Vì sao các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời?

Trên các bộ phim truyền hình, chúng ta thường thấy các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp (móng tay giả) trên tay, vậy chúng được dùng để làm gì?

Hộ giáp là loại móng tay giả gắn đá quý, làm từ vàng, bạc, kim loại. Chúng thường được trong cung đình, do các cung tần và phi tần đeo trên ngón áp út và ngón út. Hộ giáp này được coi như món đồ trang sức của họ. Vậy những bộ hộ giáp này có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Hộ giáp thường được các phi tần đeo ở ngón áp út và ngón út. Ảnh: Sohu.

Theo các tài liệu lịch sử, hộ giáp xuất hiện từ thời Chiến quốc. Người Trung Quốc xưa quan niệm rằng tóc và móng tay là những phần gắn liền của cơ thể do cha mẹ trao cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta không được cắt chúng đi để thể hiện sự trân trọng. Tuy nhiên, móng tay nếu để quá dài sẽ rất dễ gãy, lại vướng víu khó hoạt động, vì thế, người ta tạo ra những bộ hộ giáp để bảo vệ phần móng tay.

Dù vậy việc đeo hộ giáp cũng gây ra những bất tiện khiến nhiều người khó chịu. Vì thế, sau này, chỉ có những người phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc, xuất thân cao quý mới để móng tay dài và dùng hộ giáp. Xung quanh họ luôn có người hầu hạ, họ không cần phải lao động nên việc “nuôi” móng tay dài dễ dàng hơn những người phụ nữ thuộc tầng lớp bình dân.

Ngoài ra, người xưa còn tin rằng, móng tay càng dài thì phúc khí càng lớn. Do đó, các phi tần đều nuôi móng tay thật dài. Thời gian trôi qua, họ bắt đầu nghĩ ra việc trang trí cho các bộ hộ giáp để làm đẹp cũng như thể hiện địa vị của mình.

Đến thời nhà Thanh, các bộ hộ giáp được nâng tầm và trở thành vật bất ly thân của các phi tần. Ngay cả cách trang trí cũng như nguyên liệu để làm hộ giáp cũng được làm theo địa vị, phân cấp của họ. Theo đó, hoàng hậu, hoàng quý phi hay quý phi sẽ dùng hộ giáp bằng vàng, bạc, ngọc trai, đá quý… Còn các phi tần cấp thấp hơn chỉ được dùng hộ giáp làm từ đồng, men sứ… Họa tiết của các bộ hộ giáp cũng được chạm khắc vô cùng tinh xảo, không chỉ có hình động vật, còn có cả chữ bên trên.

Đến thời nhà Thanh, hộ giáp trở thành món đồ không rời của các vị phi tần trong cung. Ảnh: Sohu.

Không chỉ dùng để làm đồ trang sức, bộ hộ giáp của các phi tần còn có một tác dụng khác ít ai nghĩ tới. Đó là chúng được dùng để thu hút sự chú ý của hoàng thượng. Các vị phi tần cho rằng, sự chú ý của hoàng đế ngoài đặt trên vẻ ngoài của họ còn ở các bộ hộ giáp. Vì thế, phi tần đã không tiếc tiền của trang trí cho bộ hộ giáp sao cho chúng bắt mắt nhất có thể.

Một ưu điểm nữa của hộ giáp là chúng có thể giúp các phi tần che đi phần móng tay của mình. Có một sự thực là, móng tay của các phi tần trong cung không trắng đẹp như trên phim. Vì họ không làm gì trong một thời gian dài nên móng tay sẽ bị vàng hoặc đen đi. Do đó, việc đeo hộ giáp còn giúp cho họ che đi sự xấu xí trên móng tay.

Từ Hi thái hậu còn sử dụng hộ giáp như một món vũ khí phòng thân của mình. Ảnh: Sohu.

Công dụng cuối cùng của các bộ hộ giáp là dùng như một món vũ khí. Người nghĩ ra cách ứng dụng hộ giáp làm vũ khí chính là Từ Hi thái hậu. Từ Hi là người đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người khác, vì thế, bà luôn lo sợ bị ám sát. Sau đó, Từ Hi đã nghĩ ra cách giấu thuốc độc vào trong bộ hộ giáp của mình để giết chết kẻ thù.