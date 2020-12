Vì sao BlackPink không được đề cử ở Grammy?

Theo ý kiến của chuyên gia, BlackPink cần thể hiện được sự toàn diện từ khả năng biểu diễn, ca hát đến sáng tác để gây ấn tượng.

Hiện tại, BlackPink được coi là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn. Thế nhưng, ở Grammy, BlackPink không nhận được bất cứ đề cử nào. Vậy lý do từ đâu?

Theo SCMP, thành tích BlackPink đạt được trong năm 2020 khiến nhiều người bất ngờ. Nhóm nhạc nữ xứ kim chi trở thành ban nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên bán được hơn một triệu album có tên The Album phát hành vào tháng 10. Con số này đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 57 khu vực trên thế giới.

Trước đó, sản phẩm How You Like That cũng đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 32 giờ kể từ khi phát hành. Ca khúc này đã giúp BlackPink giành giải Bài hát mùa hè tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards vào tháng 8.

BlackPink là ban nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên bán được hơn một triệu album.

Billboard và những người hâm mộ nhóm nhạc nữ 4 thành viên đã dự đoán BlackPink sẽ lọt vào danh sách đề ở Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 diễn ra vào tháng 1/2021 sắp tới. Đây được coi là một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá bậc nhất. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Thiếu sót của BlackPink

Theo Jeff Benjamin - người phụ trách chuyên mục K-pop của Billboard - cho biết: "Để được chú ý tại Grammy, tôi nghĩ các nghệ sĩ trước tiên cần thể hiện rằng họ là những người đáng tin cậy".

Người này nói thêm sẽ rất có lợi cho BlackPink nếu nhóm nhạc này cởi mở hơn dưới tư cách một nhạc sĩ. "Trong trường hợp của The Album, Jisoo và Jennie đã tham gia viết ca khúc chính Lovesick Girls. Tôi nghĩ họ nên nói nhiều hơn về điều này trong các cuộc phỏng vấn, vì đó là một thành tích rất ấn tượng. Nếu không có sự tín nhiệm đó, thật khó để được xem xét một cách nghiêm túc, bởi vì giải Grammy được cho là để tôn vinh sự xuất sắc trong âm nhạc đại chúng", Benjamin chia sẻ.

Nhà phê bình Jung Min-jae - phóng viên của tạp chí âm nhạc IZM cũng đồng ý với quan điểm này. Anh cho biết một trong những thách thức đối với BlackPink là thể hiện tính toàn vẹn trong nghệ thuật - điều có thể gây ấn tượng với ban tổ chức Grammy.

Jung Min-jae nhấn mạnh rằng: "Bài hát mùa hè Ice Cream của BlackPink với sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop Selena Gomez, đã ra mắt ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, nhưng đã trượt xuống vị trí thứ 49 trong tuần thứ hai. Điều này ngụ ý rằng ca khúc đã không được công chúng ở Mỹ đánh giá cao trong một thời gian nhất định".

BlackPink cần thể hiện tính toàn vẹn trong nghệ thuật để có thể gây ấn tượng với ban tổ chức Grammy.

Người này nói thêm anh tin rằng bốn nữ ca sĩ cần một bài hát có sức ảnh hưởng lớn hơn như Dynamite của BTS. Nếu BlackPink chứng minh được sức mạnh của họ ở vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng Hot 100 thì sẽ giúp ban nhạc có một bước tiến xa hơn tại Mỹ. Jung Min-jae dự đoán rằng BlackPink có cơ hội sẽ được đề cử vào năm sau ở hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi hoặc Nhóm nhạc pop xuất sắc.

Theo các chuyên gia, lượng người hâm mộ lớn của BlackPink không thể giúp nhóm nhạc được đề cử. “Không giống như Billboard Music Awards và American Music Awards - nơi người hâm mộ có thể đóng một vai trò nào đó trong quá trình đề cử và bình chọn, hệ thống bình chọn của Grammy chỉ bao gồm các nhạc sĩ với quy trình kiểm tra bài bản".

Grammy có công bằng?

Patty Ahn - giáo sư truyền thông tại Đại học California (San Diego) - người nghiên cứu văn hóa đại chúng Hàn Quốc bày tỏ quan điểm rằng: "Nhìn lại 10 đến 15 năm qua, mọi người sẽ thấy sự thiên vị quá lớn của Grammy đối với các nghệ sĩ da trắng. Theo một nghiên cứu năm 2018 của Đại học Nam California, nam giới đã thống trị các hạng mục Big Four, trong đó phụ nữ chỉ chiếm 9,3% trong nhóm ứng cử viên từ năm 2013 đến năm 2018, với phụ nữ da màu chỉ chiếm 31% con số đó".

Patty Ahn nói thêm danh sách ứng cử viên năm 2021 cho thấy nỗ lực ít ỏi trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại lâu nay của Grammy. Ngay cả với BTS, nhóm nhạc này cũng mất nhiều năm mới nhận được đề cử mặc dù họ có nhiều sản phẩm phá vỡ kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn.