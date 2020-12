Vì sao gia đình tài xế bị truy sát đề nghị làm rõ nhiều uẩn khúc?

Cho rằng anh Nguyễn Văn Bách tử vong do bị truy sát trên quốc lộ 37, gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ những người liên quan vụ án.

Sau phản ánh của Zing, Công an tỉnh Bắc Giang đã thay đổi các quyết định tố tụng của Công an huyện Hiệp Hòa, đồng thời khởi tố 4 bị can về tội Giết người liên quan cái chết của tài xế Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Chị Nguyễn Thị Hồng (chị gái nạn nhân) và luật sư bảo vệ cho phía bị hại cùng cho rằng cái chết của anh Bách có nhiều bất thường.

Tử vong do tai nạn hay bị đánh?

Luật sư Tạ Anh Tuấn (Văn phòng Bách Gia Luật và Liên danh) là người bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Bách.

Chia sẻ với Zing, luật sư cho rằng ngoài 4 bị can đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội Giết người, vụ truy đuổi ôtô của tài xế Bách còn có sự tham gia của một số người khác.

Ôtô do nạn nhân lái bị bung túi khí sau va chạm. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Từ các thông tin thu thập được và trình bày của nhân chứng Trần Thị Ngân (người ngồi trong ôtô do anh Bách điều khiển khi xảy ra vụ va chạm), luật sư Tuấn cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ sự liên quan của 2 người trên xe máy tham gia vụ truy đuổi.

Đây cũng là thông tin chị Ngân cung cấp cho Zing khi kể lại vụ truy sát. Theo nhân chứng này, ngoài ôtô 7 chỗ chở nhóm người, một trong 2 người trên xe máy còn dùng dao phóng lợn để uy hiếp, ép anh Bách phải dừng xe khi bị truy đuổi trên quốc lộ 37 vào rạng sáng 11/11.

Ngoài các nội dung trên, luật sư Tuấn cũng cho rằng sau khi Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố các bị can về tội Giết người, gia đình nạn nhân Bách vẫn tỏ ra bức xúc. Họ chưa đồng ý với thông báo kết luận giám định nhận được từ Công an huyện Hiệp Hòa, trong đó có nhận định các tổn thương trên thi thể nạn nhân phù hợp với các dấu vết của vụ tai nạn giao thông.

"Công an tỉnh Bắc Giang cần có kết luận giám định thỏa đáng, khách quan để xác định nguyên nhân tử vong của tài xế", luật sư Tuấn nêu quan điểm.

Cũng theo ông Tuấn, trường hợp cần thêm căn cứ để làm rõ nguyên nhân nạn nhân chết, cơ quan điều tra có thể xem xét việc khai quật tử thi để giám định lại cơ chế hình thành các vết thương.

Hình ảnh tài xế Bách quỳ lạy giữa đường sau khi va chạm với xe tải. Ảnh cắt từ clip nhân chứng cung cấp.

Theo luật sư, các nhân chứng đều cho biết sau khi va chạm với xe tải trên quốc lộ 37, anh Nguyễn Văn Bách vẫn còn sống. Tài xế còn cố giữ chặt cánh cửa khi bị nhóm người truy đuổi tìm cách giật tung cửa ôtô con.

Hình ảnh mà Zing thu thập cùng lời kể nhân chứng cũng xác định tài xế Bách không tử vong sau vụ va chạm với xe tải. Nạn nhân sau đó còn quỳ giữa đường, bên cạnh một người đàn ông mặc áo đen.

Từ các nhận định trên, người bảo vệ quyền lợi kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ tài xế Nguyễn Văn Bách tử vong do hậu quả của vụ va chạm giao thông, hay do bị nhóm bị can đánh đập.

Còn ai liên quan vụ truy đuổi?

Cùng cho rằng cái chết của em trai có nhiều bất thường, chị Nguyễn Thị Hồng đánh giá sau khi Zing phản ánh, việc Công an tỉnh Bắc Giang trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ án, thay đổi các quyết định tố tụng trước đây của Công an huyện Hiệp Hòa, thể hiện sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của công an tỉnh.

Đồng tình với các quan điểm của luật sư Tạ Anh Tuấn, chị Hồng cũng cho rằng có một số người khác liên quan vụ truy đuổi tài xế Bách, ngoài 4 bị can đã bị khởi tố. Trong số đó có 2 người mang theo hung khí đi trên xe máy.

Nguyễn Sinh Mạnh, một trong 4 bị can. Ảnh: Báo Bắc Giang.

"Họ có công cụ, phương tiện và sử dụng hung khí" chị Hồng nhận định và cho biết sau khi va chạm xảy ra, một số người trong nhóm truy đuổi còn lôi anh Bách ra ngoài để hành hung.

Chị Hồng cũng cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến chiếc thẻ nhớ trong camera hành trình trên ôtô của em trai.

Theo người nhà, sau khi vụ đâm va xảy ra, người thân cùng cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra nhưng không tìm thấy thẻ nhớ trong camera trên xe con gặp nạn.

Tuy nhiên, gần một tháng sau khi gia đình đề nghị, Công an và đại diện VKSND huyện Hiệp Hòa đã mời đại diện của phía nạn nhân đến kiểm tra lại ôtô của anh Bách. "Kết quả là thẻ nhớ được tìm thấy trong khe cửa ôtô", chị Hồng cho hay.

Ngoài ra, người thân nạn nhân Nguyễn Văn Bách cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ mục đích của việc sau khi truy đuổi khiến tài xế gặp nạn, một người trong nhóm liên quan đã dùng điện thoại phát trực tiếp (livestream) cảnh hiện trường lên mạng xã hội.

Việc livestream nêu trên cũng được nhân chứng Trần Thị Ngân xác nhận với Zing. Theo người này, sau khi anh Bách gặp sự cố, một người trong nhóm truy đuổi đã livestream cảnh đâm xe lên mạng.

"Người đàn ông phát livestream còn nói anh ta đang xem một vụ tai nạn giao thông và chuẩn bị đưa người đi cấp cứu", chị Ngân nói và cho biết đã cung cấp các thông tin liên quan vụ việc cho Công an tỉnh Bắc Giang.