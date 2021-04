Vì sao đua xe trái phép liên tục diễn ra ở TP.HCM?

Công an TP.HCM cho biết các nhóm đua xe trái phép thường rủ nhau qua mạng xã hội. Việc tụ tập diễn ra chớp nhoáng khiến công tác xử lý gặp khó khăn.

Tại buổi họp báo sáng 18/4, Công an TP.HCM thừa nhận thời gian gần đây, địa bàn liên tục xuất hiện các vụ đua xe trái phép. Đáng chú ý, người tham gia đua xe có tuổi đời rất trẻ, nhiều trường hợp dưới 16 tuổi.

Ngoài phân tích nguyên nhân, cơ quan chức năng cũng thông tin về một số giải pháp đang được áp dụng nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Cắt cử người theo dõi lực lượng chức năng

Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, cho biết người đua xe thường tụ tập, biểu diễn đua xe trong thời gian ngắn. Có nhóm còn cắt cử người giám sát lực lượng thi hành công vụ.

Các nhóm này thường kêu gọi tụ tập qua các nhóm kín trên mạng xã hội. Ban đầu thường là nhóm nhỏ, sau đó họ lôi kéo thêm người tham gia giao thông trên đường. Khi công an thâm nhập, các nhóm phát hiện người lạ thì lập tức đổi nhóm.

"Đối tượng cầm đầu lôi kéo khá ít sau đó mở rộng ra. Các nhóm này manh động, phương tiện được độ chế, chạy tốc độ cao và trao đổi thông tin rất chặt chẽ", thượng tá Phương đánh giá.

Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM. Ảnh: Quang Anh.

Họ thường tổ chức đua xe tại những tuyến đường không khép kín, khiến lực lượng CSGT khó giám sát. Ngoài ra, việc tụ tập cũng diễn ra chớp nhoáng nên cảnh sát gặp khó khăn khi tiếp cận, xử lý.

"Thực sự đây là vấn đề công an và CSGT rất đau đầu. Nhận thấy ảnh hưởng nghiêm trọng nên chúng tôi đã tổ chức nhiều kế hoạch, phối hợp với nhiều lực lượng, tăng cường phương tiện để tổ chức xử lý. Nhưng công tác quản lý, phòng ngừa xã hội với tình trạng này còn hạn chế", thượng tá Phương thừa nhận.

Chi viện thêm lực lượng tuần tra

Một vấn đề được ngành công an nêu ra trong buổi họp báo là việc quản lý, tuyên truyền cho thiếu niên tại các gia đình, trường học còn chưa tốt.

Theo ông Phương, các trường hợp tham gia đua xe thường là thanh thiếu niên đô xe máy của cha mẹ. Các vụ việc diễn ra hầu hết sau 0h. Điều này cho thấy gia đình, trường học quản lý, tuyên truyền chưa tốt, dẫn đến các thanh thiếu niên hay rủ rê, lôi kéo nhau tụ tập thành đoàn, gây mất trật tự công cộng.

Nhiều thiếu niên tham gia vụ chặn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe. Ảnh chụp màn hình.

Về giải pháp, thượng tá Phương cho biết Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phối hợp lên kế hoạch, triển khai tổ tuần tra 363 liên ngành để giám sát địa bàn, răn đe, xử lý và tuyên truyền. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn quyết liệt xử lý các lò độ xe.

Sắp tới, CSGT sẽ tăng cường các biện pháp kỹ thuật công nghệ thông qua hệ thống camera giám sát của công an quận, huyện. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ thực hiện tốt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, xác định sớm các nhóm tụ tập đua xe để xử lý.

"Chúng tôi sẽ tiến hành vây bắt với các nhóm này. Việc thực hiện đồng loạt các biện pháp đang mang lại kết quả khả quan. Chúng tôi sẽ chuyển cho công an xã xử lý thêm hành vi tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng", ông Phương thông tin.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 40 trường hợp tụ tập để xe thành đoàn, xe có kết cấu không đúng kỹ thuật... Tuy nhiên, người vi phạm đa phần còn rất trẻ, có trường hợp dưới 16 tuổi nên chỉ xử lý cảnh cáo, tạm giữ xe và xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Quang Anh.

Nói thêm về giải pháp, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết thêm công an TP đã chia các cụm thi đua trong công tác phối hợp phòng chống đua xe. Công an sẽ tập trung phối hợp xử lý, đặc biệt tại các vùng giáp danh.

TP.HCM cũng xây dựng quy chế phối hợp với các tỉnh giáp ranh để tăng cường phối hợp thông tin, xử lý triệt để.

Hiện, Công an TP.HCM đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ chi viện thêm lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung lực lượng để giải quyết các vụ việc đua xe.

Còn thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, kêu gọi các gia đình đưa người thân liên quan đua xe trái phép đến cơ quan công an nơi gần nhất trình diện để được hưởng sự khoan hồng.