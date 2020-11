Vì sao 3 thị trấn ở Mỹ tổ chức bầu cử ngay sau nửa đêm?

Ba thị trấn tại New Hampshire có truyền thống tổ chức bỏ phiếu ngay trong những giờ phút đầu tiên của ngày bầu cử, nhằm giúp người dân có thời gian đi bầu trước khi đi làm.

Thị trấn 5 cử tri tại Mỹ mở đầu ngày bầu cử 3/11 Kết quả kiểm phiếu tại Dixville Notch cho thấy ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ, là người chiến thắng. Tất cả cử tri tại thị trấn đều bầu cho cựu phó tổng thống Mỹ.

Hai cộng đồng nhỏ ở bang New Hampshire đã tổ chức bỏ phiếu ngay sau nửa đêm, khi ngày bầu cử chính thức 3/11 bắt đầu. Một nơi khác có truyền thống tương tự, nhưng không làm vậy trong năm nay vì quan ngại về dịch bệnh.

Cử tri ở Dixville Notch, thị trấn gần biên giới với Canada, mang lại chiến thắng tuyệt đối cho cựu phó tổng thống Joe Biden. Ứng viên của đảng Dân chủ giành được toàn bộ 5 phiếu tại đây, theo AP.

Người dân đi bỏ phiếu sau nửa đêm tại Dixville Notch. Ảnh: AP.

Tại Millsfield, thị trấn nằm cách đó 20 km về phía nam, Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng với 16 phiếu, trong khi ông Biden thu về 5 phiếu.

Thị trấn thứ ba nằm trong nhóm "First in the Nation" (Đầu tiên trên cả nước) này, Hart's Location, không làm theo truyền thống trong cuộc bầu cử năm nay vì lo ngại về dịch bệnh. Họ quyết định tổ chức bỏ phiếu từ 11h đến 19h ngày 3/11, với 48 cử tri.

Theo AP, giới chức của thị trấn nằm ở vùng núi Bạch Sơn (White Mountains) bắt đầu bỏ phiếu sớm vào năm 1948 để hỗ trợ công nhân đường sắt. Họ thường phải đi làm sớm, trước khi giờ bỏ phiếu thông thường bắt đầu.

Thị trấn này hủy tổ chức bỏ phiếu sớm vào năm 1964, rồi quay lại với truyền thống vào năm 1996.

Thị trấn Millsfield, cũng thuộc bang New Hampshire, là nơi thứ hai tại Mỹ công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Twitter/@emhottinger.

Tom Tillotson, người điều hành bầu cử ở Dixville Notch, nói hồi tuần trước rằng họ thường tổ chức ăn uống linh đình trong cuộc bỏ phiếu, và báo đài cũng tới đưa tin rất đông. Song năm nay, không khí vui như lễ hội này không thể diễn ra vì đại dịch Covid-19.

Truyền thống bầu cử ngay sau nửa đêm đã được duy trì 60 năm tại thị trấn này, bắt đầu từ tháng 11/1960. Những năm gần đây, cuộc bỏ phiếu ở Dixville Notch được tổ chức trong một căn phòng ốp gỗ chứa đầy những kỷ vật chính trị tại Balsams, một khu nghỉ dưỡng đóng cửa vào năm 2011.

"Sáu mươi năm - và thật không may, chúng tôi không thể tổ chức ăn mừng để kỷ niệm cột mốc này", ông Tillotson nói.