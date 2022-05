Vì sao bàn thắng của Benzema không được công nhận?

Trung phong người Pháp tỏ ra thất vọng khi bị tước bàn thắng ở phút 43 trận chung kết Champions League rạng sáng 29/5 (giờ Hà Nội).

Phút 43, Karim Benzema tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Liverpool để đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, niềm vui của tiền đạo người Pháp ngay lập tức bị dập tắt, khi trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị.

Tình huống Benzema bị thổi phạt việt vị.

Trên mạng xã hội, CĐV lại phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài Turpin. Pha quay chậm chỉ ra rằng bóng đến chân Benzema là do pha tắc bóng của Fabinho, thay vì đường chuyền của Valverde.

"Fabinho đưa bóng đến chân Benzema nhưng Real lại bị mất bàn thắng. Đây có phải là quyết định chính xác?", SPORF hoài nghi.

Tình huống này gợi nhớ về pha làm bàn gây tranh cãi của Kylian Mbappe vào lưới Tây Ban Nha ở chung kết Nations League 2021. Khi đó, tiền đạo người Pháp ghi bàn ở vị trí việt vị, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận do Eric Garcia, trung vệ bên phía Tây Ban Nha có pha xử lý lỗi và được xác định là có chủ đích.

Theo điều 11 trong luật của Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB), một cầu thủ sẽ không bị thổi phạt việt vị sau một pha xử lý có chủ đích của đối thủ (chuyền về, phá hụt...).

Quay trở lại với trường hợp của Benzema, ông Turpin cùng các cộng sự xác định Fabinho không chủ đích chơi bóng mà chỉ thực hiện một nỗ lực phòng ngự khiến bóng vô tình đến chân Benzema. Vì vậy, tiền đạo của Real bị tước bàn thắng là đúng luật.

Trọng tài chính Clement Turpin tham khảo kỹ ý kiến từ tổ VAR trước khi đưa ra quyết định. Theo tổ trọng tài video, do Alisson Becker bỏ khung thành để lao lên, Andy Robertson được tính là cầu thủ phòng ngự cuối của Liverpool (như thường lệ là thủ môn). Cùng thời điểm, Benzema lại đứng thấp hơn hậu vệ cuối của "The Kop" là Virgil van Dijk khi nhận đường chuyền từ Fede Valverde. Do đó, tuyển thủ Pháp việt vị.

Dựa trên hai yếu tố trên, tổ trọng tài xác định bàn thắng của Real là không hợp lệ.

Dù vậy, Real Madrid vẫn có được chiến thắng trước Liverpool, nhờ pha lập công duy nhất của Vinicius trong hiệp 2. "Los Blancos" có chức vô địch Champions League thứ 14 trong lịch sử.