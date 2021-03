Vì sao 'Godzilla vs. Kong' bị chê vẫn thu trăm triệu USD sau 3 ngày?

Sau 3 ngày, bom tấn “Godzilla vs. Kong” đã thu 121 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Theo thống kê của Box Office Mojo, bom tấn Godzilla vs. Kong do Legendary Entertainment và Warner Bros. hợp tác sản xuất đã thu về hơn 121 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu. Trong đó, thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 70 triệu USD . Đáng nói, phim đạt được thành tích trên khi còn chưa phát hành tại thị trường Bắc Mỹ.

Với 121 triệu USD sau ba ngày và sẽ còn tiếp tục tăng, Godzilla vs. Kong đã xác lập kỷ lục mới cho Hollywood nói riêng và phòng vé quốc tế nói chung kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 3/2020. Thành công này cũng là tín hiệu tích cực, dự báo sự hồi phục của thị trường điện ảnh toàn cầu.

Hình ảnh đi lên, nội dung… đi xuống

Godzilla vs. Kong là bộ phim thứ tư thuộc vũ trụ MonsterVerse do Legendary Entertainment và Warner Bros. hợp tác sản xuất. Sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of Monsters (2019), Godzilla vs. Kong là lần đầu tiên trong MonsterVerse hai quái thú khổng lồ cạnh tranh ngôi vị thủ lĩnh của các Titan.

Godzilla vs. Kong chứa đựng những trận đại chiến mãn nhãn giữa hai loài quái thú.

Trong Godzilla vs. Kong, loài người ít nhiều đã học được cách chung sống hòa bình với các quái thú khổng lồ. Tuy nhiên, rắc rối mới bắt đầu khi Godzilla phá tan tành khu nghiên cứu của công ty Apex mà không rõ lý do.

Lãnh đạo Apex đã tìm tới tiến sĩ Nathan Lind (Alexander Skarsgård) đề nghị hợp tác. Apex sẽ tài trợ về công nghệ, còn Lind dẫn đoàn thám hiểm của tập đoàn vào Trái Đất Rỗng, tìm kiếm nguồn sức mạnh đủ sức trấn áp Godzilla.

Cùng lúc, trên đảo Skull, nhà khoa học Ilene Andrews (Rebecca Hall) và cộng sự đang dần bất lực trong việc giam lỏng Kong. Theo Andrews, nếu đánh hơi được Kong, Godzilla sẽ tìm đến. Cuộc tỉ thí của hai Titan sẽ gây ra thiệt hại không thể lường trước.

Giải pháp đã tìm đến vấn đề khi Lind gặp Andrews, đề nghị dùng Kong làm hoa tiêu, đưa đội thám hiểm tới Trái Đất Rỗng. Kong tới Trái Đất Rỗng cũng góp phần giúp Godzilla không thể tìm thấy nó. Chấp thuận lời đề nghị của Lind, Andrews đưa Kong gia nhập đoàn thám hiểm.

Bên cạnh cuộc đối đầu giữa hai quái thú, Godzilla vs. Kong cũng phát triển song song hai mạch truyện khác xoay quanh dàn nhân vật con người, giúp khán giả có cái nhìn bao quát hơn về vũ trụ trên màn ảnh. Cốt truyện đa dạng, với nhiều nhân vật cũng tạo ra bức tranh cảm xúc đa dạng hơn cho phim, đối lập với sự xù xì và tàn bạo của hai Titan.

Tuy nhiên, nếu đánh giá phần hình ảnh trong Godzilla vs. Kong 8 điểm, thì kịch bản phim chỉ xứng đáng 4/10. Phim gặp khó khăn trong việc phát triển tâm lý tuyến nhân vật loài người cũng như kết nối với ba phần phim trước. Kết quả, hàng loạt lỗ hổng tình tiết đã ra đời đầy đáng tiếc.

