Vì sao Chân Tử Đan ngông cuồng?

Tại họp báo phim mới, Chân Tử Đan khẳng định không có đối thủ trên màn ảnh. Sự tự tin của tài tử Hong Kong khiến một bộ phận khán giả cho rằng anh quá ngạo mạn, hống hách.

China News đưa tin ngày 20/6, Chân Tử Đan tham gia họp báo quảng bá bộ phim Nộ hỏa (Raging Fire) - dự án cuối cùng của đạo diễn quá cố Trần Mộc Thắng. Tại đây, tài tử Hong Kong chia sẻ về sự thành công của bản thân.

"Ngoài đời, bạn có thể đánh bại tôi. Nhưng trên màn ảnh, không ai có thể đánh thắng tôi. Vì đây là nơi tôi thành công", Chân Tử Đan nói.

Phát ngôn của Chân Tử Đan dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo, theo đó là không ít ý kiến cho rằng tài tử Diệp Vấn quá ngạo mạn, hống hách. "Đây là phát ngôn ngông cuồng đậm chất Chân Tử Đan", QQ trích dẫn một bình luận.

Thực tế, nếu nói về độ "ngông" thì trong làng giải trí Hoa ngữ, Chân Tử Đan đứng số một. Nam diễn viên sinh năm 1963 cũng không giấu cái tôi cá biệt, anh thừa nhận bản thân là người hiếu thắng từ nhỏ.

Theo cây viết phê bình phim nổi tiếng Gia Hòa của HKMovies, sự tự tin của Chân Tử Đan xuất phát từ tài năng, phong cách "có một" của nam diễn viên so với các đồng nghiệp trong nghề.

"Những người yêu thích dòng phim võ thuật đều phải công nhận Chân Tử Đan là ngôi sao biết đánh võ nhất sau Lý Tiểu Long. Phim của anh có màu sắc khác biệt, thu hút khán giả theo cách không trùng lặp", ông nói.

Biết đánh võ nhất

Chân Tử Đan sinh trưởng trong gia đình có cha là nhà báo, mẹ là võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền. Với nền tảng gia đình, anh dần quen với các thế võ học. "Mỗi sáng tôi phải dậy từ 5h, bị mẹ kéo chân, ép luyện công. Khi đó còn nhỏ, tôi ngày nào cũng khóc và kêu khổ nhưng mẹ dọa không luyện xong sẽ xử phạt theo gia quy", Chân Tử Đan nhớ lại.

Ngoài mẹ, Lý Tiểu Long là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tài tử họ Chân. Cũng vì hâm mộ Lý, tài tử này theo học các môn võ khác nhau, thích sử dụng côn nhị khúc.

"Cả thời tuổi trẻ, tôi không làm được điều gì tốt, chỉ có việc chăm chỉ tập võ", Chân Tử Đan cười. Chính những tích lũy, nghiên cứu trong nhiều năm đã tạo nên võ sư Chân Tử Đan có chiêu thức linh hoạt, sức bật, sức chịu đòn lớn. Thế nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về năng lực thực sự của anh, đặc biệt khi so kè các tên tuổi lớn như Thành Long hay Lý Liên Kiệt.

Nam diễn viên Diệp Vấn hiện được coi là ông hoàng võ thuật thực chiến.

Theo Hollywood Reporter, luận về võ học, Thành Long mang đến hình ảnh hài hước, pha trộn giữa công phu và điện ảnh. Lý Liên Kiệt cùng Chân Tử Đan đều là võ sư trước khi bước chân vào showbiz. Thế mạnh của Lý Liên Kiệt là trường quyền, Thái cực, wushu, dùng côn, phong cách mạnh mẽ, động tác phiêu dật đẹp mắt.

Ngược lại, Chân Tử Đan tỏ ra mạnh mẽ trong các môn quyền anh, Muay Thái, Taekwondo, Judo và võ tổng hợp MMA. Về mặt thực chiến, Chân Tử Đan là người duy nhất có kinh nghiệm. Trong khi đó, Lý Liên Kiệt chỉ được nhắc đến nhiều nhờ phim ảnh chứ chưa bao giờ cạnh tranh đối kháng trực tiếp.

