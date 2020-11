Vì sao Air Jordan là đôi giày của năm 2020?

Sự tăng trưởng doanh thu ở thị trường Trung Quốc là một trong những lý do khiến Nike Air Jordan trở thành đôi giày được ưa chuộng nhất năm 2020.

Trong thời điểm Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề kinh doanh khi doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên, thương hiệu Jordan lại có sự tăng trưởng vượt trội hơn so với năm 2019.

Tăng doanh thu nhờ phim về Michael Jordan

Theo trang SCMP, nhãn hàng đã có sự phát triển mạnh mẽ, đạt doanh thu 3,1 tỷ USD tính đến tháng 5/2019 với mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Từ tháng 9/2019 đến đầu năm nay, nhãn hàng cũng đạt 1 tỷ USD theo báo cáo được chia sẻ trước truyền thông.

"Điều thú vị nhất là chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của Jordan", Giám đốc điều hành Nike - Mark Parker cho biết. Bằng chứng chính là kết quả tài chính của nhãn hàng có sự tăng trưởng nhiều hơn so với năm 2019. Doanh thu 3,6 tỷ USD được tính đến hết tháng 5/2020, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương hiệu cũng chia sẻ 2 lý do để đạt được doanh thu trong thời điểm khó khăn do dịch Covid-19. Đầu tiên là sự tăng trưởng lên đến mức 50% ở thị trường Trung Quốc. Tiếp theo, hãng thu hút được đối tượng khách hàng mới gồm những bạn trẻ chuyển sang mang Nike Air Jordan nhờ bộ phim The last dance.

Doanh thu của thương hiệu tăng lên đáng kể nhờ vào bộ phim The last dance. Ảnh: Talk Sports.

Trong bộ phim về mùa giải cuối cùng của Michael Jordan có một tập chủ yếu nói về dòng giày Air Jordan. Người hâm mộ bất ngờ về một bí mật làm rung chuyển làng giày thể thao khi huyền thoại bóng rổ từng có mong muốn hợp tác với adidas hơn Nike.

Thậm chí, ông cùng thương hiệu Air Jordan đã mang lại lợi nhuận tỷ USD trong nhiều năm qua. Tính tới năm 2015, tỷ phú Jordan kiếm được đến 100 triệu USD mỗi năm từ việc hợp tác với Nike.

Chính những bí mật được tiết lộ trong bộ phim tài liệu khiến người hâm mộ của Michael Jordan bắt đầu tìm về những đôi Air Jordan như cách để thể hiện tình yêu với thần tượng.

Giày Nike Air Jordan kết hợp cùng nhãn hàng Off-White. Ảnh: ELLE.

Tạo nên tiếng vang với màn hợp tác cùng Dior

Sức ảnh hưởng của dòng giày Nike Air Jordan còn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến giới mộ điệu trên toàn thế giới khi kết hợp cùng thương hiệu Dior. Giới chuyên môn nhận xét đôi giày này là mẫu thiết kế sang trọng nhất của nhãn hàng tính đến thời điểm hiện tại.

Lấy nền tảng là kiểu giày Jordan 1, nhà mốt Pháp thêm vào đôi giày họa tiết monogram đặc trưng của hãng trên dấu swoosh làm nên thương hiệu Nike, cùng dòng logo Air Dior thêu bên hông. Phụ kiện được làm với gam màu xanh xám và vẫn giữ được sự hầm hố vốn có của dòng giày Jordan. Thiết kế Dior x Nike Air Jordan 1 cũng có mức giá đắt đỏ là 2.200 USD .

Một yếu tố quan trọng khiến cho đôi giày Dior x Air Jordan 1 được biết đến rộng rãi là chiến lược quảng cáo nhằm "giữ nhiệt" cho sản phẩm. Trong khoảng thời gian hơn 6 tháng, nhà mốt Pháp cũng như Nike đã liên tục "rò rỉ" những đôi giày đầu tiên trên tạp chí với hình ảnh street style của dàn sao nổi tiếng.

Dior x Air Jordan 1 chỉ được bán công khai với số lượng 8.000 đôi, trong đó 5.000 đôi dành cho đối tượng khách hàng cao cấp. Những người không nằm trong danh sách ưu tiên phải để lại thông tin trên website của nhà mốt Pháp. Việc làm này của Dior đã khiến đôi giày thu hút sự chú ý của giới thời trang và là tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Dior x Air Jordan 1 là đôi giày gây sốt trong năm 2020. Ảnh: WWD.

Giày của Michael Jordan bán giá cao nhất trong lịch sử

Theo thông tin từ hãng đấu giá Sotheby's, đôi giày Air Jordan 1 của Michael Jordan có mức giá cao nhất trong lịch sử, gấp 3 lần dự tính. Với mức giá 560.000 USD , mẫu sneakers do Nike sản xuất năm 1985 chính thức vượt qua Moon Shoe - một đôi giày khác từng được hãng thể thao Mỹ thiết kế cho Michael Jordan.

Jordan Geller - nhà sưu tập giày - cho biết: "Đây có lẽ là đôi giày biểu tượng nhất trong làng sneakers. Việc Michael Jordan mang đôi giày này trong trận đấu đã đưa nó lên tầm cao mới".

Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng giày Air Jordan được xem như một khoản đầu tư hữu hiệu với mức giá tăng lên theo từng năm. Năm ngoái, ứng dụng đầu tư cộng đồng - Rally Road - đã bán một đôi Air Jordan sản xuất năm 1988 có chữ ký của ngôi sao Jack Ham có mức giá tăng từ 22.000 USD lên 74.000 USD chỉ trong vòng chưa đến một năm.

Đôi giày Michael Jordan mang khi thi đấu có mức đấu giá 560.000 USD . Ảnh: @sothebys.

Sức ảnh hưởng của thương hiệu Jordan còn lan rộng trong xã hội nhờ vào những hành động ý nghĩa khi hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch Covid-19 và cộng đồng người da màu, tránh nạn phân biệt chủng tộc.

Thương hiệu cũng tiếp tục gây chú ý đến người hâm mộ khi ký hợp đồng đại diện với các ngôi sao bóng rổ Rui Hachimura, Luka Doncic và Zion Williamson cùng những phiên bản Air Jordan được thiết kế riêng.

Giới chuyên môn cho rằng việc kết hợp cùng nhiều thương hiệu hay các gương mặt nổi tiếng là cách để Air Jordan lan tỏa sức ảnh hưởng đến người dùng trên toàn cầu. Đồng thời, hành động này làm thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu qua từng năm.