Vì sao chuyên gia tin vào chứng chỉ quỹ khi thị trường biến động?

Việc tự túc không hẳn là chìa khóa thành công trong đầu tư. Theo các chuyên gia chứng khoán, nhiều người chọn chứng chỉ quỹ để gửi gắm tài sản cho quỹ đầu tư chuyên nghiệp.

Đầu tư chứng khoán không chỉ có mỗi cổ phiếu

Khi nói đến đầu tư chứng khoán, người ta thường nghĩ đến mua mã cổ phiếu doanh nghiệp này, bán mã cổ phiếu kia để tài khoản “nhân bằng lần”. Nhưng trong nhịp biến động mạnh, cơ hội đầu tư sinh lời từ cổ phiếu ngày càng chọn lọc, các sản phẩm đầu tư mang phong cách “ăn chắc mặc bền” như quỹ trở nên hấp dẫn hơn.

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng là nhà đầu tư phải tìm hiểu để chọn sản phẩm phù hợp bản thân và giai đoạn thị trường.

Lựa chọn sản phẩm tài chính ảnh hưởng lớn đến hiệu suất đầu tư.

Chứng chỉ quỹ có thể phân loại thành hai dạng: Quỹ chủ động và quỹ bị động. Với quỹ chủ động (còn gọi là quỹ mở), nhà đầu tư sẽ gửi tiền cho đơn vị quản lý quỹ để tạo dựng danh mục và đầu tư hộ. Nhà đầu tư nhận về lợi nhuận tương ứng với mức đóng góp vào quỹ, đồng thời trả phí quản lý, thưởng hiệu suất nếu có.

Còn quỹ bị động (hay còn biết đến là quỹ ETF) đầu tư mô phỏng vào các rổ chỉ số sẵn có như VN30, VN-Diamond, VNFin Lead,... Nếu nhà đầu tư thích cổ phiếu ngành tài chính, thay vì mua hàng chục mã cổ phiếu của ngành, họ chỉ cần mua một chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNFinLead mô phỏng.

Các quỹ đầu tư có mục đích, mức độ lợi nhuận cũng như rủi ro khác nhau. Điều này đáp ứng nhu cầu của nhiều nhà đầu tư với đa dạng khẩu vị. Thị trường có quỹ đầu tư thuần vào cổ phiếu với tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận cao, hay quỹ chuyên đầu tư vào các công cụ sinh lời dài hạn, lợi nhuận không quá cao nhưng đảm bảo an toàn.

Tầm quan trọng của tối ưu vốn và kỷ luật đầu tư

Theo ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng SSI, trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, việc mua bán lướt sóng trở nên khó khăn hơn. Việc bỏ tiền vào những quỹ đầu tư uy tín là lựa chọn an toàn và chuyên nghiệp hơn so với tự đầu tư không chuyên.

Hơn nữa, một trong những đặc điểm thu hút của chứng chỉ quỹ là yêu cầu vốn đầu tư không cao. Vốn tối thiểu thường dao động từ 500.000 đồng, nếu đầu tư qua các ứng dụng thì còn thấp hơn. Với những người mới tham gia thị trường còn e ngại rủi ro hay các bạn trẻ vốn không lớn, chứng chỉ quỹ là lựa chọn hợp lý.

Một trong những cách hiệu quả mà ông Hưng giới thiệu đến khán giả là đầu tư theo DCA (dollar cost averaging) - bỏ số tiền nhất định hàng tháng vào một sản phẩm. Phương pháp này giúp bạn không mất công tìm thời điểm đầu tư hay dự đoán thị trường tăng/giảm. Về lâu dài, nhà đầu tư có thể sở hữu nguồn vốn lớn và tăng dần theo thời gian.

Ông Tô Xuân Nam - chuyên gia quỹ cổ phiếu của đơn vị quản lý quỹ SSIAM - đánh giá cao yếu tố kỷ luật của nhà đầu tư.

Đồng quan điểm, ông Tô Xuân Nam - chuyên gia quỹ cổ phiếu của đơn vị quản lý quỹ SSIAM - đưa ra lời khuyên duy trì sự kỷ luật như nguyên tắc thành công trong dài hạn. Đây là điều chứng chỉ quỹ có thể mang đến, bởi hình thức này cho phép đầu tư định kỳ, giải ngân thường xuyên, từ đó giảm thiểu rủi ro và duy trì lợi nhuận về lâu dài.

Đầu tư quỹ chỉ dành cho người lười biếng?

Việc kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán không dễ. Khi tự đầu tư vào cổ phiếu, nhà đầu tư có lợi thế chủ động mua và bán, an tâm hơn khi “tiền do mình kiểm soát”. Nhưng nếu giao dịch theo “phím hàng” và cảm giác, các khoản đầu tư có thể trở thành trò may rủi và phần lớn kết quả là thua lỗ.

Điều cần thiết để đảm bảo thành công là xác định mục tiêu lợi nhuận và mức độ rủi ro, cũng như dành thời gian phân tích doanh nghiệp, đọc báo cáo tài chính, tìm hiểu ban lãnh đạo và định giá cổ phiếu,... Nhưng thực tế không nhiều người làm được việc này.

Trong khi đó, công ty quản lý quỹ quy tụ nhiều chuyên gia giàu kiến thức tài chính, nền tảng mạng lưới dữ liệu, nguồn nhân lực và kinh nghiệm. Nguồn tài nguyên này có thể giúp nhà đầu tư xuống tiền một cách bài bản.

Chưa kể, danh mục của quỹ được tối ưu nhằm đem lại lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư. Và quan trọng, công ty quản lý quỹ có mốc cắt lỗ/chốt lời quy định để quản trị rủi ro, đảm bảo tài sản cho khách hàng trước biến cố thị trường hoặc doanh nghiệp.

Với ưu điểm tiết kiệm thời gian và lợi nhuận tối ưu, chứng chỉ quỹ ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Hình thức này “được lòng” lớp nhà đầu tư trẻ năng động - những người hiểu rõ tầm quan trọng của đầu tư tích sản nhưng muốn dành thời gian để phát triển bản thân thay vì “bám sàn”.

Trước câu hỏi về quan điểm “đầu tư uỷ thác là buồn tẻ, lười biếng và nhờ một bên khác làm việc”, ông Đinh Đức Minh - Giám đốc đầu tư quỹ VEOF và VIBF của VinaCapital - chia sẻ xã hội phân công lao động rõ ràng, mỗi người có chuyên môn riêng. Do đó, ông nhận định việc bỏ tiền vào quỹ đầu tư giống như “chúng ta đau răng thì đi nha sĩ, thiết kế nhà thì gặp kiến trúc sư”. Tương tự khi muốn tích luỹ tài sản mà không có thời gian hay chuyên môn tài chính, ai cũng có thể thuê một bên khác đầu tư hộ.

