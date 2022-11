Vì sao cựu đội trưởng, cựu đội phó công an ở Thái Bình bị bắt?

Hai cựu công an bị cáo buộc nhiều lần đưa người bị tạm giam lên ghế thẩm vấn, khóa tay chân lại. Họ còn để nạn nhân dưới tiết trời rét khiến người này tử vong.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Quang Hùng (cựu đội trưởng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, phó trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội Dùng nhục hình, quy định tại Khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, cấp phó của ông Hùng là Trịnh Thanh Hùng cũng bị cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp tố tụng như trên.

Theo cáo buộc, khoảng cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, các bị can nhiều lần đưa người bị tạm giam là Bùi Văn Bích (48 tuổi, bị khởi tố về tội Môi giới mại dâm) lên ghế thẩm vấn, khóa tay chân lại.

Các bị can còn để Bích tại sân tắm nắng trong nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư trong thời gian dài, dưới tiết trời rét. Đến ngày 20/2, bị can Bùi Văn Bích tử vong.

Sau cái chết bất thường của Bích tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, người nhà nạn nhân làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng.

Xác định vụ việc nghiêm trọng và phức tạp, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc. Đầu năm này, Công an tỉnh Thái Bình đình chỉ công tác, đồng thời kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng.

Theo Điều 373 Bộ luật Hình sự, người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm. Trường hợp phạm tội làm người bị nhục hình chết thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.