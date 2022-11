Vì sao dàn WAGs Anh luôn thu hút nhất tại World Cup

Vợ, bạn gái các cầu thủ Anh được chú ý hơn WAGs của bất kỳ quốc gia nào khác dự World Cup. Họ thường gắn với hình ảnh “mặc đồ hiệu, uống hàng lít sâm panh và tiệc tùng thâu đêm”.

Cheryl Cole (trái) và Victoria Beckham là 2 cái tên nổi bật nhất trong dàn WAGs Anh tại World Cup 2006. Ảnh: Kevork Djansezian/AP.

Với những ai không theo dõi đời tư của các vận động viên chuyên nghiệp, họ có thể chưa từng nghe đến “WAGs”. Đây là từ viết tắt có nghĩa là vợ hoặc bạn gái của vận động viên, có thể bắt nguồn từ nửa kia của các cầu thủ bóng đá Anh.

Thực tế, một số WAGs nổi bật nhất là vợ/bạn gái của tuyển thủ Anh, theo 1883 Magazine.

Sam Carlisle, cựu phóng viên hiện điều hành công ty PR riêng ở Vương quốc Anh, nhận định “văn hóa WAGs” bắt đầu từ những năm 1990, khi Premier League (Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh) được Sky mua bản quyền truyền hình với giá 304 triệu bảng Anh vào năm 1992.

Người phụ nữ đầu tiên thu hút sự chú ý của truyền thông dựa trên mối quan hệ với một cầu thủ bóng đá nổi tiếng là Victoria Beckham.

Victoria có sự nghiệp thành công với nhóm nhạc Spice Girls và nổi tiếng ở Vương quốc Anh cũng như trên toàn thế giới theo cách riêng. Thế nhưng, sự quan tâm đến cuộc sống của cô tăng lên khi kết hôn với tiền vệ đội tuyển Anh và Manchester United David Beckham vào năm 1999.

Tuy nhiên, “văn hóa WAGs” không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống cho đến World Cup 2006 tại Đức. Khi đó, “Tam sư” có mặt ở thị trấn Baden-Baden. Ông Sven-Göran Eriksson, huấn luyện viên đội tuyển Anh vào thời điểm đó, cho phép vợ và bạn gái của các cầu thủ cùng đến đây.

2006 là năm Vương quốc Anh phát cuồng vì WAGs. Nhất cử nhất động của vợ, bạn gái các cầu thủ “Tam sư” tại World Cup năm đó đều được cánh săn ảnh ghi lại. Ảnh: Rex Features.

Sự trỗi dậy của WAGs

Với Victoria Beckham ở vị trí nổi bật nhất, dàn WAGs Anh thường đi theo nhóm tại Baden-Baden.

Họ đều có vẻ ngoài tương đồng với làn da rám nắng, mái tóc dài bóng mượt điểm vài sợi highlight màu mật ong, caramel và dày lên nhờ tóc nối. Khuôn mặt nhỏ nhắn của họ thường bị che khuất bởi cặp kính râm và mũ baker boy, với những chiếc túi hàng hiệu lớn nằm cân đối trên cổ tay thanh tú.

Nhất cử nhất động của dàn WAGs Anh trở thành “thức ăn” cho các tờ báo lá cải, từ những bữa tiệc thâu đêm cho đến cuộc tiêu xài hoang phí lên tới hàng chục nghìn bảng Anh. Họ nhanh chóng khẳng định mình là “con cưng” của truyền thông, thậm chí sẵn sàng bỏ ra 6 con số để có nhiều bộ ảnh và cuộc phỏng vấn hấp dẫn.

Cheryl Cole, Abbey Clancy, Coleen Rooney, Alex Gerrard là 4 trong số WAGs được báo chí đưa tin trong suốt World Cup 2006.

Theo Metro, điều khiến họ trở thành tâm điểm của các tờ báo lá cải là thực tế đơn giản rằng WAGs tạo nên những tiêu đề hấp dẫn. Trong khi Victoria Beckham và Cheryl Cole là ngôi sao nhạc pop theo nghĩa đen, nhiều nàng WAGs khác chỉ là những phụ nữ bình thường.

