Vì sao đế chế tai tiếng Kardashian khó sụp đổ

Nhiều chuyên gia thừa nhận sức ảnh hưởng khó tin của gia đình thị phi nhất Hollywood đến công chúng. Nhà Kardashian cũng được cho sẽ không ngừng lớn mạnh trong tương lai.

Thành công của chương trình thực tế Keeping up with the Kardashians đã mang về cho gia đình Kim Kardashian sự nổi tiếng trên toàn thế giới.

5 chị em, dưới sự quản lý của người mẹ Kris Jenner, có hơn 1,8 tỷ người theo dõi trên Instagram. Những dự án kinh doanh thời trang, làm đẹp, thực phẩm, công nghệ và sức khỏe cũng thu về hàng trăm triệu USD, Independent đưa tin.

Sự nổi tiếng, thành công của nhà Kardashian đi kèm với những lùm xùm về tình ái, hoặc gần đây là vấn đề môi trường. Tuy nhiên, vị thế của họ lại không có xu hướng lung lay. Trong khi đó, nhiều ngôi sao Hollywood, như Will Smith hay Olivia Wilde, bị công chúng ghét bỏ, đòi tẩy chay sau bê bối.

Kim Kardashian và Kylie Jenner "đứng vững" sau hàng loạt lùm xùm. Ảnh: Independent.

Bình thản trước làn sóng chỉ trích

Đầu tuần qua, Kim Kardashian và chị gái Kourtney bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt sau những tác động tiêu cực của họ đến môi trường.

Cụ thể, Kourtney vừa ra mắt với vai trò đại sứ bền vững của thương hiệu thời trang Boohoo. Theo Ủy ban Kiểm toán Môi trường Anh, đây là nhãn hàng “kém bền vững và phung phí” nhất đất nước này. Đáng nói, cách đây không lâu, cô còn vừa bị chỉ trích vì lạm dụng nước trong đợt hạn hán lớn tại Mỹ.

Trong khi đó, Kim Kardashian xuất hiện trong bài phỏng vấn với Interview sau lùm xùm liên quan máy bay tư nhân. Nhiều người bức xúc khi Kim cho rằng “có những cách riêng để bảo vệ môi trường”.

“Các bạn biết đó, chẳng ai hoàn hảo 100% cả”, bà mẹ 4 con thản nhiên nói.

Kourtney tập trung quảng bá cho thương hiệu thời trang riêng, bất chấp các chỉ trích. Ảnh: @kourtneykardash.

Theo Independent, phát ngôn và hành động của cặp chị em nhà Kardashian như cú tát vào các quốc gia nghèo, đang vật lộn với thảm họa khí hậu trên toàn thế giới. Khoảng 30 triệu dân Pakistan đã phải di dời do lũ lụt trên diện rộng. Hơn 1.300 người bị lũ cuốn, và các bệnh do nguồn nước bẩn gây ra đang ngày càng lan rộng.

Nhiều nhà hoạt động thời trang bền vững cáo buộc Kourtney Kardashian lợi dụng cuộc khủng hoảng khí hậu để nâng cao hình ảnh và vị thế của bản thân. Brett Staniland, chuyên gia thời trang, khẳng định việc chọn đại sứ của nhãn hàng chỉ là chiêu trò kích động nhằm tăng doanh thu.

“Tôi nghĩ không ai tham lam bằng đại gia đình này. Ngay cả khi tuyên bố muốn làm gì đó tốt đẹp cho thế giới, họ bắt tay với doanh nghiệp gây hại cho môi trường. Có lẽ họ chỉ quan tâm đến tiền bạc và danh tiếng”, Staniland bày tỏ.

Những chỉ trích hầu như không tác động được đến cặp chị em nổi tiếng. Đến cuối tuần, người hâm mộ phát hiện Kim tung ra các mã giảm giá cho thương hiệu đồ lót cá nhân. Trong khi đó, Kourtney tập trung chuẩn bị ra mắt nhãn thời trang riêng.

