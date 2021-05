Vì sao các ông trùm kinh doanh ở Hàn tin vào bói toán

Nhiều nhà lãnh đạo của các tập đoàn Hàn Quốc tin rằng bói toán là một trong những cách giúp họ tránh rủi ro khi đứng trước quyết định quan trọng.

Joung Jin-gu (69 tuổi), người sáng lập công ty Dream Air chuyên sản xuất thiết bị hô hấp và khẩu trang, có một người bạn thân mà ông luôn tìm đến để xin lời khuyên bất cứ khi nào đối mặt với các quyết định quan trọng.

Người đàn ông thường tư vấn cho Joung là một nhà phong thủy địa lý. Công việc người này là xem vận may và tương lai của khách hàng dựa trên bốn yếu tố: giờ, ngày, tháng, năm sinh, theo Korea Times.

Trong vài thập kỷ qua, Joung luôn tham khảo ý kiến của thầy phong thủy khi do dự tuyển người vào vị trí chủ chốt trong công ty hoặc đắn đo về ý tưởng kinh doanh mới.

"Bạn không bao giờ biết ai là người đáng tin cậy. Sơ yếu lý lịch hoặc thông qua một cuộc phỏng vấn cũng không thể biết họ là ai", Joung nói với Korea Times.

Các thầy bói thường kiếm được nhiều tiền khi làm cố vấn cho các ông trùm kinh doanh.

Lường trước rủi ro

Joung nhớ lại một bài học cay đắng mà ông nhận được sau khi thuê một nhân viên trung cấp. Người này đã phá hoại doanh nghiệp hàng may mặc trước đây của ông.

"Đó là một người điềm tĩnh, nhẹ nhàng và tốt bụng đến mức tôi nghĩ anh ta sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Nhưng cuối cùng, anh ta đã làm vậy. Những hành động đó đã giáng một đòn mạnh vào công việc kinh doanh của tôi. Công ty bị thua lỗ nặng nề", Joung kể.

Theo Joung, thế giới kinh doanh là một chiến trường mà tương lai rất khó đoán, các đối tác kinh doanh có thể trở mặt nhanh chóng thành kẻ thù.

Joung từng điều hành một doanh nghiệp may mặc phát đạt tên là Samjoung International, có khoảng 3.000 công nhân. Công ty của ông có nhà máy sản xuất ở 33 quốc gia, chủ yếu ở châu Á và Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Joung bắt đầu sa sút vào đầu những năm 2000 khi ông mắc bệnh hô hấp nguy hiểm đến tính mạng và phải nhập viện điều trị.

“Bạn cần phải tìm hiểu xem liệu những cá nhân bạn sẽ thuê có phải là người phù hợp hay không. Đối với tôi, việc nhận được sự tư vấn trước từ những người có cái nhìn sâu sắc về tương lai là điều cần thiết. Mọi người nói đó chỉ là mê tín, nhưng nếu bạn điều hành một doanh nghiệp, bạn sẽ bị cám dỗ bởi vì rủi ro khi đưa ra quyết định sai lầm”, Joung nói.

Thầy bói được xem là những người được trời phú được phú cho khả năng nhìn thấy vận may hoặc tương lai của người khác.

Lee Byung-chul, nhà sáng lập tập đoàn Samsung, luôn tìm kiếm lời khuyên từ Park Jae-hyun, nhà nghiên cứu về sinh lý học, phương pháp đánh giá một người chủ yếu dựa trên các đặc điểm khuôn mặt, mỗi khi đưa ra quyết định kinh doanh quan trọng.

Có tin đồn cho rằng ông Park là một trong những thành viên thuộc hội đồng tuyển dụng tại Samsung.

Theo Korea Times, ông Park đã làm cố vấn cấp cao cho tập đoàn này vào những năm 1970. Ông kiếm được 60 triệu won hàng năm cho công việc tư vấn của mình. Con số này đủ để mua hàng chục căn hộ ở các thành phố nhỏ ở Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Một ông trùm kinh doanh khác, Chung Tae-soo, người sáng lập tập đoàn Hanbo, cũng là người tin tưởng vào bói toán. Theo lời khuyên của nhà xem tướng nổi tiếng tên là Baek Un-san, Chung đã thành công chuyển đổi sự nghiệp từ một nhân viên thuế có mức lương thấp thành chủ tịch của công ty xây dựng từng là doanh nghiệp lớn thứ 14 của xứ sở kim chi.

