Vì sao đàn ông Hong Kong ngán 12 thành viên Mirror?

Hôn nhân của nhiều gia đình ở Hong Kong bị ảnh hưởng vì người vợ quá đam mê nhóm Mirror, không dành thời gian cho chồng.

Hiện tượng Mirror gồm 12 thành viên gần đây đã kết nạp lượng lớn người hâm mộ.

Ngay cả Cổ Thiên Lạc, Tạ An Kỳ cũng "đứng ngồi không yên" trước những màn trình diễn cuốn hút của Mirror. Dù bận đóng phim, tài tử Thần điêu đại hiệp vẫn dành thời gian tham gia các đêm nhạc của nhóm.

Nhiều người nổi tiếng trong showbiz cũng hâm mộ nhóm nhạc Mirror. Ảnh: South China Morning Post.

Theo South China Morning Post, Mirror nổi tiếng đến mức các ông chồng Hong Kong tuyên bố rằng nhóm đã thực sự đánh cắp cả trái tim những phụ nữ trong gia đình họ (gồm vợ, mẹ và em gái).

"Những người đàn ông cầu xin các nhà quảng cáo không dùng hình ảnh Mirror trong chiến dịch quảng bá, đặc biệt là Keung To - ca sĩ chính được nhiều người săn đón nhất",tờ báo viết.

"Vợ tôi cưới Mirror"

Mirror là nhóm nhạc được thành lập từ chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc Good Night Show - King Maker của ViuTV. Nhóm gồm 12 thành viên, ra mắt khán giả vào ngày 3/11/2018.

Single đầu tay của nhóm đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt và giành một số giải thưởng. Đến năm ngoái, single Ignited giúp nhóm được vinh danh trong Top 10 Songs of the Year tại Chill Club Music Awards. Nhóm cũng chiến thắng giải Nhóm nhạc của năm tại lễ trao giải Ultimate 903.

Sau 3 năm hoạt động, hình ảnh 12 thành viên Keung To, Ian Chan, Anson Lo Hon-ting, Edan Lui Cheuk -on, Alton Wong Chi-tak, Anson Kong, Frankie Chan Siu-fai, Jer Lau, Jeremy Lee Chun-kit, Lokman Yeung, Stanley Yau và Tiger Yau phủ sóng khắp mọi nơi.

Tờ HK01 nhận định Mirror dễ dàng được bắt gặp trên các biển quảng cáo, show truyền hình, YouTube, và đặc biệt là trong câu chuyện bày tỏ nỗi thất vọng của những người đàn ông đã lập gia đình ở Hong Kong.

Đối với họ, Mirror chẳng khác nào nỗi ám ảnh. Tan sở về nhà, những ông chồng luôn nhìn thấy hiện lên màn hình điện thoại hoặc máy tính của vợ không phải mình, mà là hình ảnh 12 chàng ca sĩ điển trai.

Các ông chồng Hong Kong đặc biệt lo lắng về ảnh hưởng của Keung To đối với vợ họ. Ảnh: Keung_show.

Từ thực tế đó, một nhóm Facebook có tên "Vợ tôi cưới Mirror khiến hôn nhân đổ vỡ" được dân mạng chia sẻ chóng mặt trong tuần này. Được lập ra từ ngày 3/7, nhóm đã thu hút hơn 200.000 thành viên trong 3 ngày đầu.

Tcr Ch - quản trị viên của nhóm - ghi trong phần mô tả: "Tôi không ghét Mirror, nhưng tôi cảm thấy cần lập nhóm này để tâm sự với những người cùng suy nghĩ".

Keung To được nhắc đến nhiều nhất ở những bài viết vì người chiến thắng mùa đầu tiên của Good Night Show là người nổi nhất, cũng như được yêu mến nhất Mirror.

"Nếu tôi rơi xuống nước với Keung To, bạn sẽ cứu ai trước?", một thành viên đặt câu hỏi. Sau đó, một tài khoản nữ (không phải 100% thành viên nhóm là đàn ông) đã bình luận: "Keung To. Tất nhiên rồi!".

Mức độ quan tâm dành cho Keung To nâng lên tầm cao mới khi có thành viên cho rằng Keung To chỉ tồn tại duy nhất trên đời, nhưng chồng thì có thể tìm được người khác.

Câu nói mang tính "sát thương" đánh trúng vào tâm lý của những quý ông xứ Cảng thơm. Họ cũng được khuyên rằng đừng bao giờ so sánh mình với Keung To. Chuyện đó chỉ khiến mối quan hệ thêm xấu đi.

Cơ hội lật ngược tình thế

Theo South China Morning Post, hàng ngày có nhiều bài đăng than phiền cho đến lo lắng tình trạng nghiện Mirror quá độ của phụ nữ Hong Kong.

Một thành viên nhóm "Vợ tôi cưới Mirror khiến hôn nhân đổ vỡ" kể anh tìm thấy rất nhiều mỹ phẩm do Mirror làm đại diện trong túi vợ mình. Nếu tính ra, con số phải chi liên tục cho các sản phẩm này là rất lớn.

Phải đến tháng 9 mới diễn ra Tết Trung thu nhưng các thương hiệu đã rục rịch sản xuất bánh số lượng lớn. Bộ phận truyền thông của một số hãng cho hay họ nhận được tin nhắn yêu cầu đừng mời Mirror vào chiến dịch quảng cáo từ các ông chồng, với lý do: "Chúng tôi không thể ăn hết".

Thậm chí, phái mạnh còn đối diện nguy cơ phá sản trước thực trạng bà xã vung tiền quá trớn vào các sản phẩm đắt đỏ mà Mirror làm đại diện. Vì như vậy, họ mới phải viết đơn đề nghị các thương hiệu xa xỉ đừng liên quan đến nhóm nhạc này.

Nhưng đáng tiếc, với tầm ảnh hưởng của Mirror hiện giờ, chuyện đó rất khó xảy ra. Trước mắt, Keung To đã được chọn là đại sứ sự kiện âm nhạc trực tuyến Make Your Own Path Live của Cartier.

Ba thành viên khác của Mirror là Anson Lo, Edan Lui và Stanley Yau cũng đang xuất hiện dày đặc hơn. Họ tham gia dự án phim ăn khách mới nhất trên ViuTV là Ossan's Love. Chuyển thể từ phim cùng tên của Nhật Bản, Ossan's Love xoay quanh mối quan hệ lãng mạn giữa ba người đàn ông.

Nhóm Mirror ngày càng nổi tiếng và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Ảnh: Getty.

Ở diễn biến khác, ViuTV thông báo sẽ thành lập nhóm nữ trong mùa tiếp theo của Good Night Show. Các thiếu nữ từ 16 tuổi trở nên đủ điều kiện ứng tuyển vào nhóm. Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký là ngày 8/7.

"Đây là ánh sáng nơi cuối con đường của chúng ta" - một ông chồng viết. Họ cho rằng cách "trả thù" vợ là dành sự quan tâm cuồng nhiệt cho nhóm nhạc nữ, cũng giống như cách mà những bà vợ trước đó chỉ biết đến Mirror.

"Ngày Good Night Show ra mắt mùa giải mới chưa được ấn định, song đấng mày râu rất phấn khích trước viễn cảnh sẽ có thể thay hình nền điện thoại thành hình nhóm nhạc nữ", South China Morning Post viết.