Động thái im lặng trước “sóng gió” này được xem là tấm khiên bảo vệ gia đình này trước hàng loạt cáo buộc từ trước đến nay.

Sau khi bị tấn công vì khuyên phụ nữ “nhấc mông lên và làm việc”, Kim Kardashian im lặng suốt nhiều tuần. Tương tự, hồi 2014, Kylie Jenner cũng không lên tiếng khi nhiều người trẻ áp dụng các phương pháp độc hại để có đôi môi tều như cô.

“Mọi lời giải thích của chúng tôi đều bị cắt ghép hoặc đưa ra khỏi ngữ cảnh ban đầu”, Kim Kardashian nói sau sự cố phát ngôn.

Chị em nhà Kardashian chọn im lặng trước mọi cáo buộc. Ảnh: Kardashiandish.

Chiến thuật PR khôn khéo

Trong những trường hợp khác, gia đình tai tiếng lợi dụng sự thiếu kiến thức của cộng đồng mạng.

Nhà Kardashian đã bị lên án suốt nhiều năm vì dẫn đầu xu hướng vẻ đẹp độc hại, phi thực tế. Hồi tháng 5, Kim tiết lộ đã giảm hơn 7 kg trong 3 tuần để mặc vừa của Marilyn Monroe cho Met Gala năm nay. Một tổ chức về rối loạn ăn uống khẳng định việc này chắc chắn sẽ khiến hàng loạt người học hỏi theo.

“Ngoại hình của cô ấy đã luôn là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ, đặc biệt là nhóm bị rối loạn ăn uống. Họ xem Kim là nguồn cảm hứng để tiếp tục nhịn ăn, và điều đó sẽ khiến bệnh tình ngày càng tệ hơn”, đại diện của tổ chức lên tiếng.

Đáp lại các cáo buộc, Kim Kardashian cho rằng đang bị đối xử thiếu công bằng. Cô phủ nhận mọi sự liên quan đến các tiêu chuẩn đẹp độc hại mà nhiều người đang theo đuổi.

Vẻ đẹp phi thực tế của chị em Kardashian là ước mơ của nhiều cô gái. Ảnh: @kimkardashian.

Theo một số chuyên gia tâm lý, niềm tin nhà Kardashian “tách rời khỏi thực tế” của công chúng là yếu tố làm nên sức hút và thành công cho họ.

Đây cũng là lý do để cộng đồng mạng sẵn sàng bỏ qua những lùm xùm của gia đình này, dù trước đó đã công kích họ gay gắt.

“Gia đình này như sống trong một thế giới khác biệt so với nơi chúng ta đang tồn tại. Với nhiều người hâm mộ, theo dõi chị em Kardashian là hình thức thoát ly thực tại. Họ muốn tạm rời khỏi cuộc sống nhàm chán để tập trung vào những trò hề của Kim, Kylie hay Kendall”, nhà tâm lý Sandra Wheatley bình luận.

Người dùng Internet cũng dành lời khen cho “cỗ máy PR” của gia đình, bà mẹ Kris Jenner, nhờ chiến thuật đánh lạc hướng. Tháng trước, những xôn xao về cuộc chia tay của Kim và Pete Davidson bị dập tắt nhờ thông tin về em bé thứ 2 Khloe Kardashian.

Nhận xét về gia đình tai tiếng nhất Hollywood, chuyên gia quan hệ công chúng Sophie Attwood cho rằng họ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong sự quan tâm của dư luận.

“Đế chế Kardashian nói hay làm gì không quan trọng. Khán giả sẽ tiếp tục nghe, xem và mua những sản phẩm họ bán ra. Đoàn tàu do họ lèo lái vẫn đang chạy rất nhanh. Công chúng, dù thường xuyên chê trách, vẫn tìm mọi cách để cập nhật tin tức về họ. Đây có thể xem là một loại thành công hiếm có”, nữ chuyên gia nói thêm.