Vì sao Gen Z thoải mái khoe đã sửa ngực, nâng mũi

Khác với các thế hệ trước, Gen Z không ngại chia sẻ về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ trên mạng. Họ biết rõ mình cần sửa gì để đẹp hơn và nghiên cứu trước khi quyết định "dao kéo".

Nhiều người trẻ cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện đáng chia sẻ.

Trước ca phẫu thuật một ngày, Jazmyn Smith (26 tuổi) đăng tải video với nội dung tạm biệt vòng 1 tự nhiên của mình. Ngay sau khi làm ngực xong, dù vẫn chưa tỉnh táo vì thuốc an thần, cô đã vội khoe thành quả với 240.000 người theo dõi trên TikTok.

Các bài đăng xoay quanh cuộc sống của Smith đều thu hút hàng triệu lượt xem. Lướt một vòng qua các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video, hình ảnh về hành trình trùng tu sắc đẹp của một influencer nào đó, Washington Post đưa tin.

Nội dung thường hướng đến sự trẻ trung, vui vẻ và nhấn mạnh về thân hình gọn gàng, 3 vòng hoàn hảo.

Sân chơi mới cho phẫu thuật thẩm mỹ

Halley Kate, người đồng tổ chức podcast “Hot Girl Talks” với Smith và Carly Weinstein, đã thực hiện hàng loạt video ghi lại ca hút mỡ ở cằm của cô vào đầu năm 2023.

“Ngôi sao mạng” Alix Earle tổ chức lễ kỷ niệm nâng ngực - theo cách gọi của cô là "boobaversary" - với hơn 5 triệu người theo dõi bằng đoạn clip kể chi tiết về quá trình kiếm tiền và tiết kiệm để chi trả cho ca phẫu thuật.

“Tôi chọn kích cỡ 275 cc, giao diện vừa phải. Thú thực, tôi ước có thể lựa chiếc to hơn một chút”, Earle mô tả về size túi độn của mình.

Vào những năm 1990, thế hệ Baby Boomer có thu nhập khá giả đã lựa chọn các biện pháp xâm lấn để làm mới vẻ ngoài của mình. Theo một số báo cáo, số ca hút mỡ đã tăng gấp 10 lần trong thập kỷ đó.

Với sự phát triển của công nghệ và giới giải trí, phẫu thuật thẩm mỹ dần trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, những người từng sử dụng cách làm này thường muốn giữ kín thông tin với thế giới vì sợ bị gắn mác “đẹp giả”. Không ít người nổi tiếng thẳng thừng phủ nhận việc “dao kéo”.

Năm 2011, ngôi sao điện ảnh Megan Fox đã đáp lại những tin đồn về nghi vấn tiêm Botox bằng cách đăng một album trên Facebook với tiêu đề “Things You Can’t Do With Your Face When You Have Botox” (tạm dịch: Những điều bạn không thể làm với khuôn mặt của mình khi bạn tiêm Botox). Kèm theo đó là những bức ảnh cô cau mày và trông có vẻ ngạc nhiên.

TikToker Alix Earle tổ chức lễ ăn mừng sau khi ca phẫu thuật thành công. Ảnh: People.

Năm 2016, diễn viên Olivia Munn đã đăng bài viết khẳng định sự thay đổi trên khuôn mặt là kết quả từ việc ăn khoai tây Nhật Bản và kẻ lông mày đẹp hơn.

Sau lễ trao giải Grammy năm nay, Madonna lên tiếng cáo buộc những đồn đoán lan rộng về gương mặt của cô là “phân biệt tuổi tác và kỳ thị phụ nữ”.

Gia đình Kardashian - Jenners là một trong những người đi đầu cho các tiêu chuẩn về sắc đẹp. Những bức ảnh của chị em nhà này luôn bị “mổ xẻ” từng chi tiết để xem liệu họ có đụng đến “dao kéo” hay không.

Khác với những thế hệ trước, Gen Z không ngần ngại để lộ quá trình phẫu thuật thẩm mỹ thông qua các nền tảng kỹ thuật số.

