Vì sao các tỷ phú như Jeff Bezos ngày càng cơ bắp

Tâm lý "kẻ thắng được tất", tiêu chuẩn ngoại hình đối với nam giới và ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực chống lão hóa đang thúc đẩy các tỷ phú tập luyện, xây dựng hình ảnh mới.

Nhắm mắt lại và tưởng tượng về Mark Zuckerberg, nhiều người lập tức hình dung ông chủ Meta trong chiếc áo phông màu xám, nổi bật trên sân khấu ở Thung lũng Silicon.

Hình ảnh đó gợi nhớ về tạo hình của Jesse Eisenberg, diễn viên đóng vai người sáng lập Facebook trong bộ phim The Social Network (2010), theo The New York Times.

Những liên tưởng này khác xa với bức ảnh selfie được Zuckerberg đăng lên Instagram và Facebook hôm 29/5. Bức ảnh chụp trước gương cho thấy tỷ phú đổ mồ hôi sau quá trình tập luyện. Đôi vai được bao phủ bởi những múi cơ và cánh tay căng phồng, săn chắc.

Không chỉ Zuckerberg trở nên cơ bắp hơn. Chúng ta đang ở "kỷ nguyên của các ông trùm 6 múi", tờ New York Post đã tuyên bố vào năm ngoái. El País khẳng định: "Cơ bụng rắn chắc là phương tiện quyền lực mới dành cho các CEO".

Còn trong bài đăng trên Guardian, tác giả Arwa Mahdawi viết: "Ngày nay, kích thước cơ tay của bạn đã trở thành một biểu tượng địa vị ngang với số dư trong tài khoản ngân hàng".

Hít xà 100 lần, chống đẩy 200 lần

Dưới bức ảnh selfie trước gương, Zuckerberg viết chú thích rằng ông vừa hoàn thành thử thách Murph trong một buổi tập luyện, gây quỹ. Thử thách bao gồm chạy 1,6 km, hít xà 100 lần, chống đẩy 200 lần, ngồi xổm 300 lần và chạy thêm 1,6 km kết thúc. Người thực hiện phải mặc trang phục nặng 9 kg trong suốt quá trình này.

Vài tuần trước đó, Zuckerberg tiết lộ rằng ông đã giành được huy chương vàng và bạc trong một giải đấu jujitsu.

Bức ảnh Zuckerberg sau khi hoàn thành thử thách Murph. Ảnh: zuck.

Trong một lần xuất hiện trên The Joe Rogan Experience vào tháng 8/2022, tỷ phú nói rằng ông đã theo học võ thuật trong thời kỳ dịch bệnh, tập luyện với Dave Camarillo, một huấn luyện viên nổi tiếng ở Bay Area.

"Điều điên rồ là nó lại là môn thể thao tốt nhất. Có một cái gì đó rất nguyên sơ ở môn võ này", ông nói.

Tuy nhiên, ông chủ Meta không nói nhiều về quá trình rèn luyện thể chất của mình.

Sam Lessin, nhà đầu tư mạo hiểm, cựu phó chủ tịch Facebook và là bạn lâu năm của Zuckerberg, cho biết: "Tôi không nghĩ anh ấy làm vậy vì vẻ bề ngoài. Tôi nghĩ anh ấy làm vậy vì thực sự đam mê jujitsu".

Trong vài năm qua, Jeff Bezos cũng thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Tỷ phú 59 tuổi còn được so sánh với diễn viên Vin Diesel khi thường xuyên cởi trần, khoe cơ bắp trong các chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền.

Không tỷ phú nào đạt được ngoại hình mong muốn mà không có sự trợ giúp của chuyên gia hàng đầu và trong trường hợp của Bezos, theo báo cáo, đó là huấn luyện viên Wesley Okerson.

