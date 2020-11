Vì sao đạo diễn Trương Nghệ Mưu o bế cô gái 20 tuổi?

Lưu Hạo Tồn vừa xuất hiện trong buổi giới thiệu bộ phim ''One Second'' cùng Trương Nghệ Mưu. Tại đây, vị đạo diễn tài danh tiết lộ lý do nâng đỡ cô.

Ngày 16/11, Sina đưa tin nữ diễn viên trẻ Lưu Hạo Tồn xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu phim One Second cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và tài tử Trương Dịch. Đây là tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp nhưng Lưu Hạo Tồn đã được ưu ái diễn vai nữ chính. Mỹ nhân sinh năm 2000 với vẻ đẹp trong sáng, trẻ trung dù không trang điểm đậm.

Theo Sina, trong rất nhiều nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc được ra mắt mỗi ngày, Lưu Hạo Tồn gây chú vì cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu o bế từ lâu. Ông được gọi với biệt danh "quốc sư giới điện ảnh Trung Quốc" vì nhiều thành tựu xuất sắc. Trong sự nghiệp, Trương Nghệ Mưu cũng lăng xê thành công Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ, những Ảnh hậu sáng giá khó thay thế trên màn ảnh. Do đó, Lưu Hạo Tồn được kỳ vọng sẽ là người kế nhiệm đàn chị, dẫn đầu màn ảnh Trung Quốc trong tương lai. Theo Trương Nghệ Mưu, ông từng dự định để Lưu Hạo Tồn diễn vai công chúa Thanh Bình trong tác phẩm Ảnh từ năm 2018. Tuy nhiên, sau khi sửa lại kịch bản, Quan Hiểu Đồng phù hợp với tuổi tác của nhân vật hơn, nên vị đạo diễn đã thay đổi diễn viên. Khi đó, Lưu Hạo Tồn vẫn đang học trung học. Trương Nghệ Mưu nói với cô: "Đừng hành động bừa bãi, giữ hình ảnh trong sạch, sớm muộn gì chú cũng tìm cháu đóng phim. Hai năm sau, đạo diễn Trương muốn tìm diễn viên nữ đóng chính trong One Second. Lưu Hạo Tồn được ký hợp đồng và huấn luyện. "Yêu cầu của tôi với nghệ sĩ là phải biết cố gắng, nỗ lực, hai mắt phải to tròn, trong sáng, biết nói, hình ảnh phải sạch, không dính vào các scandal về lối sống, tư tưởng", đạo diễn Trương Nghệ Mưu chia sẻ trong buổi họp báo. Theo Sina, Lưu Hạo Tồn lúc đầu bị đánh giá không đẹp nổi bật như Củng Lợi, Chương Tử Di hay Nghê Ni. Tuy nhiên, khán giả tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của Trương Nghệ Mưu. Lưu Hạo Tồn từng đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc đánh giá Lưu Hạo Tồn đẹp thuần khiết và trong sáng, mang nét đẹp hòa trộn giữa nữ ca sĩ Yoona và Triệu Kim Mạch. Trên trang cá nhân, Lưu Hạo Tồn cũng thường chia sẻ ảnh mặt mộc. QQ cho biết Lưu Hạo Tồn nằm trong top 10 nữ thần của Học viện múa Bắc Kinh, thậm chí được gọi là "hoa hậu giảng đường". Mỹ nữ sinh năm 2000 kế nhiệm Củng Lợi, Chương Tử Di Lưu Hạo Tồn trở thành nữ chính trong tác phẩm mới nhất của Trương Nghệ Mưu. Nữ diễn viên sinh năm 2000 hiện được truyền thông quan tâm.