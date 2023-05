Vì sao bạn thấy đau đầu khi bị đói?

Trải qua những cơn đau đầu do đói có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống cũng như khả năng hoạt động hàng ngày của bạn.

Theo bác sĩ Hồng Ngọc, cơn đau đầu do đói có thể xảy ra đột ngột hoặc từ từ, thường sẽ hết trong vòng 72 giờ sau khi ăn. Ảnh: Shutterstock.

Bác sĩ Hồng Ngọc, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết đau đầu do đói là tình trạng bạn gặp phải khi không ăn. Điều này gây ra sự giải phóng các hormone thông báo cho não biết rằng bạn đang đói, tăng huyết áp, đồng thời khiến mạch máu giãn ra. Sự giãn nở đó là nguyên nhân gây ra cơn đau.

Nguyên nhân

Theo bác sĩ Hồng Ngọc, cơn đau đầu do đói có thể xảy ra đột ngột hoặc từ từ, thường sẽ hết trong vòng 72 giờ sau khi ăn. Những nguyên nhân gây ra tình trạng này thường từ:

Hạ đường huyết

Hạ đường huyết là khi lượng đường trong cơ thể dưới ngưỡng 70 mg/dL. Khi bị hạ đường huyết, bạn có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt, run và nhầm lẫn.

Hạ đường huyết thường xảy ra ở những người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là type 1. Tuy nhiên, lượng đường trong máu thấp không có nghĩa là bạn mắc bệnh tiểu đường. Những người bị hạ đường huyết không do đái tháo đường thường được khuyến nghị các bữa ăn cách nhau không quá 3 giờ.

Mất nước

Đau đầu là một triệu chứng mất nước khi cơ thể của bạn không có đủ nước. Nước cần thiết cho cơ thể để thực hiện các chức năng cơ bản như chuyển hóa tế bào. Nó cũng giúp cơ thể xử lý thức ăn bằng cách đóng góp vào chu trình năng lượng cần thiết để cơ thể bạn duy trì các chức năng cơ bản.

Khi không thực hiện các chức năng cơ bản ở mức tối ưu, cơ thể sẽ bắt đầu tiết kiệm năng lượng. Điều này có thể dẫn đến co thắt các mạch máu và dẫn đến đau đầu.

Tiêu thụ caffeine

Tiêu thụ caffeine thường xuyên dẫn đến sự giãn nở của các mạch máu. Khi cơ thể không nhận được lượng caffeine quen thuộc, các mạch máu có thể co lại và dẫn đến chứng đau đầu do cai caffeine. Sự gián đoạn trong lượng caffeine nếu bạn thường xuyên uống hai ly cà phê trở lên mỗi ngày có thể dẫn đến loại đau đầu này.

Điều trị như thế nào?

"Đau đầu do đói gây ra cảm giác như bị bóp nghẹt thay vì cơn đau nhói. Bạn sẽ cảm thấy đau ở cả hai bên đầu, có thể có cảm giác như một cái kẹp quanh đầu. Cơn đau thường nhẹ hoặc trung bình. Bạn có thể cảm thấy nó ở thái dương hoặc sau đầu và cổ", bác sĩ Hồng Ngọc nói.

Cơn đau thường nhẹ hoặc trung bình. Ảnh: Freepik.

Theo bác sĩ Ngọc, nếu bạn thấy lượng đường trong máu thấp, hãy tuân theo quy tắc 15-15: Tiêu thụ 15 miligram carbohydrate, đợi 15 phút và đo lại lượng đường trong máu của bạn. Nếu lượng đường trong máu của bạn vẫn dưới 70 mg/dL, hãy lặp lại các bước cho đến khi lượng đường trong máu của bạn đạt 70 mg/dL.

Nếu lượng đường trong máu thường xuyên bị thấp, bạn nên mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh bên mình mọi lúc. Áp dụng quy tắc 15-15 để đưa lượng đường trong máu của bạn trở lại bình thường khi nó xuống thấp. Những món ăn nhẹ này nên chứa carbohydrate. Một cách khác là mang theo viên glucose - chất bổ sung có thể nhai được để nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu của bạn.

Cách điều trị chứng đau đầu do mất nước là tăng lượng nước uống vào. Bạn có thể làm điều này bằng cách mang theo một chai nước lớn, giúp bạn dễ dàng uống nước cũng như một lời nhắc nhở trực quan về việc này.

Nếu bạn bị đau đầu do cai caffeine, điều quan trọng là phải giữ đủ nước và giảm lượng caffeine nạp vào. Bạn cũng có thể thử uống đồ uống có hàm lượng caffeine thấp như các loại trà có ít hoặc không có caffeine và lựa chọn cà phê decaf. Nếu bạn bị tiểu đường type 2, hãy nhớ đợi ít nhất 15 phút sau bữa ăn trước khi thử lượng đường trong máu để đảm bảo không tiêm quá nhiều insulin và gây hạ đường huyết.

Trải qua những cơn đau đầu do đói có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống cũng như khả năng hoạt động hàng ngày của bạn. May mắn, những cơn đau đầu do đói có thể ngăn ngừa được khi bạn lường trước được nguyên nhân gây ra chúng. Dù có thể mất một chút thời gian để làm quen, thói quen này thường dễ hình thành trong hầu hết lối sống và có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của bạn.