Vì sao chị em Kim Kardashian, Gigi Hadid luôn được săn đón?

Các thương hiệu thời trang dành sự ưu ái cho những tên tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội.

Người nổi tiếng rất quan trọng đối với các thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Họ nắm giữ quyền lực to lớn ở làng mốt. Do đó, việc nhà thiết kế thường ưu ái các ngôi sao cũng là lẽ thường. Những nhà quản lý nhận ra tiềm năng của họ với thương hiệu và tận dụng điều này.

Marilyn Monroe từng nói chỉ mang trên người mùi hương nước hoa Chanel N°5 khi đi ngủ. Lời tuyên bố này đã góp phần làm Chanel N°5 trở thành biểu tượng trong thế giới nước hoa.

Theo Talking Influence, nhiều tên tuổi được săn đón khi mạng xã hội ngày càng phổ biến. Các ứng dụng tập trung vào hình ảnh cho phép mỗi thương hiệu phát triển mạnh mẽ nội dung về thời trang. Trong đó, người nổi tiếng và nhân vật có sức ảnh hưởng đóng góp vai trò không nhỏ.

Họ mặc quần áo, đeo túi xách do các nhà mốt thiết kế. Thậm chí, họ còn làm mẫu ảnh, xuất hiện ở hàng loạt chiến dịch quảng cáo hay sàn diễn thời trang. Điều này tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp thương hiệu đến gần với người tiêu dùng.

Khách hàng kết nối với ngôi sao nhiều hơn thương hiệu

Trong lĩnh vực thời trang cao cấp, người nổi tiếng được mời làm việc nhiều nhất từ lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc. Điều này là nhờ khả năng hiển thị cao, tiếp cận rộng rãi với công chúng của họ.

Sự chứng thực từ người nổi tiếng giúp gia tăng độ nhận biết với các thương hiệu mới. Ngoài ra, họ góp phần duy trì sự vững vàng, quảng bá sản phẩm và tăng tính hấp dẫn. Bên cạnh đó, người nổi tiếng còn tăng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu cho thương hiệu.

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner nổi danh sau show truyền hình thực tế của gia đình - Keeping Up with the Kardashians. Khi hàng loạt nền tảng mạng xã hội ra đời, họ chuyển sang xây dựng tên tuổi trên môi trường trực tuyến.

Chị em nhà Kardashian - Jenner có sự nghiệp thời trang thuận lợi nhờ sự nổi tiếng từ mạng xã hội. Ảnh: Kim Kardashian.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội tạo bước đệm giúp Kendall Jenner trở thành người mẫu đắt show. Cô còn đóng vai chính trong nhiều chiến dịch quảng cáo thời trang và mỹ phẩm.

Keeping Up with the Kardashians kết thúc vào năm nay sau 20 mùa phát sóng. Cùng với đó, sự nghiệp người mẫu của Kendall Jenner được dự đoán sớm kết thúc. Tuy nhiên, ngành công nghiệp người mẫu đã thay đổi đáng kể nhờ mạng xã hội.

Không có show truyền hình thực tế của gia đình, Kendall Jenner vẫn duy trì sự nổi tiếng thông qua mạng xã hội. Cô có thể kiếm khoản tiền lớn dù ít tham gia các show thời trang. Năm 2020, Kendall Jenner là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Kim Kardashian, Kylie Jenner tận dụng sức nóng của bản thân để xây dựng thương hiệu riêng. Tuy đời sống riêng tư gặp nhiều lùm xùm, hai chị em cùng mẹ khác cha vẫn kiếm "bộn tiền" nhờ kinh doanh và đóng quảng cáo.

Bà Kris Jenner từng chia sẻ trong talkshow CBS Sunday Morning của Mỹ: "Các con gái tôi liên tục nhận được lời đề nghị đăng nội dung cho nhiều thương hiệu trên mạng xã hội".

Theo bà Jenner, nếu sản phẩm quảng cáo là thực phẩm hay mỹ phẩm, thù lao sẽ càng cao. Tuy từ chối đưa ra chi tiết cụ thể, bà Jenner cho biết thù lao cho mỗi bài đăng thường là 6 con số.

Tương tự Kendall và Kylie Jenner, Gigi - Bella Hadid có xuất phát điểm là các cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội (Insta Girls). Hai chị em nhà Hadid xây dựng tính cách và màu sắc khác biệt trên môi trường trực tuyến. "Thương hiệu" của Bella bí ẩn, trong khi Gigi sôi nổi và rực rỡ.

Kendall Jenner, Gigi và Bella Hadid đại diện cho thế hệ người mẫu nổi lên từ mạng xã hội. Ảnh: Showbiz Cheat Sheet.

Nhà thiết kế người Mỹ - Tommy Hilfiger - chia sẻ: "Gigi Hadid được ghi nhận là người định hình thế giới người mẫu trong thế kỷ 21. Cô ấy có khả năng tiếp cận đáng kinh ngạc thông qua các kênh truyền thông xã hội. Gigi Hadid kết nối chân thực với khán giả, mang đến cho họ cái nhìn độc đáo về phong cách sống của cô ấy".

Chuyên gia marketing Jody Farrar ở California (Mỹ) nhận thấy Insta Girls thuộc vị trí ở giữa người nổi tiếng truyền thống và ngôi sao mạng xã hội đang lên.

