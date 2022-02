Vì sao dàn cựu lãnh đạo Công ty Tây Hồ bị bắt?

Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Quế Võ, bị tố cáo thiếu minh bạch, trốn thuế, thu lợi bất chính gây thiệt hại cho cổ đông và thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giam bị can Tân Tú Hải (61 tuổi, thành viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ, Hà Nội - gọi tắt là Công ty Tây Hồ) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên, ông Đặng Quang Tuấn (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ), ông Phan Việt Anh (46 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc công ty) và bà Chu Thị Ngọc Ngà (60 tuổi, Trưởng ban kiểm soát công ty) cũng bị bắt tạm giam để điều tra.

Từ trái qua là các bị can Tú Hải, Việt Anh, Quang Tuấn, Ngọc Ngà. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo cơ quan chức năng, ông Hải cùng 3 cấp dưới có liên quan đến các sai phạm trong dự án Khu đô thị mới Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh).

Dự án này được triển khai từ năm 2003, do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, đất của dự án được bố trí xây biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phân lô, bên cạnh là hệ thống trường học, trụ sở hành chính, trung tâm thương mại, văn hóa, cây xanh...

Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 18,1 ha đất và đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, khu đô thị này mới chỉ hoàn thành việc phân 118 lô đất (diện tích 29.115 m2), trong đó có 43 lô chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Ngoài ra, cảnh sát còn xác định quá trình bán đất nền tại dự án, Công ty Tây Hồ bị tố cáo thiếu minh bạch, trốn thuế, thu lợi bất chính gây thiệt hại cho cổ đông và thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ngày 11/2, VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 4 cựu lãnh đạo công ty trên.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ ở phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.