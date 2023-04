Vì sao fan mong người nổi tiếng 'phim giả tình thật'

Chỉ cần điểm sơ qua, fan cũng có thể liệt kê được nhiều cặp sao tiến triển tình cảm mặn nồng hơn sau khi đóng chung phim. Với khán giả, đây là cảm giác thỏa mãn được kéo dài.

Đúng ngày Cá tháng Tư, 1/4, tờ Dispatch đăng ảnh hẹn hò của hai diễn viên The Glory Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Nguồn tin nói Ji Yeon - Do Hyun bén duyên sau khi hoàn tất quay phim The Glory. Cùng ngày, đại diện công ty quản lý của cả hai xác nhận mối quan hệ giữa hai diễn viên.

Trên phim, hai người ở hai chiến tuyến khác nhau và có ít cảnh quay chung. Tuy nhiên, cả hai trở nên thân thiết vào những ngày quay phim cuối cùng. Một nhân viên trong đoàn phim cho biết: "Họ không công khai thể hiện tình yêu nhưng bí mật bày tỏ tình cảm bằng cách dùng những món đồ đôi".

"Phim giả tình thật" vốn không phải là câu chuyện mới lạ trong làng giải trí. Ngược lại, khán giả dễ dàng chứng kiến cảnh hai diễn viên trở thành một cặp sau khi hợp tác chung trong một dự án ở hầu hết giới showbiz, từ Mỹ cho đến Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đặc biệt, nếu người trong cuộc hóa thân vào các vai tình cảm như vợ chồng, khả năng yêu nhau từ trên phim đến ngoài đời càng cao hơn. Và khán giả thường là những người thấy mãn nguyện nhất, khi cảm xúc yêu mến dành cho "cặp đôi màn ảnh" tiếp tục kéo dài ngay cả khi phim đã kết thúc.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon nên duyên sau khi góp mặt trong The Glory.

Môi trường dễ nảy sinh tình cảm

Phim trường là nơi các thành viên trong đoàn làm phim phải gặp mặt, giao tiếp, thậm chí sinh hoạt với nhau trong nhiều tháng. Dàn diễn viên phải làm quen với bạn diễn của mình và thường xuyên trao đổi kịch bản, thảo luận cách diễn trước khi đóng các phân cảnh.

Giống các mối tình nảy nở ở chốn công sở, sự tiếp xúc lâu dài và trải qua nhiều thời gian trong ngày cùng nhau trên phim trường tạo cơ hội cho các diễn viên trở nên thân thiết với nhau - nền tảng quan trọng để phát triển lên mối quan hệ lãng mạn.

Thalia Goldstein, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Đại học George Mason (Mỹ), giải thích mối liên hệ giữa sự lãng mạn và diễn xuất một phần dựa trên những điều gì xảy ra với não bộ khi biểu diễn sân khấu.

Theo đó, khi chuẩn bị cho một vai diễn, các diễn viên phải tập hóa thân và dành rất nhiều năng lượng để sắp xếp lại trạng thái tinh thần cho phù hợp với nhân vật mà họ đảm nhiệm.

"Họ đặt cơ thể và lời nói vào những vị trí, bối cảnh và tương tác hư cấu, song cơ thể và hành động của họ bắt chước thực tế. Do đó, khi nhập tâm quá mức, các diễn viên dường như sống luôn trong cuộc đời của nhân vật và tự cuốn mình theo dòng cảm xúc đó", Goldstein nói.

Các cảnh quay tương tác, tiếp xúc thân mật dễ làm nảy sinh tình cảm giữa người đóng. Kristen Stewart và Robert Pattinson cũng "phim giả tình thật" sau khi tham gia loạt phim Twilight Saga.

Chung quan điểm, nhà tâm lý học Glenn Wilson cho rằng phương pháp diễn xuất nhập tâm (method acting) là lý do nhiều bạn diễn với nhau không thể tránh khỏi tình yêu phát sinh trong lúc đóng chung.

Wilson giải thích các diễn viên theo trường phái thiên về kỹ thuật sẽ duy trì sự tách rời nhiều hơn giữa con người thật với vai diễn của họ. Nói cách khác, họ duy trì ý thức rõ ràng về bản thân trong suốt quá trình diễn xuất. Tuy nhiên, các diễn viên theo phương pháp nhập vai lại chọn sống và tin vào cảm xúc của nhân vật.

Với các vai diễn như bạn trai - bạn gái, vợ - chồng, hai người vào vai sẽ phải diễn như thể họ đang yêu nhau thực sự, từ lời nói cho đến các cử chỉ thân mật như ôm ấp, hôn nhau.

"Người diễn càng biến nó thành hiện thực bao nhiêu, màn trình diễn đó sẽ càng thuyết phục bấy nhiêu. Một khi 'phản ứng hóa học' xảy ra giữa hai diễn viên đóng vai yêu nhau, rất khó có thể cưỡng lại chúng", Wilson đánh giá.