Lương Tiểu Long, cao thủ trong dòng phim hành động, đánh giá Chân Tử Đan hiện không có đối thủ trong các cảnh thực chiến. Trâu Triệu Long gọi Chân Tử Đan là tay đấu "kẻ chín người mười" với Lý Tiểu Long nếu Lý còn sống.

Nhận định về các ngôi sao võ thuật màn bạc, Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA chỉ mất 10 giây để đánh bại Thái cực tông sư Ngụy Lôi, cho rằng chỉ có Chân Tử Đan là đối thủ xứng tầm.

"Chân Tử Đan từng khổ luyện. Anh ấy là võ sĩ đích thực", Từ Hiểu Đông nói.

Đóng phim võ thuật không chỉ biết đánh

Quay trở lại thời điểm Thành Long được gắn mác "ông hoàng Kung Fu", nam diễn viên họ Chân vẫn đang chật vật tìm vai chính. Bởi lẽ hồi thập niên 1990, phim võ thuật Hong Kong "nặng" yếu tố cổ trang, thích phóng đại khả năng các cao thủ bằng kỹ xảo. Trong khi đó, nam diễn viên dị ứng những cảnh khinh công bay cao nhờ kỹ xảo và đóng thế.

Vì thế, Chân Tử Đan đã mất đi không ít cơ hội lớn. Song, chính điều này tạo ra một màu sắc phim gắn mác "Chân Tử Đan".

Võ thuật trên màn ảnh của nam diễn viên chú trọng tính thực chiến, nói "không" với kỹ xảo.

Võ thuật trên màn ảnh của Chân Tử Đan chú trọng tính thực chiến, lấy sức mạnh, tốc độ nhanh gọn làm lợi thế và nói "không" với kỹ xảo. Không hoa mỹ như nhiều bộ phim cùng đề tài, cách dàn dựng của nam diễn viên vẫn đủ khiến khán giả cảm nhận vẻ đẹp cùng sức mạnh chiến đấu trong từng đòn đấm, cú đạp chân…

Bên cạnh đó, ở Chân Tử Đan, khán giả không chỉ bắt gặp tính nhịp nhàng đã thành thương hiệu của võ thuật Trung Hoa truyền thống.

Đảo hỏa tuyến (Flash Point, 2007) của Chân Tử Đan "thổi" làn gió mới vào dòng phim võ thuật Trung Hoa khi sử dụng môn võ tổng hợp MMA thay cho các thế võ truyền thống. Năm 2010, trong Huyền thoại Trần Chân (Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen), Chân Tử Đan kết hợp MMA với môn võ Vịnh Xuân Quyền, nhằm tri ân Lý Tiểu Long - huyền thoại võ thuật từng theo học Vịnh Xuân Quyền và sáng tạo môn võ Triệt Quyền Đạo (có triết lý giống MMA).

Trong Diệp Vấn - series phim đình đám gắn liền với tên tuổi của Chân Tử Đan, nam diễn viên sử dụng Vịnh Xuân Quyền một cách biến hóa kết hợp với cách ra đòn nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Cách dàn dựng này khiến khán giả cảm nhận rõ ràng "hơi thở" hiện đại trong một bộ phim về đề tài võ thuật Trung Hoa.

Màu sắc khác lạ trong phim của Chân Tử Đan hấp dẫn người xem.

Jung Sang Kyo, cây viết của tờ tạp chí võ thuật Mookas, từng nhận định: "Lý Tiểu Long thuộc nhóm diễn viên chuyên dùng các thế võ hiện đại, Lý Liên Kiệt thuộc nhóm chuyên dùng võ thuật truyền thống Trung Hoa. Còn Chân Tử Đan thì thuộc nhóm của riêng anh".

"Khác biệt tạo ra khác biệt. Với khả năng võ thuật đỉnh cao và một màu sắc khó trùng lặp, Chân Tử Đan có 'quyền' tự tin bất bại trên màn ảnh", cây viết Lý Tư Doanh của Toutiao nhận định.