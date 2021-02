Vì sao diễn viên châu Á xuất hiện ngày càng nhiều ở Hollywood?

Ngày càng nhiều bộ phim quy tụ dàn diễn viên gốc Á được sản xuất tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

"Nếu bạn thấy Hollywood xuất hiện nhiều dự án có mặt diễn viên châu Á, bạn đã đoán đúng. Gần đây, kinh đô điện ảnh để ý đến những diễn viên gốc Á và sản xuất hàng loạt bộ phim, series về thị trường phim ảnh tiềm năng".

Đây là nhận định của cây bút Lisa Respers France viết trên CNN.

Từ khi Crazy Rich Asians - Con nhà siêu giàu châu Á ra mắt năm 2018, bộ phim đã trở thành dự án lớn đầu tiên của Hollywood sau 25 năm có dàn diễn viên chủ yếu là người châu Á. Kể từ The Joy Luck Club (1993), hiếm có bộ phim nào do kinh đô điện ảnh sản xuất có dàn cast châu Á.

"Chúng tôi thúc đẩy văn hóa châu Á. Không chỉ là những câu chuyện về người châu Á, phim muốn mượn người châu Á để nói lên trải nghiệm của con người", Ronny Chieng, diễn viên Crazy Rich Asians nói với CNN.

Crazy Rich Asians - Con nhà siêu giàu châu Á đưa trào lưu làm phim về người châu Á ở Hollywood trở lại.

Từ những series nổi tiếng về người châu Á

Sự ra đời của Crazy Rich Asians - Con nhà siêu giàu châu Á thu hút sự chú ý của giới làm phim ở Hollywood. Đây là tiền đề cho loạt series truyền hình nói về người châu Á ra đời, tiêu biểu có House of Ho trên HBO Max và Singapore Social chiếu trên Netflix.

Trong thời kỳ diễn ra đại dịch Covid-19, sự ra đời của Bling Empire - một chương trình truyền hình thực tế về nhóm người châu Á siêu giàu sống tại Los Angeles, Mỹ, chiếu trên Netflix thu hút sự chú ý của khán giả.

Những bộ phim, series thực tế về người châu Á xuất hiện ngày càng nhiều.

"Tôi tin rằng văn hóa châu Á rất riêng tư nhưng chúng tôi vẫn muốn chia sẻ điều đó. Tôi thực sự cho rằng ngành công nghiệp phim ảnh và giải trí nói chung nên có sự đa dạng về văn hóa để phục vụ cho nhiều đối tượng khán giả, Bridgerton là ví dụ điển hình", Christine nói với CNN.

Series Bling Empire cũng khám phá những thách thức về chủng tộc và văn hóa của những người tham gia, đơn cử như khó khăn của người mẫu gốc Hàn Kevin Kreider được nhận nuôi trong gia đình người Mỹ.

Những góc khuất về chủng tộc cũng giúp khán giả cảm thông, muốn khám phá hơn về người châu Á. Trước đó, phim tài liệu The Ugly Model cũng nói về vấn đề này. Indian Matchmaking, series nói về vấn nạn hôn nhân sắp đặt ở Ấn Độ cùng những hệ lụy của nó, cũng bắt đầu khiến phim về châu Á được chú ý.

Những thay đổi đáng kể

Đầu tháng 2, Chloé Zhao trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên được đề cử giải Quả cầu vàng hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Điều này dần mở ra cánh cổng mới cho các ngôi sao người châu Á tại Hollywood.

Những dự án lớn cũng liên tục được cập nhật tiến độ.

Mortal Kombat với sự tham gia của Lewis Tan - diễn viên người Anh lai Thái Lan, Trung Quốc - dự kiến được phát hành vào tháng 4. Đạo diễn Jon M. Chu của Crazy Rich Asians được cho là sẽ chỉ đạo bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch nổi tiếng Wicked.

Phim về người châu Á trở lại Hollywood.

Raya and the Last Dragon, phim hoạt hình sắp ra mắt của Disney cũng gây ra nhiều cuộc thảo luận. Bộ phim kể về người phụ nữ trẻ tên Raya (Kelly Marie Tran lồng tiếng), người đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm rồng thần cuối cùng để cứu lấy thế giới.

Phim có sự góp giọng của nhiều ngôi sao gốc Á, bao gồm diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran, ngôi sao từng đoạt giải Quả cầu vàng Sandra Oh, diễn viên Awkwafina và Gemma Chan.

Song, nhiều chuyên gia cũng cho rằng Disney chỉ "mượn danh chủng tộc" làm màu, khi bộ phim có nguồn gốc Đông Nam Á nhưng phần lớn diễn viên lồng tiếng đều là người gốc Đông Á.

Ở lĩnh vực truyền hình, Netflix đã thành công khi đưa nhiều bộ phim có diễn viên gốc Á vào nền tảng. Never Have I Ever (2020), bộ phim kể về cô gái người Mỹ gốc Nam Á trải qua bi kịch gia đình, với sự tham gia của nữ diễn viên Maitreyi Ramakrishnan được giới chuyên môn và người xem đánh giá cao.

Daniel Dae Kim có vai chính phim truyền hình sau 31 năm hoạt động ở Hollywood.

Đầu tháng 1, diễn viên người Mỹ gốc Hàn Daniel Dae Kim cho biết anh có được vai chính đầu tiên trong mùa thứ hai của series kinh dị The Hot Zone. "Sau 31 năm làm việc ở Hollywood, đây là phim truyền hình đầu tiên tôi đóng chính", nam diễn viên viết trên trang cá nhân.

Trước đây, ngôi sao sinh năm 1968 từng xuất hiện trong nhiều dự án như Hulk, Spider-man 2... nhưng chỉ là vai phụ. Việc được đóng chính series truyền hình Mỹ là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Kim nói riêng và các ngôi sao gốc Á nói chung.

Bài viết của CNN cũng khẳng định văn hóa châu Á được phổ biến một phần không nhỏ dựa vào trào lưu Hallyu. Hiện tại, sức hút của BTS và BlackPink tại thị trường quốc tế là không thể phủ nhận.

Trong năm 2020, bộ phim tài liệu Light Up the Sky chiếu trên Netflix cũng giúp BlackPink gây ấn tượng và tiếp cận với khán giả quốc tế.