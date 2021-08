Vì sao BĐS phía tây Hà Nội hút khách đầu tư trong thời dịch?

Hưởng lợi từ chính sách phát triển hạ tầng giao thông mở rộng kết nối, những sản phẩm bất động sản cao cấp phía tây Hà Nội hứa hẹn giúp gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư.

Năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản Việt Nam. Theo các chuyên gia, dù gặp những biến động nhất định, phân khúc hạng sang vẫn có vị trí riêng, không chịu nhiều tác động của thị trường.

Theo quy hoạch đến năm 2025, phía tây sẽ trở thành trung tâm tri thức và công nghệ cao của Hà Nội.

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội trong 6 tháng đầu năm ghi nhận phía tây đang nổi lên như một điểm nóng khi tiếp tục dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực biệt thự, nhà liền kề. Khu vực này cũng tăng trưởng mạnh mẽ ở phân khúc căn hộ dịch vụ cao cấp và cho thuê thương mại.

Có 4 nguyên nhân khiến phân khúc bất động sản cao cấp phía tây thủ đô trở thành kênh đầu tư tiềm năng trong thời gian tới.

Thứ nhất, theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011, phía tây được đầu tư phát triển để trở thành trung tâm tài chính, kinh tế mới của thủ đô. Khu vực này vừa được đầu tư cải tạo, mở rộng hàng loạt tuyến đường kết nối với lõi đô thị và các quận nội đô khác; vừa có nhiều trục đường lớn liên kết khu vực với một số thành phố vệ tinh, tỉnh lân cận. Đây là điều kiện tiên quyết để các dự án bất động sản cao cấp khu vực này phát triển.

Thứ hai, không chỉ có hạ tầng giao thông phát triển, khu vực phía tây Hà Nội còn hội tụ nhiều dịch vụ, tiện ích phục vụ nhu cầu cuộc sống như hệ thống đào tạo chất lượng, uy tín từ cấp mầm non đến tiểu học, trung học và đại học; bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi…

Thứ ba, khu vực này đang trở thành điểm đến của các trụ sở, toà nhà văn phòng hạng A, thu hút cư dân Hà Nội và lực lượng chuyên gia, doanh nhân nước ngoài có tiêu chuẩn sống cao để tạo ra nhịp sống mới sôi động.

Thứ tư, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lãi suất huy động của ngân hàng xuống thấp, bất động sản cao cấp được đánh giá là kênh đầu tư an toàn.

Từ những lý do trên, bất động sản phía tây Hà Nội thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đổ tiền vào đầu tư. Trong đó có thể kể đến tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh với dự án D’. Palais Louis, được đánh giá là một trong những dự án có không gian sống lý tưởng và cơ hội đầu tư sinh lời.

D’. Palais Louis tọa lạc tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án sở hữu vị trí trung tâm với lợi thế gần các cơ quan nhà nước, công viên, trường học, bảo tàng, siêu thị…

D’. Palais Louis có tầm nhìn ra công viên Nghĩa Đô rộng 47.000 m2.

Căn hộ hạng sang không chỉ khẳng định đẳng cấp, mà còn là tài sản cho chủ nhân nhờ giá trị gia tăng theo thời gian. Bên cạnh đó, gia chủ còn thụ hưởng nhiều giá trị vô hình như sự thuận tiện trong giao thông, phát triển mối quan hệ với giới thành đạt, nâng tầm không gian sống thành nơi thưởng thức nghệ thuật.

Căn hộ hộ tại D’. Palais Louis có nội thất sang trọng, tinh tế đến từ nhiều thương hiệu thế giới.

Để thuyết phục khách hàng, căn hộ tại D’. Palais Louis được hoàn thiện tỉ mỉ tới từng chi tiết. 242 căn hộ hạng sang có thiết kế độc đáo theo đa dạng phong cách, toát lên vẻ đẹp tinh tế và uy quyền. Mỗi căn hộ tại được trang bị nội thất tinh xảo đến từ các thương hiệu thế giới như: Longhi, Bamax, Giusti Portos, Dragan, Kohler, Grohe, Whirlpool, Fede, Bosch...

Đại sảnh sang trọng, lộng lẫy tại D’. Palais Louis.

Đại sảnh của D’. Palais Louis được xem là tác phẩm nghệ thuật với 8 cánh cửa đồng trị giá 16 tỷ đồng , do 40 người thợ và 8 chuyên gia nước ngoài thi công liên tục suốt một tháng. Bức tranh ở trần sảnh do 3 hoạ sĩ Italy treo người trên không vẽ tay trong vòng 6 tháng với chi phí hơn 300.000 euro. Đá hoa cương ốp đại sảnh nhập từ châu Âu được cắt nguyên khối từ mỏ đá, đường vân ăn khớp nhau tạo thành bức tranh ấn tượng…

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ cao, hệ thống tiện ích "all in one" (tất cả trong một) nằm bên trong tòa nhà cũng giúp cư dân thỏa mãn các nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ như: Hệ thống nhà hàng Âu - Á, phòng gym tiêu chuẩn, spa, sauna, bể bơi 4 mùa, sky bar, VVIP club...

Sau khi xây dựng tòa nhà, Tân Hoàng Minh lựa chọn Tập đoàn Ri-Yaz Hotel & Resort là đơn vị quản lý vận hành dự án. Đơn vị này có nhiều kinh nghiệm giám sát hoạt động các khu nghỉ dưỡng tại Malaysia và nhiều quốc gia. Hiện tại, khi mua căn hộ tại dự án D’. Palais Louis, khách hàng được tặng phí dịch vụ và miễn gửi xe 3 năm.