Trong trường hợp của Coleen Rooney (vợ của Wayne Rooney), cô là nữ sinh ngây thơ, xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Liverpool, bước chân vào thế giới showbiz xa hoa và hào nhoáng.

Những năm sau đó, Coleen hối hả kiếm tiền nhờ xuất hiện trong các chương trình truyền hình, video tập thể dục, tạp chí và được trả 3 triệu bảng Anh để vào vai George trong loạt phim Asda. Đó là kết thúc cổ tích của một câu chuyện cổ tích rất hiện đại.

Phong cách sống của WAGs tại World Cup cách đây 16 năm được đặc trưng bởi vẻ ngoài hào nhoáng và thường xuyên ra ngoài tiệc tùng. Ảnh: Matrix.

Đối với nhiều người, mối quan hệ của WAGs với báo chí là cộng sinh. Cựu phóng viên Sam Carlisle bật cười nhớ lại câu chuyện xảy ra tại khách sạn dàn WAGs Anh lưu trú ở Baden-Baden. Khi đó, nhân viên khách sạn dựng bình phong để bảo vệ sự riêng tư của những người đẹp trong lúc họ tắm nắng ở bể bơi.

Cuối cùng, chính các WAGs yêu cầu gỡ xuống và phàn nàn những tấm màn khiến paparazzi không thể chụp được ảnh của họ.

“Trong những ngày đầu tiên, WAGs không có quyền kiểm soát PR như những người nổi tiếng bây giờ. Họ có sự ngây thơ nhất định. Họ vô tư đi chơi, uống say và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Cuộc sống với họ là bữa tiệc lớn và hào nhoáng”, Sam giải thích.

Chỉ một năm sau World Cup 2006, chương trình truyền hình Footballers’ Wives (tạm dịch: Vợ của các cầu thủ) ra mắt tại Vương quốc Anh. Nội dung dựa trên cuộc sống của các nàng WAGs và dõi theo những thăng trầm của câu lạc bộ bóng đá Premier League hư cấu Earls Park. Nó dựa trên cuốn sách được viết bởi Shelley Webb, vợ cầu thủ bóng đá người Anh Neil Webb, có tựa đề Footballers’ Wives Tell Their Tales (tạm dịch: Vợ của các cầu thủ kể câu chuyện của mình).

Mặc dù có rất nhiều kịch tính, chương trình tiếp tục làm nổi bật lối sống xa hoa của dàn WAGs. Sức hấp dẫn này đã lan sang các cô gái bình thường.

Cuộc khảo sát năm 2008 từ một tạp chí dành cho tuổi teen cho thấy nhiều cô gái muốn trở thành WAGs hơn là chính trị gia. Trong khi đó, cuốn sách WAG Don't Wannabe: How to Date Footballers - and Survive! với hướng dẫn cách hẹn hò các cầu thủ bóng đá cũng được phát hành.

“WAGs là từ để chỉ người nổi tiếng. Đó là ao ước của rất nhiều cô gái vì lối sống đó được coi là rất quyến rũ và đầy khát vọng. Nó không khác nhiều so với cách một số người trẻ tuổi nhìn nhận về chương trình Love Island (tạm dịch: Đảo tình yêu) bây giờ”, chuyên gia văn hóa đại chúng Nick Ede giải thích.

Về cơ bản, nỗi ám ảnh về WAGS được sinh ra từ những thay đổi trong văn hóa của người nổi tiếng và số tiền mà các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp kiếm được. Cả hai kết hợp với nhau tạo nên hiệu ứng đáng kinh ngạc tại World Cup 2006 và sự ra đời của mạng xã hội đã đẩy nó lên tầm cao mới.

Thời trang thiết kế và túi xách hàng hiệu gắn với hình ảnh của WAGs những năm 2000. Lối sống hào nhoáng khiến nhiều cô gái ở Anh thời điểm đó mơ trở thành bạn gái, vợ của cầu thủ. Ảnh: Daily Mirror, Marc Piasecki/FilmMagic.

