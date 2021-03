Vì sao Batman và Joker xuất hiện ở cuối ‘Justice League’ bản mới?

Đạo diễn Zack Snyder tiết lộ lý do ông quay một cái kết mới cho “Zack Snyder’s Justice League” với sự góp mặt của Batman và Joker.

Theo Comicbook, trong Zack Snyder’s Justice League, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều đoạn phim mới, chưa từng xuất hiện trong bản chiếu rạp năm 2017. Một trong số đó là cảnh kết với màn chạm mặt giữa Batman (Ben Affleck) và Joker (Jared Leto).

Trong bài phỏng vấn mới thực hiện cho New York Times, đạo diễn Zack Snyder chia sẻ ông làm lại cái kết của Zack Snyder’s Justice League bởi không muốn rời bỏ Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) mà chưa chứng kiến hai nhân vật kinh điển mặt đối mặt.

“Tôi thêm cảnh đó vào bởi hiểu rõ đây sẽ là bộ phim cuối cùng mình thực hiện cho DCEU. Hành trình của tôi với vũ trụ điện ảnh này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu cuộc gặp gỡ giữa Batman và Joker”, Snyder giải thích.

Cuộc gặp mặt giữa Batman và Joker là điều Zack Snyder luôn ấp ủ. Ảnh: HBO Max.

Ông tiếp tục: “Jared Leto và tôi đã có nhiều cuộc trao đổi về chủ đề này. Tôi từng đề cập ý tưởng với Ben Affleck. Tôi rủ cậu ấy, ‘Hãy tới nhà tôi, chúng ta có thể thực hiện cảnh quay ở sân sau. Đừng nói với hãng phim nhé. Tôi cũng không có tiền trả cho mấy cậu đâu, tôi chỉ định quay làm kỷ niệm thôi’”.

Số phận đã mỉm cười với Zack Snyder khi cuối cùng HBO Max cũng quyết định rót kinh phí 70 triệu USD để vị đạo diễn hoàn thiện tác phẩm tâm huyết. Zack Snyder’s Justice League thể hiện trọn vẹn tầm nhìn của vị đạo diễn về lần đầu tiên Liên minh Công lý hợp quân trên màn ảnh.

“Chúng tôi đã có cơ hội thực hiện cảnh phim một cách chính thức. Sau khi hay tin, tôi gọi điện cho từng diễn viên và nói, ‘Này, mấy cậu có thời gian rảnh qua quay cảnh phim ấy giúp tôi không?’”, Snyder nói thêm.

Cuộc phỏng vấn với New York Times cũng đề cập việc Zack Snyder’s Justice League sẽ có kết mở, nhiều khả năng dừng lại ngay cao trào mở đường cho phần tiếp theo. Giải thích về quyết định này, Snyder chỉ nói: “Bởi yêu cầu từ phía HBO Max là tôi làm một bộ phim trung thành với tầm nhìn của mình”.

Trong buổi phỏng vấn, nhà làm phim cũng ví von bản phim với một thử nghiệm xã hội. Mọi thứ trong tác phẩm đều được đo ni đóng giày theo kỳ vọng của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nhà làm phim so sánh phiên bản Justice League của mình như một thử nghiệm xã hội. Ảnh: HBO Max.

“Đây là một thử nghiệm xã hội. Hàng triệu người chỉ coi nó là một phim siêu anh hùng hoành tráng. Nhưng với đông đảo người hâm mộ của tôi, đây là tác phẩm đo ni đóng giày cho họ. Khi thưởng thức, các bạn sẽ nhận ra tác phẩm này được làm riêng cho mình.

Đây là mục tiêu cao nhất của toàn bộ hành trình này. Các bạn đã chiến đấu để bộ phim được ra mắt, để có cơ hội thưởng thức nó, để tác phẩm là một phần của cuộc đời mình. Tôi không thể đong đếm chính xác ý nghĩa của Zack Snyder’s Justice League cho tới lúc này”, ông kết luận.

Zack Snyder’s Justice League sẽ lên sóng từ 18/3. Phim có thời lượng 4 tiếng, được chia thành 6 hồi với các tiêu đề: Don’t Count On It, Batman (Đừng trông mong, Batman), The Age of Heroes (Kỷ nguyên anh hùng), Beloved Mother, Beloved Son (Người mẹ yêu dấu, người con yêu quý), Change Machine (Thay đổi cỗ máy), All the King’s Horses (Toàn bộ kỵ mã của nhà vua), Something Darker (Thứ gì đó đen tối hơn).