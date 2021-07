Vì sao doanh nghiệp nên dùng màn hình LED thay máy chiếu?

Khắc phục nhiều khuyết điểm của máy chiếu thông thường, màn hình LED chuyên dụng dần chiếm lĩnh thị trường.

Máy chiếu đã từng là thiết bị chuyên dụng quen thuộc, được sử dụng rộng rãi trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp với những ưu điểm về tính tiện dụng cùng khả năng trình chiếu hình ảnh với kích thước lớn.

Tuy nhiên, theo thời gian, thiết bị này đã bộc lộ nhiều khuyết điểm về chất lượng hình ảnh, hiện tượng đổ bóng hay đòi hỏi không gian rộng... dẫn đến không còn đáp ứng tốt yêu cầu. Trong hoàn cảnh đó, những chiếc màn hình LCD và LED chuyên dụng đã trở thành lựa chọn thay thế với nhiều ưu điểm.

Thuyết trình bằng máy chiếu có thể gặp bất cập về chất lượng hình ảnh.

Chất lượng hình ảnh vượt trội

Phần cứng với khả năng hiển thị trực tiếp sẽ cho chất lượng hình ảnh tối ưu hơn so với thiết bị phát hình ảnh qua màn chắn sáng trung gian. Do vậy, màn hình LED cho chất lượng hiển thị tốt hơn so với máy chiếu, độ trễ hiển thị cũng được rút ngắn.

Độ sáng của tấm nền hiển thị trên màn hình LED được duy trì ổn định ở mà không chịu phụ thuộc từ ánh sáng môi trường, phù hợp cho việc trình chiếu chất lượng cao trong nhà lẫn ngoài trời.

Hình ảnh được đảm bảo về độ sắc nét, chuẩn màu và mức độ tương phản, từ đó giúp nội dung hiển thị trở nên sống động hơn với người xem. Đây là giá trị khác biệt trong cả trình chiếu thương mại lẫn hội họp. Ngoài ra, hiện tượng đổ bóng và chói mắt gây xao nhãng cũng được khắc phục, giúp nâng cao chất lượng của các cuộc họp hay bài giảng.

Màn hình chuyên dụng cho hình ảnh hiển thị sắc nét, chính xác, khắc phục điểm yếu trên các dòng máy chiếu.

Trong khi máy chiếu thường phải thay thế, bảo trì linh kiện định kỳ mỗi 2 năm thì màn hình chuyên dụng cho tuổi thọ sử dụng lớn hơn - đến 10 năm. Việc lắp đặt và vận hành một chiếc màn hình chuyên dụng cũng đơn giản, những ảnh hưởng từ nhiệt độ, tiếng ồn hay các lỗi phát sinh trong quá trình trình chiếu sẽ được giải quyết triệt để, tạo nên một không gian tương tác trơn tru và hiệu suất.

Tối ưu cho không gian mở

Màn hình ghép Video Wall là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu trình chiếu hình ảnh trong các phòng họp lớn, hội trường lớn hoặc sảnh chính của công ty. Video Wall mang đến giải pháp trình chiếu được kết hợp từ nhiều màn hình nhỏ, mỗi màn hình có kích thước đa dạng 46 inch, 55 inch... Độ dày viền 0,88 mm, đem đến trải nghiệm thị giác tốt, giúp tăng tính thẩm mỹ khi treo và trưng bày.

Với nhu cầu trình chiếu trong nhà, các dòng màn hình LED như IFA/IFR/IER đem đến nhiều lựa chọn với khoảng cách giữa các điểm ảnh khác nhau, đi cùng thiết kế lồi, lõm đa dạng, có khả năng lắp đặt linh hoạt theo nhu cầu và ý tưởng của người dùng. Công nghệ quản lý màu chuyên sâu cho khả năng hiển thị các chủ thể sống động và chân thực.

The Wall cho doanh nghiệp cung cấp giải pháp màn hình dạng mô đun cùng công nghệ micro LED tiên tiến. Với tuỳ chọn đa dạng từ 73 inch lên đến 583 inch, độ phân giải từ 2K đến 8K, The Wall là chiếc màn hình kích thước lớn nhất từ trước đến nay của Samsung. Công nghệ Black seal cho phép hiển thị màu đen sâu, chống bụi và bảo vệ màn hình khỏi các va đập.

The Wall đem đến giải pháp màn hình đột phá về công nghệ, tối ưu cho doanh nghiệp.

Tiện lợi khi họp trực tuyến

Ứng dụng các màn hình chuyên dụng khác nhau trong không gian làm việc sẽ giúp doanh nghiệp phát huy tối đa hiệu quả công việc. Trong phòng họp nhỏ, bảng tương tác Samsung Flip sẽ phù hợp cho việc brainstorm và họp trực tuyến... Màn hình mang đến khả năng kết nối dễ dàng với chế độ cọ và bút viết, cho phép tương tác cùng lúc 20 người.

Với trình xem tài liệu được tích hợp sẵn, Samsung Flip cho phép người dùng truy cập hầu hết định dạng tài liệu phổ biến ngay trên màn hình. Đi kèm là chức năng Touch Out giúp kiểm soát mọi nội dung hiển thị trên màn hình theo thời gian thực. Khi đó, màn hình phản chiếu lại mọi thao tác chỉnh sửa nội dung lên các thiết bị cá nhân và ngược lại, hỗ trợ việc cộng tác nhóm hiệu quả hơn.