Okerson, huấn luyện viên cá nhân đã xuất hiện trong chương trình Strong, từng làm việc với các ngôi sao Hollywood như Tom Cruise, Gerard Butler, Isla Fisher trong hơn hai thập kỷ.

Lý do

Harry Jameson, huấn luyện viên cá nhân có khách hàng bao gồm các tỷ phú, doanh nhân và CEO, cho biết lối sống trong nhóm nhân khẩu học có thu nhập cao mà ông làm việc trong những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều.

"Trong thập kỷ qua, tôi đã chứng kiến ​​sự thay đổi thực sự trong tâm lý của những người giàu có này. Họ từng sống cuộc sống thượng lưu và tiệc tùng cực đoan, nhưng giờ thì không còn nữa. Những người từng dành phần lớn thời gian làm việc cật lực để trở nên giàu có, giờ đây muốn phấn đấu để đạt được vị trí cao nhất, biểu tượng của tuổi thọ và vẻ ngoài ưa nhìn", Jameson nói.

Tâm lý "kẻ thắng được tất" (winner-takes-all) là một yếu tố thúc đẩy các tỷ phú lao vào tập luyện thể lực. "Những người này rất có động lực. Họ có xu hướng áp dụng tư duy tương tự cho các mục tiêu khác nhau. Trước đây, họ dậy sớm để làm giàu, còn bây giờ áp dụng phương pháp tương tự để trở nên cân đối và khỏe mạnh", Jameson giải thích.

Còn theo tác giả Arwa Mahdawi, tiêu chuẩn ngoại hình của nam giới có thể là một trong những nguyên nhân khiến giới tỷ phủ ngày càng trở nên cơ bắp hơn.

Jeff Bezos gây ấn tượng với ngoại hình cơ bắp, săn chắc. Ảnh: laurenwsanchez.

Nghiên cứu năm 2006 phát hiện ra rằng các nhân vật hành động đã trở nên cơ bắp hơn trong 25 năm qua. Các nhà nghiên cứu viết: "Chứng tăng kích thước của các nhân vật hành động có thể đóng góp một phần vào sự chú ý đến dáng vóc săn chắc, cơ bắp".

Nghiên cứu liên quan từ năm 2018 cho thấy rằng cả bé trai và bé gái đều "thích những nhân vật hành động nam siêu cơ bắp".

Các siêu anh hùng cũng trở nên lớn hơn qua từng năm. Nhà văn chuyên viết về sức khỏe Sarah Berry chỉ ra rằng vóc dáng của diễn viên Hugh Jackman đã thay đổi nhiều đến mức hình tượng Người Sói ban đầu của anh giờ đây trông quá nhỏ bé.

Không dừng lại ở vấn đề vẻ ngoài, các tỷ phú cũng có những tính toán riêng khi xây dựng hình tượng mới.

Mối quan tâm mới của Bezos trong việc theo đuổi sức khỏe, tuổi trẻ là rất rõ ràng. Năm ngoái, người sáng lập Amazon đã tuyển dụng một trong những nhà khoa học được kính trọng nhất thế giới làm giám đốc điều hành của liên doanh công nghệ sinh học "chống lão hóa" Altos Labs.

Hal Barron, trước đây là giám đốc khoa học của GlaxoSmithKline, đã được Bezos giao nhiệm vụ phát triển thêm một kỹ thuật "lập trình tế bào" đã được chứng minh là có thể làm trẻ hóa các tế bào.

Bezos không phải là tỷ phú duy nhất đầu tư vào các công ty hứa hẹn sẽ khám phá ra thuốc trường sinh. Zuckerberg hay những người đồng sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin, cũng đầu tư tiền vào nghiên cứu khoa học tiên tiến về chống lão hóa.

Jameson không ngạc nhiên về điều này: "Tuổi thọ và sức khỏe thể chất là những thứ không thể mua được bằng tiền, nhưng những người này muốn sử dụng hết mọi công nghệ sinh học có thể giúp họ đạt được điều đó".