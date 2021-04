Vì sao béo như Leonardo DiCaprio lại quyến rũ?

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người đàn ông to béo sẽ hấp dẫn và khiến phái đẹp thấy yên tâm hơn khi hẹn hò.

“Tin vui cho những người anh chàng to béo, mập mạp, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ bị thu hút bởi những người đàn ông hơi thừa cân”, Fatherly mở đầu bài viết Lý do khoa học của việc phụ nữ thích những chàng trai to béo.

To béo, mập mạp không đồng nghĩa với béo phì. Phụ nữ gần đây nói chung thích mẫu đàn ông có vẻ ngoài chắc nịch, không cần 6 múi.

Dựa trên những nghiên cứu mới nhất, phụ nữ có thể bị hấp dẫn vẻ ngoài bởi những người đàn ông 6 múi như Chris Hemsworth hay David Beckham, nhưng để hẹn hò, mẫu đàn ông đầy đặn như Leonardo DiCaprio lại hấp dẫn hơn.

Những con số bất ngờ về sự quyến rũ của đàn ông béo

The Guardian dẫn nguồn nghiên cứu của một trang web hẹn hò. Họ tiến hành khảo sát trên 2.000 phụ nữ và cho ra kết quả khá bất ngờ.

Phụ nữ có thể bị hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn như Chris Hemsworth hoặc slim fit như David Beckham thu hút, song, điều đó không ảnh hưởng đến quyết định hẹn hò ai đó. Có đến 75% phụ nữ trong cuộc khảo sát cho biết họ thích ở bên cạnh người đàn ông có hình thể bình thường hơn là trai 6 múi.

Có đến 20% phái đẹp trong cuộc khảo sát cho biết họ hoàn toàn ổn với việc bạn trai hoặc bạn đời có hình thể tròn trịa, điều đó không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hay việc hẹn hò, kết hôn.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ có khoảng 15% nam giới hoặc phái đẹp quan trọng việc bạn đời của mình phải có hình thể lý tưởng, thân hình 6 múi đối với nam và đồng hồ cát với nữ giới.

Theo chuyên gia, nghiên cứu trên là tín hiệu đáng mừng, xóa nhòa những thứ liên quan đến miệt thị ngoại hình.

“Những tưởng rằng việc hình thể săn chắc, đẹp theo tiêu chuẩn người mẫu, diễn viên sẽ có lợi thế hơn nhưng thực tế không phải vậy. Ngoài đời thực, tiêu chí hẹn hò đa dạng hơn nhiều, không giống với những gì chúng ta hay thấy trên phim ảnh, game show”, bà Maria Sullivan, đại diện nghiên cứu nói.

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng đàn ông béo quyến rũ hơn đàn ông "sáu múi". Vì đàn ông cơ bắp, có hình thể đẹp sẽ rất khó tính trong ăn uống và hay chăm chút ngoại hình. Với đàn ông, sự dễ tính, xuề xòa mang đến sự thoải mái cho phụ nữ khi yêu đương, hẹn hò.

“Người ta thường cho rằng phụ nữ thích đàn ông có xương hàm, bụng phẳng. Nghiên cứu từ ĐH College, London lại cho rằng phụ nữ thích đàn ông cơ bắp. Song, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. David Beckham có thể khiến phái đẹp mê mẩn với bụng 6 múi, nhưng với một số người, bụng mỡ là điểm cộng lớn”, Metro viết trong bài Phụ nữ yêu đàn ông to béo.

Heidi, 29 tuổi, cho biết người đàn ông lý tưởng của cô phải nặng khoảng 90 kg. “Lý tưởng nhất là anh ấy có tí cơ bắp, thân hình có mỡ. Ngoài ra, đôi mắt đẹp thu hút tôi nhiều hơn”, cô nói với Metro.

Heidi cũng cho biết cô rất mệt mỏi khi phải yêu những người đàn ông 6 múi. Nam giới béo tròn ít để ý bề ngoài và dễ dàng trong việc ăn uống hơn. “Nói đúng hơn, tôi đơn giản thích bụng tròn, mềm mại”, cô nói thêm.

Grace, 35 tuổi, một người mẫu đã giải nghệ, cũng đồng ý với Metro. Cô thừa nhận mình là người thích nam giới mũm mĩm. “Nếu xét về chuyện tình dục, tôi không thấy mảnh mai hay 6 múi là hấp dẫn, họ quá gầy. Khi trưởng thành, tôi luôn thấy những người béo rất hấp dẫn”, cô nói thêm.

Khi nói điều này, hai người phụ nữ thừa nhận thường gặp những câu hỏi như: “Bạn không lo lắng sức khỏe của họ về sau à”... Tuy nhiên, đáp lại, cả Heidi và Grace đều cho rằng người đàn ông to tròn không đồng nghĩa với béo phì hay thừa cân. “Họ cần có chế độ ăn uống khá lành mạnh, chỉ là không cần quá khắt khe như những chàng trai 6 múi là được”, Heidi bổ sung.

Tiến sĩ Viren Swami nói với Metro rằng mẫu người đàn ông thon gọn và săn chắc như Brad Pitt chắc chắn sẽ có nhiều người thích, nhưng cũng có người chê bai anh ấy trông quá gầy. “Thật bất ngờ và vui khi biết rằng vẫn có người cho rằng to béo mới là đẹp”, Swami nói thêm.

