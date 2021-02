Vì sao G-Dragon và Jennie là cặp tình nhân hoàn hảo?

Điểm chung khá thú vị khác là cả Jennie và GD đều xuất hiện trên TV từ khi còn là những đứa trẻ. Năm 1994, trưởng nhóm Big Bang xuất hiện trong phim The Taebaek Mountains, lúc ấy anh 6 tuổi. Nam ca sĩ cũng từng xuất hiện trong chương trình truyền hình BoBoBo. Về phía Jennie, cô xuất hiện trong chương trình English, Must Change to Survive từ năm lên 10 để chia sẻ câu chuyện du học.