Vì sao Godzilla và Kong mất gần 60 năm mới tái đấu trên màn ảnh?

Kể từ “King Kong vs. Godzilla” (1962) của điện ảnh Nhật Bản, hai chúa tể cổ đại vẫn chưa một lần đối đầu cho tới bộ phim Hollywood năm 2021.

Theo First Post, năm 1962, hãng Toho phát hành bộ phim đầu tiên về cuộc đối đầu giữa hai quái thú, có nhan đề King Kong vs. Godzilla. Phim trở thành tác phẩm về Godzilla được yêu thích hơn cả tại Nhật Bản, vực dậy loạt phim về quái thú thằn lằn, cũng như tạo tiền đề cho các tác phẩm mới.

Khán giả phải chờ gần 60 năm để thấy Godzilla và Kong lại đứng chung một khung hình. Ảnh: Legendary.

Sau King Kong vs. Godzilla, hai quái thú cổ đại vẫn chưa có lần đọ sức tiếp theo cho tới Godzilla vs. Kong (2021). Sáu thập kỷ qua đi, rất nhiều thay đổi đã xảy đến với hai Titan trong ngày trở lại.

Công nghệ CGI thay thế những diễn viên mặc hình nộm bằng cao su. Chiều cao của Kong cũng tăng từ 7,3 m (trong bộ phim năm 1933) lên 91,4 m. Chiến trường nơi hai quái thú đối đầu đã mở rộng từ Nhật Bản ra toàn thế giới.

Lịch sử dòng phim về Godzilla tại Nhật Bản

Dù được đông đảo khán giả yêu thích, hành trình của Godzilla trên màn ảnh thực tế trải qua lắm gian truân. Khi ra mắt trên màn ảnh rộng lần đầu năm 1954, con quái thú đã trở thành hiện tượng.

Một cảnh trong bộ phim King Kong vs. Godzilla, với các diễn viên mặc bộ đồ cao su hóa thân thành hai Titan. Ảnh: Toho.

Thế nhưng, Godzilla "ngã ngựa" ngay trong phần hậu truyện ra mắt năm 1956. Trong những năm tiếp theo, Godzilla bị lu mờ trước các Titan khác, như Mothra và Rodan.

Thậm chí, trong kế hoạch ban đầu của nhà sản xuất, King Kong vs. Godzilla cũng là bộ phim về trận chiến giữa Kong và quái vật của Frankenstein. Tuy nhiên, do vấn đề bản quyền, quái vật của Frankenstein đã được thay thế bằng Godzilla.

Theo ông William M Tsutsui, tác giả cuốn sách Godzilla on My Mind: Fifty Years of the King of Monsters, trong lần đầu giáp mặt trên màn ảnh, Godzilla và Kong không tấn công lẫn nhau trong khoảng một tiếng đồng hồ đầu tiên.

“Các trận chiến trong phim được thiết kế nhằm mục đích gây cười. Nhà sản xuất King Kong vs. Godzilla để nhân vật đấu nhau bằng những chiêu thức mô phỏng vật tự do, nên mọi thứ trên màn ảnh trông đều vụng về và hài hước.

Phim cũng không có được phong cách thường thấy của điện ảnh Nhật Bản thập niên 1950 hay sự ác liệt ta sẽ thấy trong chùm phim Legendary sản xuất sau này”, Tsutsui nói.

Vị tác giả cũng cho hay thành công của King Kong vs. Godzilla tại Nhật Bản và Mỹ đã thúc đẩy Toho sản xuất thêm hậu truyện. Tuy nhiên, dự án phần tiếp theo năm 1963 đã thất bại.

Đầu thập niên 1990, Toho lên kế hoạch làm lại bản phim năm 1962, cũng như triển khai kế hoạch để Godzilla đối đầu Mechani-Kong (phiên bản cơ khí của Kong) trên màn ảnh. Nhưng cả hai dự án đều đứt gánh giữa đường.

Tầm nhìn của Hollywood

Về phần Hollywood, kế hoạch sản xuất Godzilla vs. Kong được Legendary thông báo từ năm 2015 như một phần của vũ trụ quái vật MonsterVerse. MonsterVerse được khởi động năm 2014 với Godzilla của đạo diễn Gareth Edwards.

Sau hai phần phim riêng - Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019), hai Titan cổ đại chính thức đọ sức lần thứ hai trên màn ảnh.

Nhờ tiến bộ của công nghệ, các Titan trong MonsterVerse hiện ra mãn nhãn hơn. Ảnh: Legendary.

Không giống bản phim năm 1962, tác phẩm của Legendary kịch tính ngay từ phút đầu tiên. Khán giả thấy Kong biết sử dụng thủ ngữ và đang có cuộc sống khá thảnh thơi trên đảo Đầu Lâu.

Trong lúc đó, Godzilla xuất hiện trở lại sau nhiều năm yên ắng, phá nát khu nghiên cứu của Apex ở Florida, Mỹ. Tiếp đến, khán giả bị cuốn vào trận đấu mở màn mãn nhãn khi hai quái thú đối đầu giữa đại dương.

“Các cảnh hành động của Kong trên phim khiến tôi liên tưởng tới John McClane (Bruce Willis) trong loạt Die Hard. Nó là kiểu anh hùng đã bị dồn đến chân tường, còn kẻ thù thì không ngừng xông tới”, đạo diễn Adam Wingard chia sẻ.

Kong trên phim xuất hiện với đầy đủ bản năng của một con thú hoang dã - tấn công, săn mồi, ăn thịt. Nhưng bất chấp sự khốc liệt, màn giao chiến giữa Kong và Godzilla lại không bị sa đà vào yếu tố máu me, bạo lực.

Về tổng thể, dù còn nhiều thiếu sót, Godzilla vs. Kong đã thỏa mãn ít nhiều sự chờ đợi của khán giả yêu mến các Titan cổ đại suốt gần 60 năm qua. Nhà làm phim không chỉ đưa lên màn ảnh loạt nhân vật được yêu mến nồng nhiệt. Họ còn mô tả một cách kỹ lưỡng, chi tiết và đẹp mắt từng chi tiết trong cuộc thư hùng giữa các tên tuổi trứ danh ấy.