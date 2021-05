Vì sao chỉ kỷ luật công an nhìn người dân bắt cướp?

Chuyên gia đánh giá xử lý cảnh cáo là biện pháp cần thiết để răn đe, song cũng tạo điều kiện cho đại úy Lâm sửa sai. Còn dưới góc độ pháp lý, không đủ căn cứ để khởi tố cán bộ này.

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa kỷ luật đại úy Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, do thiếu trách nhiệm liên quan vụ tài xế taxi bị cướp tấn công.

Theo đó, đại úy Lâm bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thanh Oai.

Trên mạng xã hội, nhiều người chưa đồng tình với mức kỷ luật này. Họ cho rằng cơ quan chức năng cần phải có hình thức nặng hơn với vị cán bộ này.

Xử lý tình huống rất thiếu chuyên nghiệp

Theo dõi sự việc, trung tá Đào Trung Hiếu (Chuyên gia Tội phạm học thuộc Bộ Công an) tỏ ra bất bình khi đại úy Lâm đã không làm việc cần phải làm của người chiến sĩ công an trong tình huống đó. Ông đánh giá hành động của cán bộ này là phản cảm, làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

Nhiều người bức xúc khi đại úy Lâm chỉ đứng nhìn lái xe vật lộn với tên cướp. Ảnh cắt từ clip.

Ông cho rằng công an phải là hiệp sĩ bảo vệ dân. Khi sức khỏe, tính mạng người dân đang bị uy hiếp nghiêm trọng, chiến sĩ công an phải đối diện tội phạm, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu nạn nhân. Bằng nghiệp vụ và võ thuật đã được trang bị, người lính phải tính toán phương án tiếp cận, giải quyết vấn đề.

"Đại uý Lâm đã xử lý tình huống rất thiếu chuyên nghiệp. Đó là trường hợp khẩn cấp, nạn nhân bị thương, đang cố gắng vật lộn để bắt giữ nghi phạm nên sự hỗ trợ từ bên ngoài lúc đó là rất cần thiết. Với trách nhiệm công vụ, đại úy Lâm phải lập tức xông vào hỗ trợ, khống chế tên cướp. Nếu khó khăn, có thể kêu gọi người đi đường giúp sức, khống chế tội phạm rồi mới gọi đơn vị cử người ra tiếp nhận", trung tá Hiếu phân tích.

Theo ông, đây không phải hành động vô cảm, thiếu trách nhiệm bởi đại úy Lâm đã gọi đồng đội tới hỗ trợ. Tuy nhiên, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của cán bộ này ở mức "quá yếu kém".

Tên cướp được công an đưa về trụ sở sau khi bị lái xe taxi và người dân khống chế. Ảnh: Công an Hà Nội.

Về hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo, trung tá Hiếu cho rằng đây là biện pháp cần thiết để siết chặt kỷ cương, thể hiện rõ quan điểm của ngành công an là không bao che, dung túng cho sai phạm, tiêu cực.

"Mức kỷ luật cảnh cáo là thỏa đáng, tạo điều kiện cho Đại uý Lâm có cơ hội sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Đây là bài học kinh nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng về ý thức trách nhiệm công vụ và kỹ năng xử lý tình huống đột xuất", chuyên gia tội phạm học nhận định.

Có căn cứ xử lý hình sự?

Cùng quan điểm, luật sư Hà Trọng Đại (Giám đốc Công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự) đánh giá việc xử lý kỷ luật là thỏa đáng. Còn dưới góc độ pháp lý, ông không đồng tình với việc nhiều người yêu cầu khởi tố đại úy Lâm về tội Không cứu giúp người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, theo Điều 132 Bộ luật hình sự 2015.

Phân tích tội danh này, luật sư Đại cho biết đây là loại tội cấu thành vật chất, tức hành vi của người vi phạm chỉ cấu thành tội phạm hình sự nếu dẫn tới hậu quả cụ thể, mà ở đây là làm chết người.

"Trường hợp này, người lái taxi chưa chết. Thậm chí, nếu hành vi của đại úy Lâm khiến tài xế lâm vào tình trạng nguy kịch nhưng sau đó người dân cứu sống tài xế này, cũng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu cán bộ công an xã Cự Khê theo Điều 132 Bộ luật hình sự 2015", luật sư Đại nói.