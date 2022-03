Vì sao cựu đại úy công an Lê Thị Hiền bị truy tố?

Lê Thị Hiền bị cáo buộc nằm trong nhóm chủ mưu, cầm đầu gây ra các vụ "gí bill" để cướp tài sản của nhiều vị khách đến vui chơi tại quán bar Magic Lounge.

Trong cáo trạng vừa ban hành, VKSND quận Đống Đa (Hà Nội) truy tố Lê Thị Hiền (39 tuổi, cựu đại úy công an) cùng Vũ Anh Hoàng, Nguyễn Đức Thăng và 15 bị can khác về tội Cướp tài sản, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Theo cơ quan tố tụng, năm 2019, Hiền cùng Hoàng và Thăng góp hơn 2 tỷ đồng để mở quán bar Magic Lounge tại quận Đống Đa và kinh doanh đồ uống, bóng cười. Hiền được giao quản lý thu chi, đối ngoại và giám sát hoạt động của cơ sở này.

Đầu năm 2020, nhóm cổ đông thuê Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, ở Hà Nội) lập kế hoạch hoạt động cho quán. Theo yêu cầu, trong 3 tháng Trang phải giúp quán đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng . Đinh Quốc Dũng (26 tuổi, quê Ninh Bình) được ban cổ đông tin tưởng giao làm đầu mối quản lý, trao đổi thông tin và chuyển tiền doanh thu hàng ngày cho Hiền.

Lê Thị Hiền được xác định là người gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11/8/2019.

VKS xác định sau khi ký hợp đồng, Minh Trang sử dụng hình thức "gí bill" bằng cách lập một nhóm nữ nhân viên booking có nhiệm vụ lên các mạng xã hội Tinder hay Badoo để hẹn hò, làm quen nhằm tìm và dẫn dụ khách.

Khi đưa khách đến quán Magic, nữ nhân viên booking chủ động gọi đồ ăn, uống hoặc bóng cười rồi chọn thời cơ để bỏ ra ngoài, còn nạn nhân ở lại thanh toán tiền. Đồng thời, Trang lập thêm nhóm bảo an gồm các nhân viên nam để đe dọa, đánh ép khách trả tiền.

Cáo trạng cho thấy Hiền cùng 2 cổ đông biết việc Minh Trang dùng thủ đoạn "gí bill" để thu tiền của khách nhưng vẫn đồng ý. Họ còn thỏa thuận chi thưởng tối đa 10% cho Trang theo mức doanh thu.

Khi Trang lo sợ việc "gí bill" có thể bị cơ quan chức năng phát hiện, Hoàng và Thăng trấn an rằng nếu hoạt động của quán bị pháp luật "sờ gáy", ban cổ đông sẽ đứng ra giải quyết. Sau đó, Hiền và các bị can đồng ý trích 31 triệu đồng mỗi tháng từ doanh thu để cựu nữ đại úy công an chi đối ngoại, đảm bảo quán không bị xử lý.

Khuya 31/3/2021, Nguyễn Phương Trang (16 tuổi) làm quen với anh Đức (ở Hà Nội) trên mạng xã hội Tinder. Lấy lý do bị say rượu, Trang rủ vị khách đến quán Magic để đón cô. Vào quán ngồi với Trang được chừng 15 phút, anh Đức ra về thì bị Minh Trang và 2 nhân viên bảo an yêu cầu thanh toán hơn 35 triệu đồng.

Phát hiện cô gái quen qua Tinder đã bỏ đi, anh Đức từ chối trả tiền thì bị nhóm nhân viên giữ lại rồi hành hung. Sáng sớm 1/4/2012, nạn nhân đã chuyển khoản tiền cho Đinh Quốc Dũng để Dũng đưa cho Hiền.

Ngày 9/4/2021, anh Phước (quê Bắc Ninh) đến quán Magic để sử dụng dịch vụ. Khi rời quán, nạn nhân cũng bị nhóm nhân viên "gí bill" ép thanh toán hơn 38 triệu đồng. Hôm đó, Lê Thị Hiền phải đứng ra giải quyết để giảm cho anh Phước còn 12 triệu đồng. Sau lần đó, Hiền dặn Dũng rằng "gặp những khách có quan hệ như Phước thì đừng gí bill".

Ngoài các vụ việc trên, các bị can còn gây ra 3 vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Theo VKS, có trường hợp khách không đủ tiền trả, nhóm bị can đã ép nạn nhân viết giấy tự nguyện để lại xe máy hay tài sản khác.

Bên trong quán bar Magic Lounge. Ảnh: L.N.

Quá trình tố tụng, Lê Thị Hiền khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi như cáo buộc. Các bị can Hoàng, Thăng cũng phủ nhận việc cướp tài sản. Tuy nhiên, VKS cho rằng có đủ chứng cứ, tài liệu để xác định Hiền và 2 bị can này phạm tội.

Trong khi đó, 15 bị can còn lại gồm các nhân viên booking và bảo vệ của quán bar Magic đều khai nhận hành vi, mong được khoan hồng. Theo cáo buộc, các bị can đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 84 triệu đồng.

"Đây là vụ án đồng phạm, trong đó Vũ Anh Hoàng, Nguyễn Đức Thăng, Lê Thị Hiền và Nguyễn Thị Minh Trang là chủ mưu, cầm đầu", cáo trạng của VKS nêu.