Cuộc đấu trong mơ của Vũ trụ quái vật

Kong và Godzilla là những biểu tượng văn hóa không tuổi, với hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, từ Godzilla (2014) tới Godzilla: King of Monsters (2019), MonsterVerse của Legendary đã mất đi một lượng không nhỏ khán giả - thể hiện qua doanh thu giảm từ 529 triệu USD xuống còn 386 triệu USD .

Nhiều tình tiết xoay quanh nhóm của Madison Russell (Millie Bobby Brown) không khỏi khiến khán giả phải nhíu mày.

Nhưng một bộ phim như Godzilla vs. Kong vẫn giàu tiềm năng thắng lớn khi ra mắt, bởi nó hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ loạt phim quái thú thứ họ luôn mong chờ từ năm 2014. Đó là cuộc đụng độ kinh điển của hai quái thú trên màn ảnh rộng, được nhào nặn theo công thức của một bom tấn Hollywood với quy mô hoành tráng, nhân vật ưa nhìn và đồ họa mãn nhãn.

Nhờ sự tiến bộ về công nghệ, các Titan - mà trung tâm là Godzilla và Kong - hiện ra trên màn ảnh một cách chi tiết và sinh động. Từ hàng ghế khán giả, thứ họ chứng kiến không chỉ là cảnh trận thư hùng đất lở trời rung của hai Titan. Họ còn dễ dàng đọc được cảm xúc của hai quái thú, thể hiện qua từng ánh mắt hay cái nhíu mày trên khuôn mặt.

Như trailer từng tiết lộ, trận chiến của hai Titan trên biển đã phô diễn sự linh hoạt của chúng khi di chuyển trong môi trường nước. Ở mỗi hiệp đấu trên màn ảnh, Kong và Godzilla đều lâm trận như hai võ sĩ đích thực, với đủ các mảng miếng hóc hiểm nhằm hạ gục đối thủ.

Việc Legendary đầu tư công phu cho Kong và Godzilla đã được đáp đền xứng đáng. Loạt phản hồi tích cực của khán giả về phim đều xoay quanh việc ca ngợi các màn giao đấu mãn nhãn.

Lúc này cái khán giả đại chúng tìm kiếm là cảm giác choáng ngợp, hoàn toàn bị cuốn theo diễn biến của cuộc chiến cam go trên màn ảnh rộng - thứ mà dịch vụ xem phim trực tuyến bất lực trong việc mô phỏng - thay vì sự nghiền ngẫm nội dung xâu chuỗi các hình ảnh ngồn ngộn ấy. Nhờ đáp ứng đúng nhu cầu này, Godzilla vs. Kong đã nhận được cảm tình của khán giả.

Khi thị trường đói điện ảnh

Bên cạnh sức hút đến từ bản thân tác phẩm, mở màn thành công của Godzilla vs. Kong có sự đóng góp không nhỏ của yếu tố thời điểm. Covid-19 đặt nền công nghiệp điện ảnh thế giới vào tình thế ngặt nghèo, nhưng nó cũng giúp Godzilla vs. Kong ra rạp mà không chịu sự cạnh tranh với bất kỳ bom tấn nào.

Việc Black Widow của Marvel Studios lùi lịch phát hành tới tháng 7 đã giúp Godzilla vs. Kong trở thành kẻ độc tôn, mặc sức tung hoành trong tuần đầu tiên tại phòng vé quốc tế trước khi Mortal Kombat chính thức phát hành.

Tiếp đến, tròn một năm qua, khán giả yêu điện ảnh luôn bị đặt ở tình thế “thèm thuồng” các tác phẩm điện ảnh hoành tráng được phát hành vô cùng nhỏ giọt.

Cơn khát bom tấn Hollywood càng trở nên mạnh mẽ ở những thị trường điện ảnh như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam... Hệ thống rạp chiếu phim tại các thị trường này cơ bản đã hoạt động bình thường trở lại nhưng vận hành chủ yếu dựa vào các bộ phim nội địa.