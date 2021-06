Vì sao bạn nên lên đời TV vào dịp Euro năm nay?

Thưởng thức những trận bóng gay cấn trên màn ảnh lớn luôn mang lại trải nghiệm thị giác mãn nhãn, khi từng đường chuyền, cú đánh đầu hay những pha tranh chấp nghẹt thở được tái hiện sống động.

Trong bối cảnh hiện nay, ở nhà cùng người thân thưởng thức “món ngon” Euro 2020 cũng là cách mang những trải nghiệm thú vị đến mùa hè năm nay. Nhưng làm sao để mang trọn vẹn sức nóng, sự cuồng nhiệt của các trận cầu nảy lửa về nhà, nơi khó tìm đúng cảm xúc trên những chiếc TV màn hình nhỏ truyền thống?

Hiện nay, TV không đơn thuần hiển thị hình ảnh như trước đây, mà trở thành món nội thất sang trọng với thiết kế nhỏ gọn, màn hình lớn cùng chuẩn hình ảnh và âm thanh tiệm cận rạp chiếu phim.

Với yêu cầu ngày càng khắt khe của người dùng, TV được các hãng chăm chút hơn, từ thiết kế đến tính năng nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn. Đó là lý do các hãng không ngừng cải tiến chất lượng hình ảnh và âm thanh trên TV. Samsung với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua công nghệ cũng không nằm ngoài cuộc đua này.

Theo báo cáo của Omdia, kết thúc quý I, Samsung chiếm 32,9% thị phần TV toàn cầu. Kết quả này đạt được nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của TV QLED và TV màn hình lớn. Đến nay, hãng giữ vững vị thế thương hiệu TV số 1 thế giới 15 năm liên tiếp.

Đại diện nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết, chiến lược tập trung dòng TV QLED cao cấp và TV cỡ lớn giúp công ty đạt doanh số bán hàng tốt, đặc biệt trong bối cảnh mọi người ưu tiên trải nghiệm giải trí tại gia cùng nhiều giải bóng đá nóng dần lên.

Một trong những dòng TV QLED cao cấp nhất của Samsung là Neo QLED 2021, ra mắt đầu tháng 3 năm nay. Neo QLED 2021 vẫn thừa hưởng loạt công nghệ hình ảnh, âm thanh hiện đại từ thế hệ tiền nhiệm, đồng thời được Samsung trang bị những tính năng, tiện ích mới, mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng.

Cụ thể, series Neo QLED 2021 có kích thước đến 85 inch, trang bị công nghệ Quantum Matrix Pro cho vùng chiếu sáng nhiều hơn 1,5 lần, đồng thời hiển thị màu trắng sáng hơn và màu đen sâu hơn. Bộ xử lý Neo Quantum 8K nâng cấp hình ảnh lên tiệm cận chuẩn 8K, mang đến sự sống động và sắc nét trong từng chi tiết.

Công nghệ chống chói loại bỏ tối đa các nguồn sáng gây chói từ ngoại cảnh như ánh nắng hay đèn, giúp bạn thưởng thức các nội dung giải trí, những trận bóng rực lửa, bất kể ngày hay đêm.

Bên cạnh đó, bạn có thể thoải mái tận hưởng nội dung ở mọi góc nhìn khác nhau nhờ công nghệ Ultra Viewing Angle. Đây là công nghệ giảm thiểu sự rò rỉ ánh sáng bằng cách tập trung ánh sáng theo đúng hướng, phân bổ đều khắp màn hình, giúp TV hiển thị màu sắc rực rỡ ở mọi góc nhìn.

Với loạt công nghệ hình ảnh này, những tín đồ bóng đá sẽ có những giây phút mãn nhãn trước những trận bóng. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả TV Neo QLED 2021 có.

Để mang đến trải nghiệm âm thanh sống động như thể cảm nhận trực tiếp bầu không khí sôi động trên sân đấu, Samsung ứng dụng công nghệ OTS Pro (Object Tracking Sound Pro) trên thế hệ TV Neo QLED mới. Các loa bố trí bên trong TV tạo hiệu ứng âm thanh 3D, theo dấu chuyển động hình ảnh trong từng phân cảnh. Với công nghệ Spacefit Sound, âm thanh nguyên bản được truyền tải trung thực dù TV được gắn trên tường hay đặt trên mặt phẳng.

Song song những công nghệ hình ảnh và âm thanh hàng đầu, Samsung cũng làm mới thiết kế của series Neo QLED 2021. Hãng vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế như thế hệ tiền nhiệm với viền siêu mỏng nhưng được chăm chút tỉ mỉ, hoàn thiện hơn. Chân đế thẳng, dáng đứng màn hình vuông góc mặt phẳng thay vì ngã 3,5 độ như thế hệ tiền nhiệm. Độ dày màn hình cũng giảm còn 15 mm, giúp tôn lên vẻ đẹp tối giản, sang trọng.

Thiết kế màn hình vô cực mở rộng tối đa không gian và tầm nhìn, nâng tầm trải nghiệm xem của người dùng thêm chân thật. Cạnh viền siêu mỏng giúp người xem tập trung trải nghiệm nội dung yêu thích mà không bị xao nhãng. Cùng với đó, hộp thiết bị Slim One Connect đính kèm là giải pháp tinh gọn không gian mặt sau của TV.

Với những công nghệ hiển thị hình ảnh và âm thanh hiện đại, Neo QLED 2021 trở thành cầu nối gắn kết các thành viên trong gia đình, nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia, khi tái hiện sống động từ các trận bóng tận trời Âu đến những thước phim mãn nhãn hay không khí của buổi đại nhạc hội trực tuyến. Giờ đây, mùa hè “chôn chân” vẫn thú vị và trọn vẹn khi có sự đồng hành của TV Samsung Neo QLED 2021.

Hòa nhịp cùng các trận cầu mùa Euro, từ 27/5 đến 31/7, Samsung triển khai chương trình khuyến mãi áp dụng cho các dòng sản phẩm TV Neo QLED 8K, QLED 4K, UHD, The Frame, The Premiere và loa thanh. Cụ thể, khi mua các dòng TV này, khách hàng có cơ hội nhận được quà tặng là loa thanh HW-Q950A trị giá 33,99 triệu đồng, loa tháp MX-T40 trị giá 3,99 triệu đồng (số lượng có hạn). Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ trả góp 0%, chế độ bảo hành mở rộng đến ba năm, mua kèm TV The Frame 50 inch với giá ưu đãi.

Cùng với đó, người dùng TV Samsung có thể tận hưởng thư viện nội dung chuẩn 8K trong 12 tháng trên ứng dụng VieON, trị giá lên đến 8 triệu đồng, gồm chùm kênh K+, hơn 100.000 giờ phim điện ảnh Hollywood, TV Show, hơn 150 kênh truyền hình trong và ngoài nước 8K; 12 tháng xem phim chiếu rạp không giới hạn trên Galaxy Play, FPT Play; đặc quyền xem trước phim hoạt hình Doraemon cùng giáo trình STEM trên Pops Kids.

Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết chương trình khuyến mại tại đây.