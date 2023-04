Vì sao diễn viên, nhà làm phim ngày càng quay lưng với cảnh nóng

Theo El País, các cảnh nóng trên phim ảnh ngày càng ít đi và nếu có, nhà sản xuất phải cân nhắc, minh bạch hơn về giới hạn của sự đồng thuận.

Diễn viên, nhà làm phim ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng hơn về các cảnh nóng.

Penn Badgley, diễn viên đóng trong You (2018) và Gossip Girl (2007-2012), tiết lộ trên podcast Podcrushed rằng anh không thoải mái với những cảnh thân mật trên màn ảnh.

Sau khi kết hôn, Badgley muốn giảm số lần tham gia cảnh giường chiếu. "Mong ước của tôi là sẽ không còn hình ảnh thân mật trong 'You' nữa", anh nói.

Vài ngày trước đó, Quentin Tarantino, đạo diễn của Pulp Fiction và Once Upon a Time in, đã nói trong cuộc phỏng vấn với Ara rằng tình dục không phải là một phần trong tầm nhìn của ông về điện ảnh.

"Và sự thật là, trên thực tế, việc quay những cảnh này rất khó chịu. Mọi người đều rất căng thẳng. Nếu trước đây, nó chỉ là một chút vấn đề thì bây giờ còn hơn thế nhiều", nhà làm phim cho biết.

Giới hạn đồng thuận

Badgley và Tarantino không phải những người duy nhất cảm thấy như vậy. Sau sự trỗi dậy của phong trào MeToo vào cuối năm 2017, các ngôi sao của ngành phim ảnh đang suy nghĩ lại về vấn đề tình dục.

Ngày càng có nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả Anna Kendrick và Keira Knightley, phản đối cảnh khỏa thân hoặc tình dục. Ngành công nghiệp này dường như đã nhận được hồi chuông cảnh tỉnh sau nhiều năm bị chỉ trích về chủ nghĩa khêu gợi vô cớ, cũng như vô số cáo buộc lạm dụng.

Penn Badgley không thoải mái khi đóng cảnh nóng.

Trong podcast của Chanel Connects, nữ diễn viên Keira Knightley, người từng được đề cử giải Oscar, nói với nhà làm phim Lulu Wang và nhà sản xuất/nhà báo Diane Solway rằng cô không còn sẵn sàng đóng các cảnh khỏa thân hoặc cảnh quan hệ tình dục nữa, đặc biệt là với các đạo diễn nam.

"Bây giờ tôi cảm thấy rất khó chịu khi cố gắng khắc họa cái nhìn của nam giới", nữ diễn viên cho biết.

Tương tự, Anna Kendrick cũng từ chối các cảnh khỏa thân, tình dục vì cảm thấy không thoải mái.

"Tôi chợt nhận ra rằng trong mỗi tập phim, tôi sẽ thực hiện cảnh hôn hoặc quan hệ tình dục với một người hoàn toàn mới. Thật kỳ lạ khi biết rằng chúng tôi sẽ gặp nhau trên phim trường và trong vòng một tuần nữa chúng tôi sẽ 'lên giường giả vờ'", nữ diễn viên giải thích với Sydney Morning Herald.

Không thể thiếu điều phối viên

Heather Maria Ács, người điều phối các cảnh nóng của Fire Island (2022), cho biết, ngày càng có nhiều điều phối viên thân mật như cô, người bảo vệ diễn viên trong cảnh mô phỏng tình dục, khỏa thân, tham gia vào ngành phim ảnh.

"Ưu tiên là đảm bảo mọi người đều cảm thấy thoải mái và đồng thuận với hành động và nội dung".

Theo Ács, điều phối viên thân mật đã trở thành người không thể thiếu đối với các ngôi sao đang lên. "Các thế hệ trẻ đã quá quen thuộc với văn hóa đồng thuận nên đó là điều luôn được mong đợi".

Ács không cho rằng cảnh nóng trên màn ảnh nhất thiết phải suy giảm, mà đúng hơn là ngành công nghiệp này đang áp dụng một môi trường tình dục toàn diện hơn.

Nghề điều phối viên thân mật được cho giúp bảo vệ diễn viên tham gia cảnh nóng.

Jessica Bennett, điều phối viên thân mật trong Lovecraft Country (2020), đồng ý rằng tình tiết miêu tả tình dục đang thay đổi và các tác phẩm hiện bao gồm những câu chuyện phức tạp hơn, trong đó cơ quan sinh dục và những cuộc gặp gỡ cuồng nhiệt không còn là trọng tâm duy nhất của sự chú ý về tình dục.

"Có một câu chuyện lớn hơn. Tôi ngày càng nhận được nhiều lời đề nghị xây dựng mối quan hệ hơn là chỉ tạo dựng cảnh giả tạo", cô nói.

Sự thay đổi trong ngành phim ảnh cũng phản ánh những vấn đề rộng lớn. Thái độ của thế hệ trẻ đối với tình dục đã thay đổi: Giống như Millennials (những người sinh năm 1981 đến giữa thập niên 1990), Gen Z (sinh sau năm 1996) tuyên bố ít quan tâm đến tình dục hơn.

Lucas Hilderbrand, Hiệu trưởng Trường Nhân văn Nghiên cứu Phim & Truyền thông tại Đại học California, cho biết xu hướng này đi đôi với việc tăng cường tiếp xúc trực tuyến. Mạng xã hội đã kích hoạt các hình thức thân mật mới và làm thay đổi văn hóa tình dục trong quá trình này.

"Các chuẩn mực liên quan đến việc chụp và chia sẻ ảnh của chính mình, cũng như sự cởi mở về ảnh khoả thân, đã thay đổi hoàn toàn và trở nên công khai hơn so với 20 năm trước. Cho dù đó là thông qua sexting hay chia sẻ ảnh trên Twitter, thì sự tự đại diện vẫn cao hơn", ông Hilderbrand nhận định.

Nếu không thể hiện được sự thay đổi này trong tác phẩm của mình, các công ty sản xuất phim ảnh có nguy cơ bị giới trẻ từ chối.

Hilderbrand, cũng giống như Ács, không tin rằng tình dục trên màn ảnh sẽ biến mất, nhưng ngành công nghiệp này phải suy nghĩ lại về cách họ muốn sử dụng những cảnh thân mật vì trên thực tế, vấn đề giới ngày càng đa dạng, đặc biệt là về bản dạng giới. Tại Mỹ, 5% dân số trong độ tuổi 18-29 không xác định giới tính khi sinh.

"Chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại về nóng là gì và cách thể hiện nó trên phim ảnh. Đã đến lúc tạo ra thế giới mà mọi người muốn thấy nhưng cũng trung thực hơn với thế giới chúng ta đang sống", Ács nói.