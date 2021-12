Vì sao Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm với giá 470.000 đồng?

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) có văn bản gửi sở y tế trên cả nước giới thiệu kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của Việt Á với việc công bố giá bán 470.000 đồng/bộ.

Ngày 20/12, sau khi Bộ Công an thông tin về việc khởi tố ông Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) và 6 bị can khác do liên quan vụ thổi giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2, hàng loạt địa phương đã phản hồi về việc mua sử dụng sản phẩm này.

Tại văn bản số 5288 ngày 2/7 của Bộ Y tế do ông Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đầu tháng 11) ký ban hành gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan, Bộ Y tế cập nhật danh sách sinh phẩm, thiết bị phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp phép.

Trong số sản phẩm, thiết bị do Bộ Y tế liệt kê kèm theo văn bản trên, bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện virus Corona do Công ty Việt Á sản xuất được Bộ Y tế xếp ở vị trí đầu tiên. Sản phẩm này được đơn vị cung ứng báo giá 470.000 đồng/kit, khả năng cung ứng 3 triệu kit mỗi tháng.

Bộ Y tế giải thích mức giá 470.000 đồng/kit dành cho đơn hàng dưới 500.000 test. Giá 367.500 đồng/bộ áp dụng cho đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1 triệu test. Nếu mua trên 1 triệu kit thì áp mức giá từ 220.500 đồng đến 315.000 đồng/test.

Sản phẩm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Ảnh: VGP.

Qua văn bản trên, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm để phòng chống dịch và xem xét giảm giá bán sinh phẩm, trang thiết bị để hỗ trợ cho các đơn vị.

Đáng chú ý, trong danh sách do Bộ Y tế giới thiệu nhưng xếp từ vị trí thứ 2 trở đi là sản phẩm test của hàng loạt đơn vị khác được sản xuất trong nước. Mức giá sản phẩm được công bố từ 179.800 đồng/kit đến 385.000 đồng/bộ.

Theo khảo sát của Zing, CDC Hải Dương đã ký với Công ty Việt Á 5 hợp đồng cung ứng kit xét nghiệm với tổng trị giá 151 tỷ đồng . Mỗi kit được bán với giá 470.000 đồng. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định mức giá này đã được Việt Á nâng khống để thu lời bất chính và chi "lại quả" ngoài hợp đồng cho ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) gần 30 tỷ đồng . Cùng mức giá này, CDC Bắc Ninh cũng mua hơn 20.000 bộ test của Công ty Việt Á.

Còn CDC Nam Định mua 13.536 bộ test tương tự nhưng với giá cao hơn là 509.250 đồng/kit. Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết Công ty Việt Á từng chào bán kit xét nghiệm nhưng giá quá cao nên HCDC từ chối.

Tại Đà Nẵng, tháng 5/2021, CDC thành phố đề xuất mua 70.000 test sinh phẩm xét nghiệm LightPower IVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit. Sau đó, Công ty Việt Á đưa ra đơn giá dự toán 509.250 đồng/test. Trên cơ sở văn bản số 5288 của Bộ Y tế và đề xuất của CDC Đà Nẵng, Sở Y tế phối hợp các cơ quan có liên quan trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua 200.000 test với đơn giá 367.500 đồng/kit...

Bị can Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương, trái) và Phan Quốc Việt. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết quả điều tra của Bộ Công an, sau khi được Bộ Y tế cấp phép lưu hành đầu tháng 4/2020, Việt Á đã bán sản phẩm đến 62 tỉnh, thành phố với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng .

Để bán được hàng, ông Phan Quốc Việt lợi dụng việc sản phẩm này thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, đã chủ động cung ứng thiết bị trước cho các bệnh viện, CDC nhiều địa phương sử dụng. Tiếp đó, bị can này thông đồng với lãnh đạo các cơ sở y tế và đơn vị liên quan nhằm hợp thức hồ sơ chỉ định thầu.