Năm 1997, tập đoàn này phá sản. Sự sụp đổ của Hanbo là dấu hiệu báo trước cho việc Hàn Quốc vướng vào cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối năm đó.

Những năm xế chiều của Chung rất bất hạnh. Ông bị kết tội tham ô và hối lộ các chính trị gia, chủ ngân hàng để có được những khoản vay khổng lồ nhằm thúc đẩy sự bành trướng của công ty.

Xem bói khi gặp vấn đề khó

Song Jae-ryong, giáo sư xã hội học tại Đại học Kyung Hee, cho biết sự phụ thuộc của các ông trùm kinh doanh vào bói toán hay các phương pháp tư vấn tương tự đã phản ánh những nỗ lực tuyệt vọng của con người khi tìm hiểu về tương lai và mong muốn xem trước để tránh rủi ro, tìm kiếm thành công.

“Thuật bói toán là một hình thức diễn giải tương lai không chắc chắn. Tuy bất chấp những tiến bộ về công nghệ, điều này vẫn rất đúng đối với các nhà lãnh đạo. Ví dụ, đại dịch Covid-19 là điều không thể lường trước được đến khi nó xảy ra. Chỉ 2 năm trước, không ai nghĩ rằng có một loại virus sẽ làm thay đổi cuộc sống của nhân loại nhiều như vậy”, ông Song nhận định.

Một số ông trùm tham khảo ý kiến ​​của thầy bói về các cột mốc quan trọng, khởi công dự án hoặc chọn địa điểm để đặt trụ sở chính.

Bói toán rất phổ biến ở các công ty Hàn Quốc.

Jeong Hoi-do, tác giả của cuốn sách "The Algorithm of Luck” (tạm dịch: Thuật toán của may mắn), cho hay việc các nhà lãnh đạo dựa vào bói toán không phải là hiện tượng hiếm ở Hàn Quốc.

Trong cuốn sách của mình, người xem bài tarot nói rằng anh đang làm cố vấn cho một công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu.

"Ban lãnh đạo của công ty biết rằng trí thông minh và sự chăm chỉ không đủ để đảm bảo họ sẽ đạt được những gì họ muốn. Đây là lý do các ông trùm kinh doanh thuê những người nhìn thấy tương lai để tư vấn cho họ", cuốn sách viết.

Không giống như những người làm công ăn lương bình thường, các doanh nghiệp lớn và nhà lãnh đạo cần phải đưa ra quyết định sáng suốt, phức tạp mà hậu quả của nó thường rất nguy hiểm.

Nếu họ đưa ra những quyết định sai lầm, nó không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp mà còn tác động đến các cổ đông cũng như sinh kế của nhân viên. Khi tình hình từ xấu trở nên tồi tệ hơn, công ty có thể phá sản và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Nhiều người Hàn Quốc thường đi xem bói khi gặp vấn đề nan giải.

Để tránh điều này xảy ra, họ cần được thông báo ngắn gọn về các tình huống kinh doanh khác nhau, từ trường hợp tốt nhất đến xấu nhất.

Một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoặc chính trị gia xem việc bói toán đã là một tập tục có từ nhiều thế kỷ trước.

Neel Burton, bác sĩ tâm thần và là tác giả của sách "The Meaning of Myth: With 12 Greek Myths Retold and Interpreted by a Psychiatrist” (tạm dịch: Ý nghĩa của thần thoại: 12 thần thoại Hy Lạp được kể lại và diễn giải bởi bác sĩ tâm thần), những người đứng đầu thường nghe lời tư vấn ​​của nhà tiên tri trước bất kỳ công việc lớn nào.

Ông viết trong cuốn sách: “Người xưa rất coi trọng việc bói toán. Vua Croesus của Lydia đã hỏi ý kiến ​​nhà tiên tri ở Delphi về việc tấn công Ba Tư và được khuyên rằng: 'Nếu vượt qua sông, một đế chế vĩ đại sẽ bị tiêu diệt'”.

Burton nhận định lời tiên tri thường khó hiểu bởi vì "đó là bản chất của sự thật: mơ hồ và khó áp dụng".