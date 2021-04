Vì sao giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng?

Theo nhận định của Cục Chăn nuôi, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong thời gian gần đây là do giá ngũ cốc nguyên liệu đã tăng, thiết lập mặt bằng giá mới.

Đây là nhận định được Cục chăn nuôi đưa ra tại Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi và thuỷ sản trong tình hình mới, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 26/4.

Trong sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, giá nguyên liệu thông thường chiếm khoảng 80-85% so với giá thành sản xuất. Theo Cục Chăn nuôi, tổng lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu năm 2015 là 15,4 triệu tấn (tương đương 5,3 tỷ USD ).

Đến năm 2020, lượng nhập khẩu tăng lên 20,2 triệu tấn (tương đương 6 tỷ USD ). Tốc độ tăng trung bình hàng năm trong giai đoạn 2015-2020 là 6,2%/năm (tương đương với tốc độ tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước là 5,7%/năm). Sang quý I, tổng lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đạt 5,4 triệu tấn, tương đương 1,66 tỷ USD , tăng 3,94% về số lượng và 5,53% về giá trị so với cùng kỳ 2020.

Giá thức ăn chăn nuôi đã tăng mạnh do nguyên liệu đầu vào của sản phẩm này là ngũ cốc cũng đã tăng giá, tạo mặt bằng giá mới trong thời gian qua. Ảnh: Ngô Minh.

Về giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết giai đoạn từ năm 2015 đến quý III/2020 nhìn chung giá ổn định, thậm chí có thời điểm giảm dần. Giá các loại nguyên liệu chính của thức ăn chăn nuôi bắt đầu tăng từ tháng 10/2020 và tăng cao đến thời điểm hiện nay với mức tăng trung bình từ 30-35%.

Tính từ lần tăng giá đầu tiên tại thời điểm cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước đã tăng trung bình từ 5-6 đợt (mức tăng 200-300 đồng/kg/lần), với tổng mức tăng chung là 10-15% (tương đương 1.000-1.500 đồng/kg, tùy từng loại).

Theo Cục Chăn nuôi, giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính chưa có chiều hướng giảm ngay trong quý II, dự kiến sẽ giảm dần và ổn định từ tháng 7. Theo đó, giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm sẽ còn tăng, tối thiểu là 5-10% (500-1.000 đồng/kg) tùy loại để đạt mức tăng chung là 20% thì mới có thể dừng lại. Khi đó, thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh cho lợn thịt và gà thịt ở giai đoạn vỗ béo có thể sẽ lên mức trên 11.000-11.300 đồng/kg.

Nguyên nhân chính khiến giá thành phẩm thức ăn chăn nuôi tăng liên tục là do giá các loại ngũ cốc đầu vào đều tăng cao và thiết lập ở mặt bằng giá mới như hiện nay. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố trong đó có chi phí sản xuất tăng cao, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mùa màng, các quỹ đầu tư lớn chuyển hướng sang đầu cơ nông sản...

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, chi phí vận chuyển tăng 200-300% so với bình thường do thiếu tàu biển và container vận chuyển hàng hóa...

Để kiểm soát giá và thị trường thức ăn chăn nuôi, ông Nguyễn Xuân Dương nhấn mạnh các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chủ động tìm kiếm và tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước có thể thay thế được nguồn nhập khẩu. Ngoài ra cần quản trị tốt nguồn nguyên liệu và giảm tối đa các chi phí sản xuất để hạ giá thành thành phẩm.

Bên cạnh đó, theo một số chuyên gia, cần có giải pháp giảm chi phí nhập khẩu các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bằng các chính sách thương mại và nâng cao năng lực hệ thống logistics trong hoạt động xuất nhập khẩu kinh doanh nguyên liệu.

Thời gian tới, Cục Chăn nuôi kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương tiến hành đàm phán song phương với các nước mà Việt Nam nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như Mỹ, Argentina, Brazil, Ấn Độ… để có chính sách ưu đãi về giá và đảm bảo chất lượng và số lượng nguyên liệu thức ăn cho thị trường Việt Nam.

Với Bộ Tài chính, kiến nghị đưa ra là có chính sách tạm thời giảm thuế nhập khẩu ngô, khô đậu tương và lúa mỳ trong thời gian ngắn hạn; giảm mức thu phí lưu kho, lưu bãi với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; đồng thời bố trí ngân sách ưu tiên và đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho thực hiện Nghị định 57/2018 ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.