"Họ trưởng thành từ mạng xã hội và có lượng người hâm mộ cho riêng mình. Mọi người kết nối với họ nhiều hơn thương hiệu. Đó là cơ hội để các thương hiệu tìm kiếm người có sức ảnh hưởng phù hợp", Jody Farrar cho biết.

Những cái tên được ưu tiên lựa chọn

Trong thế giới người mẫu, đi catwalk mở màn hoặc kết thúc show thời trang là vinh dự lớn. Fashionista cho biết điều này góp phần xác định "quỹ đạo tương lai" cho sự nghiệp người mẫu.

Aymeline Valade nhanh chóng nổi tiếng sau khi Alexander Wang chọn cô mở màn cho show diễn Thu - Đông năm 2011. Điều tương tự xảy ra với Maartje Verhoef. Chân dài người Hà Lan đã mở màn cho show Prada mùa Xuân - Hè năm 2013. Alanna Arrington đi catwalk mở màn tại show Altuzarra vào năm 2016.

Tại Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2017, Gigi và Bella Hadid trình diễn ở show thuộc các nhà thiết kế hàng đầu. Thời điểm đó, hai chị em nhà Hadid được chú ý nhờ mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Bella Hadid đi kết màn ở show Philosophy di Lorenzo Serafini Xuân - Hè 2017. Ảnh: Imaxtree.

Gigi đi catwalk mở màn 5 show, kết màn 7 show. Trong khi đó, Bella mở màn 4 show, kết màn một show. Hai chị em đã cùng nhau sải bước trên đường băng của Marc Jacobs, Max Mara, Anna Sui, Versace, Fendi…

Khoảng 5.708 bức ảnh của nhà mốt Tommy Hilfiger thuộc Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2017 được lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, Gigi Hadid xuất hiện trong 47% bài đăng.

Sau khi sinh con vào tháng 9 năm ngoái, Gigi Hadid nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Chân dài người Mỹ từng tiết lộ trên Vogue rằng cô không còn nhỏ bé như trước khi có con. Bạn gái Zayn Malik khẳng định cô sẽ không quay lại kích thước cơ thể size 0.

Tại show diễn Versace Thu - Đông 2021, hai chị em nhà Hadid cùng góp mặt. Gigi Hadid đi catwalk mở màn lẫn kết màn cho thương hiệu Italy đình đám.

Có thể thấy dù trở thành mẹ và vóc dáng thay đổi ít nhiều, tên tuổi lẫn sự ảnh hưởng của Gigi Hadid vẫn được đánh giá cao.

Theo CheatSheet, nhiều người nói Kendall Jenner thành công trong nghề người mẫu là nhờ show truyền hình thực tế của gia đình. Tuy nhiên, cô không ít lần phủ nhận điều này. Nữ người mẫu khẳng định mình làm việc chăm chỉ để có danh tiếng như hiện tại. Chân dài sinh năm 1995 cũng chia sẻ rằng cha mẹ đã nuôi dạy cô nên người như vậy.

Ở buổi trình diễn thời trang Versace Thu - Đông 2020, Kendall Jenner đi catwalk ở vị trí kết màn. Cô đã làm việc cho nhiều nhà mốt lớn như Calvin Klein, Givenchy, Chanel, Fendi…

Tháng 3/2020, Kim Kardashian xuất hiện tại Paris Fashion Week. Cô mặc 3 bộ trang phục latex bó sát cơ thể do Balmain sáng tạo. Những thiết kế này cũng được ra mắt trong show diễn của hãng tại tuần lễ thời trang vào dịp đó.

Hồi đầu tháng 3, ba chị em Kim, Kendall và Kylie nhận lời mời làm người mẫu từ Givenchy. Họ tận dụng không gian nhà riêng để sáng tạo nên những thước ảnh thời trang. Kim Kardashian khoe dáng trong bộ váy xanh olive xẻ ngực. Kendall Jenner gây ấn tượng bởi bộ trang phục da bó sát màu đen. Còn Kylie Jenner diện váy hai dây cúp ngực tôn đường cong gợi cảm.

Kim, Kendall và Kylie làm mẫu ảnh cho thương hiệu Givenchy. Ảnh: Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner.

Người sáng tạo nội dung số - Emma Chamberlain - hợp tác với Louis Vuitton thời gian gần đây. Nhà mốt Pháp tặng Chamberlain quần áo, mời cô đến các sự kiện được giới thiệu trên Vogue. Bên cạnh đó, Emma Chamberlain còn tham dự buổi trình diễn trực tuyến thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week của Louis Vuitton.

Molly-Mae Hague được biết đến sau khi tham gia chương trình truyền hình Love Island 2019. Cô làm đại sứ thương hiệu cho hãng thời trang đường phố Pretty Little Thing. Mặt khác, Hague chia sẻ nhiều bài đăng giới thiệu thiết kế của Balenciaga, Louis Vuitton.

Nhìn chung, những người có sức ảnh hưởng thừa sức quảng bá thành công hàng thời trang cao cấp lẫn bình dân.

Mỗi người nổi tiếng có lượng người hâm mộ nhất định. Khi người tiêu dùng trung thành với thần tượng, giá cả có thể không còn là vấn đề quan trọng với họ. Họ sẵn sàng rút ví để sở hữu món đồ giống những ngôi sao đó.