“Khi hỏi ý kiến bệnh nhân về việc có được đưa hình ảnh của họ lên mạng hay không, những người lớn tuổi thì có phần mơ hồ trong lúc quyết định. Nhưng nhóm trẻ tuổi hơn luôn nói: ‘Chắc chắn rồi, khi nào nó sẽ được đăng?'. Nếu tôi không đăng, họ sẽ làm”, Theda Kontis, chủ tịch của Học viện Phẫu thuật Tái tạo và Tạo hình Khuôn mặt, chia sẻ.

Theo một khảo sát được thực hiện bởi Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại xứ cờ hoa, 76% chuyên gia y tế nhận thấy sự gia tăng về nhu cầu thay đổi diện mạo cơ thể sau đại dịch.

Những lý do hàng đầu được đưa ra là “muốn cảm thấy phấn khởi hơn, trẻ hơn” sau thời gian căng thẳng vì Covid-19 và họp hành trực tuyến.

Kontis cho biết phần lớn Gen Z quan tâm đến các biện pháp trẻ hóa: tiêm Botox, các chất làm đầy mô mềm để ngăn chặn sự tàn phá tự nhiên của quá trình già đi.

Thỏa mái khoe chuyện nâng ngực

Nhiều bác sĩ đồng ý rằng điều thực sự khiến giới trẻ trở nên khác biệt không chỉ là vì họ tìm đến các cách trùng tu sắc đẹp sớm hơn mà còn biết chính xác mình muốn gì.

“Các bệnh nhân thuộc thế hệ trước của tôi chỉ đưa ra yêu cầu là muốn đẹp hơn và không chắc chắn mình cần gì. Còn những người trẻ thường đề xuất rất rõ ràng, chẳng hạn tiêm chất làm đầy vào má, vị trí cụ thể, không muốn có vết chân chim”, Kontis nói thêm.

Tài khoản của Dana Omari Harrell, chuyên gia dinh dưỡng tại Houston (Mỹ), nhanh chóng nổi lên nhờ hàng loạt bài đăng phân tích vẻ ngoài trước và sau của những người nổi tiếng.

Smith, người dùng TikTok, chia sẻ cô đã nghiên cứu các hashtag liên quan đến “nâng ngực” và “gỡ bỏ nâng ngực”, để chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra nếu cần loại bỏ túi độn.

“Tôi có thể bị sét đánh vào ngày mai. Tuy nhiên, tôi biết bộ ngực mới sẽ giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn”, cô gái bày tỏ.

Phần lớn Gen Z biết rõ mình muốn sửa gì và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đến thẩm mỹ viện. Ảnh: SCMP.

Smith bắt đầu tiêm Botox vào năm 19 tuổi và sửa mũi năm 23 tuổi. Smith chưa bao giờ e ngại về các thủ tục thẩm mỹ, vì mẹ, bà và dì của cô đều đã trải qua thủ thuật xâm lấn để tự tin hơn.

Cô cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách bạn bè thảo luận về phẫu thuật thẩm mỹ.

“Hồi đó, khi tôi đề cập đến chuyện sửa mũi, nhiều người đã phản đối và cho rằng nó không cần thiết. Nhưng bây giờ mọi người lại rất ủng hộ nếu điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn”, Smith nói.

Thế hệ Z được cho là bị cuốn vào cuộc thảo luận liên quan đến biện pháp làm đẹp nhiều hơn bất kỳ nhóm nhân khẩu học nào khác.

Lara Devgan, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở New York, cho hay những người ở độ tuổi 20 đang lớn lên trong thời kỳ phổ biến phẫu thuật thẩm mỹ song hành với trào lưu suy nghĩ tích cực về cơ thể.

Trong khi các quảng cáo của Dove và búp bê Barbie khuyến khích người tiêu dùng yêu bản thân, thì những bộ lọc trên Instagram, truyền hình thực tế lại thúc giục họ cân nhắc “dao kéo”.

“Chúng ta đang ở trong một nền văn hóa thúc đẩy sự chấp nhận cơ thể đan xen với hệ thống phân cấp phụ nữ và giá trị của họ dựa trên vẻ ngoài", Virgie Tovar, chuyên gia về nghiên cứu, nhận xét.