Giai thoại ở Hollywood vẫn lan truyền câu chuyện liên quan đến Elizabeth Taylor và Richard Burton phải lòng nhau trên trường quay của Cleopatra (1863). Trong một phân cảnh mà hai nhân vật có nụ hôn sâu, ngay cả khi đạo diễn đã hô "cắt", hai người vẫn không rời khỏi nhau, theo Vanity Fair.

Fan nhiệt tình "đẩy thuyền"

Ngoài ra, diễn viên là người được đào tạo để trở nên cởi mở và thông minh về mặt cảm xúc, từ đó có thể đóng nhiều loại nhân vật. "Họ có nhiều khả năng cởi mở và kết nối cảm xúc hơn với những người cũng có năng lực tương tự vậy", Goldstein nói thêm.

Hơn nữa, với lịch trình bận rộn, các ngôi sao thường dễ cảm thông cho nhau với các khó khăn trong đời sống và công việc thường ngày.

Mô típ "phim giả tình thật" vốn rất được lòng công chúng và được số đông khán giả ủng hộ.

Mức độ yêu thích dành cho Son Ye Jin và Hyun Bin vốn cao sau khi cả hai hợp tác chung, càng tăng lên khi hai diễn viên thành vợ chồng thật ngoài đời.

Với những bộ phim khi nam và nữ diễn viên chính quá ăn ý, người hâm mộ thường có xu hướng gán ghép, mong hai người thành đôi ngoài đời thật để thỏa mãn sự yêu mến dành cho nhân vật trong phim.

Và khi mong muốn trở thành hiện thực, họ là những người vui sướng nhất vì nỗ lực "đẩy thuyền" thành công.

Khi Son Ye Jin và Hyun Bin chính thức xác nhận chuyện hẹn hò, chuyện tình của cả hai ngay lập tức được chúc phúc, trở thành tin vui của nhiều fan. Bởi sau khi Hạ cánh nơi anh phát sóng, đông khán giả đã mong muốn cặp BinJin sớm về một nhà vì độ đẹp đôi của cả hai khi sánh vai.

Từ lúc đó, hai ngôi sao liên tục bị soi bằng chứng hẹn hò. Và khi cặp sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn thông báo làm đám cưới rồi tiến tới là Son Ye Jin có bầu, sinh con, cả quá trình được fan ví như một màn "mai mối cho idol" thành công nhất từng thấy.

Mặt trái

Tuy thỏa mãn công chúng, mặt trái của những mối tình "phim giả tình thật" này là chúng cũng không bền, nhất thời và dễ đến dễ đi.

"Các cặp đôi vốn xuất phát là bạn diễn chung trong phim dễ lâm vào tình cảnh chưa thoát vai khỏi đời sống nội tâm của nhân vật họ thủ vai ngay cả khi phim đã đóng máy. Vì vậy, những cảm xúc yêu đương từ các cảnh quay thân mật với bạn diễn vẫn còn đó", nhà tâm lý học Wilson giải thích.

Brad Pitt và Angelina Jolie khi đóng cặp trong Mr&Mrs.Smith.

Một số nguồn tin tiết lộ sau khi Hạ cánh nơi anh kết thúc ghi hình, cả Son Ye Jin và Hyun Bin đã phải tránh gặp mặt và ngắt liên lạc với nhau một thời gian để xác định rõ cảm xúc thật sự dành cho đối phương. "Họ sợ bản thân bị cảm xúc đánh lừa. Lo ngại đó chỉ là tình cảm nảy sinh nhất thời do bị nhân vật thủ diễn chi phối", Osen cho biết.

Song Hye Kyo từng hẹn hò với Lee Byung Hun sau khi đóng All In (2003), xuất hiện tin đồn gắn bó với Bi Rain sau Ngôi nhà hạnh phúc (2005), thừa nhận tình cảm đặc biệt dành cho Hyun Bin khi gặp nam diễn viên trong World Within (2008) và kết hôn cùng Song Joong Ki sau Hậu duệ mặt trời (2016).

Trên các diễn đàn mạng Hàn Quốc, nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ Song Hye Kyo luôn vướng vào các cuộc tình với bạn diễn nam vì cô quá chìm đắm trong chuyện tình cảm của nhân vật. Bản thân nữ minh tinh cũng thừa nhận rằng mình thường quá nhập vai đến mức không thể điều khiển bản thân.

Ở chiều hướng khác, việc các bạn diễn đến với nhau vẫn bị phản đối vì không phù hợp đạo đức, dù độ đẹp đôi của người trong cuộc không cần bàn cãi. Trường hợp của Brad Pitt và Angelina Jolie khi đóng chung trong Mr&Mrs.Smith (2005) là ví dụ điển hình.

Khi đó, nam tài tử vẫn là chồng của Jennifer Aniston. Về sau, anh quyết định ly dị, đi theo tiếng gọi của tình yêu, còn Angelina Jolie chịu tiếng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.