Swami cũng chỉ ra những trường hợp gần đây như Eminem, Russell Crowe hay Leonardo DiCaprio đều tăng cân đáng kể nhưng họ vẫn nằm trong danh sách những cô gái muốn được hẹn hò cùng. DiCaprio thậm chí hẹn hò nhiều bóng hồng nóng bỏng dù tăng cân khá nhiều so với thời trai trẻ.

Khoa học đằng sau chuyện nam giới mũm mĩm trông hấp dẫn

Fatherly chỉ ra những lý do được khoa học chứng minh đàn ông béo thường hấp dẫn phái đẹp hơn.

Đầu tiên, đó là sự hài hước. Theo nghiên cứu của phó giáo sự Jeffrey Hall, Ph.D., ĐH Kansas, những người đàn ông mũm mĩm thường hài hước, dễ gần hơn so với phái mạnh chỉ biết chăm chăm về ngoại hình. Phụ nữ cũng đồng ý với việc tiếp xúc với nam giới mũm mĩm khiến họ thấy bản thân được trân trọng và yêu thương nhiều hơn, bao gồm việc dễ dãi trong ăn uống, không quá tuân theo những quy tắc khắt khe.

Trong nghiên cứu của chuyên gia Darrell Freeman đăng tải trên Metro, ông đã khảo sát 2.544 phụ nữ Anh và cho ra kết quả khá bất ngờ. 38% người trong số đó cho rằng họ thích làm chuyện chăn gối với những người đàn ông to béo hơn. Những người đàn ông lực lưỡng, 6 múi như David Beckham chỉ chiếm khoảng 21%, trong khi đó chiều cao trên 1,80 m lại chiếm 13%, phần còn lại là đàn ông thấp bé và nhỏ nhắn.

Nghiên cứu từ International Journal of Impotence Research cho thấy những người đàn ông có vòng bụng to lại giỏi chuyện chăn gối hơn so với người có dáng người mảnh mai.

Lý do tiếp theo quan trọng không kém là những chàng béo thường được phái đẹp đánh giá là đáng tin cậy hơn hẳn người bóng bẩy về ngoại hình.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Elizabeth Miller từ ĐH Missouri, những người đàn ông to béo thường đáng tin cậy hơn, bao gồm các chính trị gia, đầu bếp hay thậm chí là nam giới bình thường để hẹn hò.

Những người đàn ông to tròn, mũm mĩm được nhìn nhận một cách tích cực hơn so với đàn ông gầy, nghiên cứu đăng trên New York Daily News chỉ ra. Tờ báo cũng khẳng định nghiên cứu này không gây ngạc nhiên cho đa số người Mỹ.

To béo như Leonardo DiCaprio nhưng toàn hẹn hò mỹ nhân.

Metro lại dẫn sự thật khác hài hước hơn, nhưng vẫn dựa trên nghiên cứu khoa học về lý do nên yêu đàn ông béo. “Họ là sản phẩm của quá trình tiến hóa”, tờ báo viết.

“Những người có thể dễ dàng tích trữ mỡ thừa là kết quả của quá trình tiến hóa dài. Đây là đặc điểm của chọn lọc tự nhiên, giúp con người tiến hóa để thích nghi trong môi trường khắc nghiệt, từ săn bắt hái lượm đến khoa học công nghệ tiên tiến”, Garabed Eknoyan của Đại học Y khoa Baylor tuyên bố.

Trong lịch sử loài người, thừa cân từng là biểu tượng của địa vị. Những người đàn ông to béo được cho là người ở tầng lớp trên, có của ăn của để và có đủ điều kiện lo cho bạn đời. Nói cách khác, một anh chàng to béo chứng tỏ họ khá giả.

Cũng trong nghiên cứu Journal of Evolutionary Psychology, tác giả Garabed Eknoyan cho biết phụ nữ hiện đại có thể bị hấp dẫn bởi tiền bạc nhiều hơn, nhưng thói quen lâu đời “yêu chàng béo có của ăn của để” được truyền từ đời này sang đời khác vẫn khó bỏ.

“Có thể dấu vết hấp dẫn ở những người đàn ông to béo vẫn còn tồn tại, phụ nữ bị hấp dẫn bởi điều đó chỉ vì bản năng, ngay cả khi chưa chắc đàn ông béo có biệt thự triệu USD”, Garabed Eknoyan nói thêm.

Lý do cuối cùng được nhiều phụ nữ chú ý không kém là khi đi cạnh người đàn ông to béo, họ cảm thấy mình gầy hơn, đẹp hơn trong mắt người khác và không bị lép vế so với bạn trai.

Theo The New York Times, khi yêu một chàng to lớn, họ không bị ám ảnh về mặt ngoại hình như những chàng trai sáu múi. Việc ở bên cạnh họ cũng khiến phái đẹp thấy yên tâm hơn.

Trong khảo sát của Metro, phụ nữ chỉ ra những lý do họ yêu một chàng béo. Có 42% người được khảo sát cho rằng họ cảm thấy được cưng chiều hơn khi yêu người đàn ông mũm mĩm. 27% phụ nữ nói họ thấy ít tự tin hơn về cơ thể, số còn lại cho rằng những người đàn ông to béo thường dễ tính, quan tâm và nhẹ nhàng hơn trong cách giao tiếp.