Hết thời hoàng kim

Tuy nhiên, The Spectator nhận định thời kỳ đỉnh cao của WAGs dường như đã kết thúc.

Lối sống WAGs không còn được coi là mục tiêu của các cô gái như khi Victoria gặp David Beckham, đặc biệt là trong thế giới mà một người đẹp có thể tự kiếm tiền hơn là nhờ sát cánh bên người đàn ông họ yêu.

Bối cảnh văn hóa thay đổi, hóa đơn năng lượng, lãi suất thế chấp và giá lương thực tăng cao,... là hàng loạt lý do khiến sự hào nhoáng, đầy màu sắc của WAGs trong quá khứ dần phai nhạt.

Trong khi đó, thế giới của những người nổi tiếng hoàn toàn bị “cách mạng hóa” bởi mạng xã hội. Paparazzi hiếm khi đòi hỏi số tiền lớn vì người nổi tiếng có thể chọn giao tiếp trực tiếp với người hâm mộ thông qua nhiều nền tảng. Các phát ngôn được diễn đạt cẩn thận, những bức ảnh được tô vẽ một cách hoàn hảo.

Nhờ những ứng dụng này mà giờ đây, phụ nữ có thể kiếm được hàng triệu USD mà không cần được gắn với các cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

“Sự cực đoan phô trương của thập niên 2000 đã biến mất. Đã có sự thay đổi lớn và văn hóa nổi tiếng nhờ bạn trai là cầu thủ bóng đá đã chết từ lâu”, chuyên gia văn hóa đại chúng Nick Ede nói.

Từ ngôi sao nhạc pop đến trùm bất động sản, các nàng WAGs Anh thời hiện đại đã định nghĩa lại từ luôn được gắn với họ. Ảnh: Grazia Daily.

Không thể giả vờ rằng báo chí đưa tin trong thời kỳ hoàng kim của WAGs luôn xuề xòa và công bằng.

Các nàng WAGs thường bị chê bai, săm soi ngoại hình, trang phục trong khi các cầu thủ được khen ngợi hết lời nếu đội thi đấu tốt. Tuy nhiên, những người phụ nữ lập tức bị coi là vật tế thần nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Ví dụ, khi Anh bị Bồ Đào Nha loại ở tứ kết Worl Cup 2006, dàn WAGs đã bị đổ lỗi một cách khó hiểu, bị gọi là “sự phân tâm” chỉ vì dám xuất hiện.

Martin Conboy, Giáo sư Báo chí tại Đại học Sheffield, giải thích: “Đó là thời kỳ rất coi thường phụ nữ. Phụ nữ bị đóng khung như phụ kiện cho nửa kia của họ. Không có gì ngạc nhiên khi văn hóa xung quanh đội tuyển bóng đá Anh bây giờ trầm tĩnh hơn. Hình ảnh của vợ và bạn gái các cầu thủ được kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều”.

Trong một số trường hợp, danh tiếng và khả năng kiếm tiền của một số WAGs, chẳng hạn như Perrie Edwards của nhóm nhạc Little Mix vượt xa nửa kia là tiền vệ Alex Oxlade Chamberlain của Liverpool.

Georgina Irwin, vị hôn thê của thủ thành Aaron Ramsdale, vẫn tiếp tục làm tiếp viên hàng không. Trong khi đó, Paige Milian, hôn thê của tiền đạo Raheem Stirling, kín tiếng khi giúp điều hành công ty bất động sản của bạn trai.

Với nhiều yếu tố góp phần này, công chúng sẽ khó thấy những hành vi thác loạn tương tự từ Baden-Baden được nhân rộng ở Qatar bảo thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã vượt qua nỗi ám ảnh tội lỗi với văn hóa WAGs.

Năm 2006 là đỉnh điểm của cơn bão hoàn hảo của các yếu tố, tạo nên một kỷ nguyên mang tính biểu tượng mà tất cả vẫn bị ám ảnh gần như 2 thập kỷ sau.