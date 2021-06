Vì sao công an huyện Lục Ngạn khởi tố vụ án làm lây lan dịch?

Một gia đình từ nơi khác đến tạm trú tại xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, nhưng không khai báo y tế trong khi địa phương đang cách ly xã hội. Một người trong số này đã nhiễm nCoV.

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn cho biết đã làm rõ nhiều thông tin liên quan đến vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Vụ án xảy ra tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành và vừa được khởi tố ngày 28/6.

Theo đó, ngày 10/6, bà Trương Thị Sáu (49 tuổi, trú tại thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) cùng chồng là Thăng Văn Đức và con trai, con dâu, cháu từ thôn Hồ Quế đến vườn gia đình thuê thầu tại thôn Cống, xã Kiên Lao, để thu hoạch vải thiều.

Khi đến tạm trú tại thôn Cống, bà Sáu cùng gia đình không thực hiện khai báo tạm trú với chính quyền. Trong khi đó, đây là địa phương đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trước tình hình dịch phức tạp, huyện Lục Ngạn đang tăng cường truy vết những người đi làm thuê bẻ vải, cân, sấy vải.. để điều tra dịch tễ. Ảnh: Việt Linh.

Đến 11h ngày 21/6, bà Sáu và gia đình vẫn tìm cách về nhà tại thôn Hồ Quế. Khi đi qua chốt kiểm dịch thôn Minh Sơn, xã Kiên Thành, tổ chốt không cho gia đình đi qua.

Gia đình này tiếp tục đi đến chốt ở thôn Rừng Gai, xã Kiên Thành, nhưng vẫn không qua được nên cả nhà quay về nhà mẹ đẻ của bà Sáu ở thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành.

Lúc này, thôn Bản Hạ cũng áp dụng biện pháp cách ly xã hội. Trong thời gian ở nhà mẹ đẻ, bà Trương Thị Sáu và gia đình tiếp tục không khai báo tạm trú cũng như khai báo y tế.

Ngày 25/6, thông qua việc lấy mẫu tầm soát diện rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang xác định bà Trương Thị Sáu dương tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 27/6, CDC tỉnh Bắc Giang tiếp tục thông báo trường hợp nhiễm nCoV là T.V.Đ (6 tuổi, trú tại thôn Bản Hạ). Trước đó, bà Sáu và các thành viên trong gia đình ăn cơm, tiếp xúc với Đ. cùng 3 người khác.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng công an huyện Lục Ngạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tích cực điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án. Nếu thấy đủ căn cứ, cơ quan chức năng sẽ khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã có ký quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành.

Những ngày qua, Bắc Giang ghi nhận ổ dịch mới tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, với hàng chục ca mắc Covid-19. Sau đó, địa phương này đã phong tỏa thôn có ca nhiễm, đồng thời cách ly y tế một số khu vực liên quan.

Tuy nhiên, ổ dịch này sau đó lan rộng ra một số địa phương khác. Hiện, huyện Lục Ngạn có 14/29 xã, thị trấn trực thuộc đang áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.