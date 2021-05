Vì sao Cục Trẻ em đề nghị xóa kênh TIMMY TV?

Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết TIMMY TV đăng tải nhiều video xấu độc, có chèn yếu tố kinh dị và mê tín dị đoan. Do đó, đơn vị đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kênh này.

Trao đổi với Zing chiều 17/5, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), cho biết qua phản ánh của các phụ huynh trên báo chí, ông nắm được thông tin về việc kênh TIMMY TV đăng tải nhiều clip không phù hợp với trẻ em.

Qua kiểm tra, cơ quan bảo vệ quyền trẻ em nhận thấy kể từ khi hoạt động từ năm 2018 đến nay, kênh này đã đăng tải khoảng 870 video. Trong đó, nhiều video xấu, độc, cung cấp các thông tin vô bổ và lệch lạc. Trẻ em khi xem các video này có thể học theo và tiếp thu những nội dung không phù hợp.

"Kênh này còn thường xuyên chèn thêm các yếu tố kinh dị, mê tín dị đoan vào các video. Tuy nhiên, các đoạn này thường được chèn ở phần giữa video nên cơ quan chức năng cũng như phụ huynh khó phát hiện", Cục trưởng Cục Trẻ em nói.

Kênh TIMMY TV có hơn 772.000 lượt đăng ký với đối tượng người xem chủ yếu là trẻ em. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo đó, ông Nam cho biết căn cứ trên những nội dung đã kiểm tra, Cục Trẻ em đã có công văn yêu cầu Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), vào cuộc xác minh và đưa ra hình thức xử lý với kênh TIMMY TV.

Trước mắt, Cục Trẻ em đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra và có biện pháp chặn, gỡ, xóa kênh và xử lý theo quy định đối với kênh TIMMY TV. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ căn cứ trên các chứng cứ đã thu thập để xác định mức độ vi phạm và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

Nói thêm về việc ngày càng nhiều video dành cho trẻ em nhưng đăng tải nội dung không phù hợp, Cục trưởng Cục trẻ em cho biết đây là chiêu thức các chủ kênh hoạt động và kinh doanh trên môi trường mạng.

Chủ kênh này hướng đến đối tượng người xem là trẻ em, đồng thời có nhiều thủ đoạn để cha mẹ và cơ quan chức năng khó phát hiện những nội dung vi phạm trong video.

Cụ thể, các video có độ dài trung bình khoảng 10-15 phút nhưng các nội dung xấu sẽ được chèn vào giữa, người xem phải theo dõi một lúc mới phát hiện ra. Do đó, ngay cả công ty cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng hay cơ quan chức năng khó để kiểm soát những nội dung này.

Do đó, người đứng đầu cơ quan bảo vệ quyền trẻ em kêu gọi phụ huynh cần tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, hoặc gọi điện thoại qua tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để báo cáo. Căn cứ thông tin được phản ánh, Cục Trẻ em sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thu thập, xác minh và kiên quyết xử lý.