa.

Nếu đối thủ hôm qua không phải An Giang mà là một CLB V.League, đội dự bị của HAGL sẽ đứng vững trong bao nhiêu phút? Văn Toàn, Văn Thanh có kịp cứu đồng đội từ ghế dự bị?

HLV Kiatisuk đã nhìn ra vấn đề của HAGL. Chia sẻ với báo giới sau trận, ông bảo: “HAGL có đến 26 cầu thủ. Làm sao để họ có cùng một tư duy, cùng một năng lực, cùng một đẳng cấp mới là cân bằng giữa cầu thủ dự bị và cầu thủ chính thức. Tôi nghĩ các CĐV của HAGL hiểu vì sao tôi sử dụng đội hình này. Các cầu thủ dự bị cần được thi đấu”.

Chỉ khi nào tận dụng được hết sức mạnh của cả đội hình, Kiatisuk và HAGL mới có thể nghĩ về ngôi vương.