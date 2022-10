Vì sao doanh nhân Tạ Quyết Thắng được đình chỉ điều tra

Doanh nhân Tạ Quyết Thắng được đình chỉ điều tra tội gây rối trật tự công cộng vì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngày 22/10, nguồn tin Báo Giao thông cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với các bị can, trong đó có ông Tạ Quyết Thắng (SN 1953, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ông Tạ Quyết Thắng từng được xác định liên quan việc nhóm công nhân đến cắt, phá cổng khu B bến xe Thượng Lý.

Ngày 12/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông Lưu Thành Đông, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Kim khí, TP Hải Phòng về việc khoảng 22h ngày 10/10/2021, một nhóm khoảng 100 người cùng nhiều phương tiện thuộc Công ty TNHH Sơn Trường tự ý cắt phá cổng khu B bến xe Thượng Lý (địa chỉ số 52 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng), khóa xích các ôtô đỗ tại đây, hạ đặt các vỏ container ngăn cách khu đất với bến xe, di dời các đốt cẩu tháp khỏi khu đất đưa đi đâu không rõ.

Sau khi giải quyết tố giác về tội phạm nêu trên, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 21 để điều tra làm rõ về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đến ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 bị can là Lương Viết Tập (SN 1962, là Phó giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường, và Nguyễn Văn Khiên (SN 1969, là nhân viên Công ty TNHH Sơn Trường) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, đến ngày 22/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tạ Quyết Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng. Các quyết định khởi tố bị can đã được VKSND quận Hồng Bàng phê chuẩn.

Tuy nhiên, xác định không có yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với các bị can trên, trong đó có ông Tạ Quyết Thắng.