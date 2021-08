Vì sao giãn cách xã hội nhưng số ca mắc Covid-19 vẫn tăng nhanh?

Theo Bộ trưởng Y tế, số ca mắc tăng rất nhanh cho thấy dịch đã lan rộng trong cộng đồng, trải qua nhiều vòng lây nhiễm mà chưa được phát hiện.

Sáng 15/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ký, tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát tại một số địa phương, khu vực. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại TP.HCM và một số địa phương lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

Tại một số tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, dịch chưa được kiểm soát triệt để, vẫn còn khả năng bùng phát, có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch lớn do lây lan rộng ra cộng đồng, trong nhà máy, xí nghiệp và khu đông dân cư.

Nhiều địa phương áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16

Theo Ban Chỉ đạo, dù triển khai biện pháp giãn cách xã hội, số mắc vẫn gia tăng rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này cho thấy dịch đã lây lan rộng trong cộng đồng, trải qua nhiều vòng lây nhiễm trong một thời gian dài mà chưa được phát hiện kịp thời.

Bên cạnh đó việc triển khai giãn cách xã hội chưa dứt khoát, triệt để, chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số nơi, một số thời điểm chưa thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch, do đó khó khăn trong công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng và dập dịch triệt để.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: VGP.

Người đứng đầu ngành y tế ghi nhận các địa phương đã tổ chức triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch như giãn cách, cách ly xã hội, "vaccine + 5K" và "chiến lược vaccine" phù hợp với tình hình, diễn biến tại từng địa bàn.

Đáng lưu ý, một số địa phương chủ động bổ sung biện pháp mạnh hơn, cao hơn Chỉ thị 16 bằng cách không cho phép người dân ra khỏi nhà từ 18h đến 6h ngày hôm sau, gồm: TP.HCM, Bình Dương, Phú Yên, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Bộ Y tế cũng liên tục bám sát diễn biến dịch trong nước và trên thế giới; thường xuyên cập nhật giải pháp, mô hình mới trong phòng, chống dịch để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương; tập trung chỉ đạo địa phương chuẩn bị phương án ứng phó theo diễn biến tình hình dịch.

Sau 26 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía nam (21 ngày giãn cách tại Hà Nội; 22 ngày giãn cách tại tỉnh Phú Yên; 7 ngày giãn cách tại tỉnh Khánh Hòa và 13 ngày giãn cách tại TP Đà Nẵng), các địa phương này ghi nhận 216.719 ca mắc. Trong đó, số ca mắc ghi nhận qua sàng lọc tại cộng đồng là 39.918, chiếm 18,4% và bắt đầu xu hướng giảm tại một số địa phương.

Về công tác tiêm chủng, 19 tỉnh, thành phố khu vực phía nam đã triển khai tiêm chủng được hơn 7,4 triệu liều vaccine, gồm hơn 7 triệu liều mũi 1 và hơn 390.000 liều mũi 2. Riêng TP.HCM đã tiêm chủng 4,4 triệu liều vaccine.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Y tế chỉ ra còn một số tồn tại, thách thức như công tác tổ chức thực hiện tại một số nơi, một số thời điểm chưa nghiêm; chưa có sự thống nhất trong quy định của các địa phương đối với việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa dẫn đến có tình trạng ùn ứ hàng hóa, ách tắc giao thông liên tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, việc triển khai giãn cách xã hội chưa dứt khoát, triệt để, chưa đáp ứng được các yêu cầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công tác tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả ở một số địa bàn chưa tốt dẫn đến việc trả kết quả chậm, do vậy không kịp thời phát hiện trường hợp F0 để đưa ra khỏi cộng đồng và tổ chức cách ly, khoanh vùng, làm tăng tốc độ lây nhiễm và tăng nhanh số ca mắc trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, công tác điều phối chuyển tuyến giữa các tầng điều trị chưa thực sự hiệu quả dẫn đến người bệnh được chuyển tuyến muộn ở một số nơi, làm giảm cơ hội cứu chữa; việc tổ chức tiêm vaccine chưa đáp ứng được tiến độ mong muốn.

Giãn cách nghiêm theo nguyên tắc "ai ở đâu ở đó"

Đề cập đến giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Y tế cho rằng cần tập tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Các địa phương cần áp dụng các biện pháp điều trị kịp thời, hiệu quả nhằm giảm tối đa trường hợp tử vong; chuẩn bị phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu và điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; hoàn thành, đưa vào sử dụng nhanh nhất cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình 3 tầng của Bộ Y tế…

Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm theo nguyên tắc “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”. Ảnh: Phương Lâm.

Để triển khai quyết liệt biện pháp ngăn chặn lây nhiễm, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, dứt khoát, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách theo nguyên tắc “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly. Đặc biệt, Bộ trưởng Y tế kiến nghị áp dụng các biện pháp cao hơn nếu không đạt hiệu quả.

Các tỉnh, thành phố cũng cần thực hiện xét nghiệm thần tốc, tầm soát trên diện rộng, trước tiên tại khu vực phong tỏa, có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và những người có nguy cơ lây nhiễm cao, trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, đưa F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất.

Cơ quan chức năng cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai quyết liệt biện pháp nhằm kiên quyết bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn để từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch tiếp tục lây lan rộng hơn.

Bên cạnh giải pháp nhằm chống dịch, Bộ trưởng Y tế cũng nhấn mạnh cần đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, nhất là đối với người dân tại khu vực đang thực hiện cách ly, phong tỏa, các đối tượng yếu thế.