Vì sao Daniel Radcliffe thường nhận vai quái dị sau Harry Potter?

Sau loạt phim “Harry Potter”, sự nghiệp của Daniel Radcliffe ghi dấu bằng những vai diễn kỳ quái trên màn ảnh rộng.

Digital Spy đưa tin sau khi hoàn thành vai diễn chàng phù thủy mang vết sẹo hình tia chớp trong tám phần Harry Potter, Daniel Radcliffe đã thử thách khả năng diễn xuất bằng loạt vai diễn đa dạng - từ nhà thơ Allen Ginsberg trong bộ phim chính kịch Kill Your Darlings (2013) cho tới trùm trộm cắp công nghệ cao trong tác phẩm giật gân Now You See Me 2 (2016).

Nam diễn viên người Anh tiết lộ anh cảm thấy vui khi vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp là một trong những vai đầu tay. Thành công rực rỡ thuở vào nghề đã cho anh sự liều lĩnh và cả can đảm để nhận những vai “kỳ quái” trong những dự án gần đây.

Trong Guns Akimbo (2019), Radcliffe vào vai nhân vật bị gắn chặt súng vào tay. Ảnh: IMDb.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Empire trong buổi phỏng vấn đôi với Elijah Wood, ngôi sao của Lord of the Rings, Radcliffe nói anh luôn có xu hướng nhận những dự án làm mình hạnh phúc. Và đôi khi điều này đồng nghĩa với việc đặt cược cả sự nghiệp vào một vai diễn.

“Tôi thực sự cảm thấy bản thân được giải phóng, khi đã có vai diễn lớn nhất đời từ thuở mới vào nghề. Chỉ cần một vai diễn mang lại thành công thương mại rực rỡ, thế là đủ. Giờ là lúc làm những việc khiến ta thấy hạnh phúc. Em học tập điều đó từ anh đấy, Elijah”, Radcliffe chia sẻ với người đồng nghiệp.

Nam diễn viên cho biết: “Phần lớn đạo diễn tôi gặp đều chỉ nhìn Daniel Radcliffe là Harry Potter. Rất ít người tò mò ‘Liệu cậu ta có nhận cái vai kỳ quái này không nhỉ?’, và tôi gật đầu”. Theo cách này, những năm qua, Radcliffe đã thủ vai một xác chết trong Swiss Army Man (2016) hay mới đây là lập trình viên bị gắn súng vào tay trong Guns Akimbo (2019).

Daniel Radcliffe trong Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001). Ảnh: Warner Bros.

Trong khi đó, Elijah Wood, nổi tiếng với vai chàng hobbit Frodo Baggins trong loạt The Lord of the Rings, cũng khen ngợi sự nghiệp của Radcliffe: “Cậu không nói thì tôi cũng nhắc. Sự nghiệp của cậu ấn tượng đấy. Vai diễn nào cũng thú vị”.

Daniel Radcliffe cũng thú nhận việc bản thân cảm thấy “xấu hổ vô cùng” khi xem lại diễn xuất của mình trong phần Harry Potter đầu tiên, ra mắt vừa tròn 20 năm trước: “Tôi xấu hổ vô cùng khi xem lại diễn xuất của mình trong một số cảnh phim, chắc rồi. Nhưng chẳng phải ai cũng phản ứng như vậy khi được hỏi về tuổi dậy thì của mình sao. Quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen, tới độ khó mà mô tả được bằng một lời duy nhất”.