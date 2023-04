Vi phạm về PCCC, 4 quán bar ở Nha Trang phải dừng hoạt động

Một quán bar bị đình chỉ hoạt động, 3 cơ sở còn lại chủ đầu tư có văn bản xin tạm dừng vì vi phạm các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Bar Lodge, một trong 4 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Xuân Hoát.

Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn TP Nha Trang có 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường phải tạm ngưng hoạt động hoặc bị đình chỉ hoạt động do vi phạm các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Theo đó, một cơ sở bị đình chỉ hoạt động là Paradise Club của Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang, tại tầng hầm của khu bar và nhà hàng E-land Four Seasons trên bãi biển Nha Trang.

Ba cơ sở đã có văn bản tạm ngừng hoạt động, gồm: Bar Lodge của Công ty TNHH khách sạn Lodge, tại tầng hầm của khách sạn Nha Trang Lodge, số 42 Trần Phú, TP Nha Trang; vũ trường Yasaka Club của Công ty CP Yasaka Club, tại tầng hầm khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, số 18 Trần Phú và Khu vực Havana Club của Công ty CP Hải Vân Nam Nha Trang, tại khu dịch vụ ngầm thuộc khách sạn Priemier Havana số 38 Trần Phú.

Theo Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa, 3 cơ sở trên đã có những điều chỉnh, thay đổi công trình không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định pháp luật, buộc phải khắc phục mới được hoạt động. Hiện, chủ ba cơ sở đã có văn bản xin tạm ngừng hoạt động.